גלובלי ושוקי עולם טראמפ פונה מאירוע בבית הלבן בעקבות ירי מחוץ למקום
דונלד טראמפ

טראמפ פונה מאירוע בבית הלבן בעקבות ירי מחוץ למקום

בכיר אמריקאי: טראמפ וסגן הנשיא ואנס לא נפגעו ופונו למקום בטוח • במהלך האירוע נורו יריות מחוץ לאולם • עשרות סוכני שירות חשאי נכנסו לאולם ופינו את הנשיא טראמפ ורעייתו ואת סגן הנשיא

ברק רביד, N12 05:29
כוחות אכיפת החוק מגיבים במהלך ארוחת הערב של כתבי הבית הלבן / צילום: ap, Tom Brenner
כוחות אכיפת החוק מגיבים במהלך ארוחת הערב של כתבי הבית הלבן / צילום: ap, Tom Brenner

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פונה הלילה מאירוע בבית הלבן בעקבות ירי מחוץ למקום. בכיר אמריקאי: טראמפ וסגן הנשיא ואנס לא נפגעו ופונו למקום בטוח. עשרות סוכני שירות חשאי נכנסו לאולם ופינו את הנשיא טראמפ ורעייתו מלניה ואת סגן הנשיא ואנס. אלפי האנשים באולם התחבאו מתחת לשולחנות כאשר נשמעו היריות.

גורם ב-FBI מסר לרויטרס כי החשוד בירי היה חמוש ברובה ציד וירה לעבר סוכן של השירות החשאי, הסוכן נפגע באזור שהיה מכוסה בציוד מגן ולא נפצע.

טראמפ כתב ב-Truth לאחר אירוע הירי בבית הלבן: "השירות החשאי וכוחות אכיפת החוק עשו עבודה פנטסטית. הם פעלו במהירות ובאומץ. היורה נתפס. גורמי האכיפה ביקשו שנעזוב את המקום, בהתאם לפרוטוקול, וכך נעשה באופן מיידי. נקבע מועד נוסף לאירוע תוך 30 ימים"

פורסם לראשונה ב-N12