טראמפ פונה מאירוע בבית הלבן בעקבות ירי מחוץ למקום

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פונה הלילה מאירוע בבית הלבן בעקבות ירי מחוץ למקום. בכיר אמריקאי: טראמפ וסגן הנשיא ואנס לא נפגעו ופונו למקום בטוח. עשרות סוכני שירות חשאי נכנסו לאולם ופינו את הנשיא טראמפ ורעייתו מלניה ואת סגן הנשיא ואנס. אלפי האנשים באולם התחבאו מתחת לשולחנות כאשר נשמעו היריות.
גורם ב-FBI מסר לרויטרס כי החשוד בירי היה חמוש ברובה ציד וירה לעבר סוכן של השירות החשאי, הסוכן נפגע באזור שהיה מכוסה בציוד מגן ולא נפצע.
טראמפ כתב ב-Truth לאחר אירוע הירי בבית הלבן: "השירות החשאי וכוחות אכיפת החוק עשו עבודה פנטסטית. הם פעלו במהירות ובאומץ. היורה נתפס. גורמי האכיפה ביקשו שנעזוב את המקום, בהתאם לפרוטוקול, וכך נעשה באופן מיידי. נקבע מועד נוסף לאירוע תוך 30 ימים"
פורסם לראשונה ב-N12
