בארץ נפתלי בנט ויאיר לפיד הודיעו על איחוד בין מפלגותיהם
נפתלי בנט

לקראת הבחירות הקרובות שעתידות להתקיים בסוף אוקטובר, צפוי נפתלי בנט לעמוד בראש הרשימה המאוחדת עם יאיר לפיד • "המהלך מביא לאיחוד גוש התיקון, שם סוף לקרבות הפנימיים" צוין בהודעה של השניים

ג'ניפר סילון 16:07
יאיר לפיד ונפתלי בנט / צילום: חיים צח-לע''מ
ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט ויו"ר האופוזיציה יאיר לפיד הודיעו על איחוד בין מפלגותיהם, זאת לקראת הבחירות הקרובות שעתידות להתקיים בסוף אוקטובר. בנט צפוי לעמוד בראש הרשימה המאוחדת. הערב בשעה 20:00 יכריזו השניים על האיחוד במסיבת עיתונאים מיוחדת.

בהודעה מטעמו של בנט נכתב: "ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט וראש הממשלה לשעבר, יאיר לפיד, יכריזו על צעד ראשון בתהליך התיקון של מדינת ישראל: חיבור של מפלגת 'יש עתיד' ומפלגת 'בנט 2026' למפלגה מאוחדת בראשות ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט.

עוד בהודעה צוינה הסיבה לאיחוד כאשר נכתב: "המהלך מביא לאיחוד גוש התיקון, שם סוף לקרבות הפנימיים ומאפשר להשקיע את כל המאמצים לטובת ניצחון מכריע בבחירות הקרובות והובלת ישראל לתיקון הנדרש".

הרמטכ"ל לשעבר ויו"ר מפלגת ישר! גדי איזנקוט שוחח לפני כחצי שעה עם רוה"מ לשעבר נפתלי בנט ובירך אותו על המהלך, אך נמנע מלהתייחס לשאלה אם יסכים לאיחוד בין המפלגות. איזנקוט מסר: "המטרה לנצח בבחירות הקריטיות שלפנינו היא מטרה משותפת. רואה בנפתלי בנט ויאיר לפיד שותפים ואמשיך לעשות באחריות ובתבונה את הדבר הנכון להשגת הנצחון והשינוי הנדרש למדינת ישראל. תיקון ישראל הוא משימת חיי ואני נחוש לעמוד בה".