המחיר שטורקיה עלולה לשלם בגלל המלחמה עם איראן

על רקע המצב הביטחוני המתפתח ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים.

1גל פליטים, זעזוע כלכלי ואיום פנימי: המחיר של הניטרליות של טורקיה

טורקיה נחושה ככל יכולתה להישאר מחוץ למלחמה באיראן. "אחרי הכול, מלחמה מעבר לגבול באיראן עלולה להביא לגל פליטים לטורקיה, לפגוע בכלכלתה ולערער את הפוליטיקה הפנימית שלה"', נכתב בפורן אפיירס בכתבה שמציגה את המחיר שעלולה לשלם אנקרה על נקיטת עמדה ניטרלית בעימות האזורי.

"טורקיה נחושה להישאר מחוץ לעימות. היא לא תמכה בקמפיין האמריקאי־ישראלי, כפי שעשו חלק ממדינות המפרץ, ולא אפשרה לארה"ב או לישראל להשתמש במרחב האווירי שלה לתקיפות נגד איראן. זאת משום שלטורקיה מערכת יחסים מורכבת אך יציבה עם איראן, הנמשכת מאות שנים. אף שאיראן היא יריבה היסטורית, אנקרה מעולם לא רצתה במלחמה הזו, ובחודשים הראשונים של 2026 אף סייעה להוביל מאמצים אזוריים לשכנע את טהרן ואת ממשל טראמפ לתת סיכוי נוסף לשיחות הגרעין", נכתב.

אנקרה מנסה כעת בכל כוחה "להימנע מלהישאב למערבולת המלחמה. אך עמדת הניטרליות שלה אינה צפויה להגן עליה מפני תוצאות שליליות. העימות מאיים על טורקיה בכמה מובנים: הוא עלול לערער את האיזון העדין ביחסיה עם טהרן, לפגוע בתהליך השלום הכורדי המתנהל בתוך המדינה, ולהותיר את ישראל - יריבתה האסטרטגית המרכזית - דומיננטית יותר באזור", נכתב.

בפורן אפיירס מבהירים לאנקרה אין היכולת "לשלוט במהלך המלחמה", אולם אם תישאר בעמדה ניטרלית בלבד "היא לא תוכל לקדם את האינטרסים שלה".

מתוך הפורן אפיירס מאת אסלי איידינטשבאש. לקריאת הכתבה המלאה.

2לראשונה זה 20 שנה: עזה מקיימת בחירות

בסוף השבוע התקיימו לראשונה מזה 20 שנה בחירות בעיר דיר אל-באלח ברצועת עזה. ההצבעה שהינה סמלית ברובה "אפשרה לחלק מהפלסטינים להביע רצון לשינוי ברצועה, הנשלטת על ידי חמאס במשך עשורים", פורסם בוול סטריט ג'ורנל.

הפלסטינים בדיר אל-באלח "הצביעו לרשימות מועמדים שנתפסו כמזוהות עם חמולות וקבוצות פוליטיות שונות. המועמדים משתי הרשימות שקיבלו את מספר הקולות הגבוה ביותר היו עצמאיים או מזוהים עם פלגים בתוך הפת"ח, המפלגה שמובילה את הרשות הפלסטינית וארגנה את הבחירות".

מי שלא הופיע רשמית בקלפי הוא ארגון הטרור הרצחני חמאס, "אף שהארגון עדיין שולט בכ־50% מהרצועה". מה שעשוי להעיד לפי הג'ורנל "כי הארגון פתוח לוותר על חלק מאחריותו הממשלתית, אף שהוא מתנגד לפירוק מנשקו". חזאם קאסם, דובר חמאס, אמר לוול סטריט ג'ורנל "כי הארגון יכבד את תוצאות הבחירות ויסייע להעברת השלטון לזוכים כחוק. לדבריו, לחמאס אין קשר למועמדים, אף כי חלק מהבוחרים אמרו כי הם מזהים קשר כזה אצל חלקם".

שיעור ההצבעה בדיר אל-באלח היה נמוך. רק כ-23% מתוך כ־70 אלף בעלי זכות הבחירה בעיר, הצביעו. "נתון המשקף תנאי חיים קשים וספקנות בקרב הפלסטינים באשר לשאלה אם התוצאות יביאו לשינוי", נכתב. מוחמד עטאללה, אחד ממפקחי הקלפי בדיר אל־בלח, אמר "אנשים מרגישים שהמציאות קשה בהרבה ממה שהרשויות המקומיות יכולות לפתור. יש אובדן תקווה עמוק והתנאים קשים מאוד".

"עם זאת, עצם קיום הבחירות נתפס כהישג עבור הרשות הפלסטינית. הרשות מנהלת חלקים נרחבים ביהודה ושומרון ומבקשת לבסס את סמכותה גם בעזה, אף שישראל דוחה את מעורבותה שם", נכתב.

מתוך הוול סטריט ג'ורנל מאת ענת פלד. לקריאת הכתבה המלאה.

3פעילים פרו־פלסטינים יעמדו לדין בגרמניה על תקיפת מפעל אלביט

"חמישה פעילים פרו־פלסטינים עומדים למשפט בעקבות תקיפה של מפעל אלביט בגרמניה", כך פורסם בגרדיאן הבריטי. המשפט צפוי להיפתח היום (ב') והעונש המרבי עשוי להגיע לעד חמש שנות מאסר.

הפעילים עצורים מאז ספטמבר האחרון בשל פריצה למתקן של אלביט בעיר באדן-וירטמברג. לפי ההאשמות הם גרמו "לנזק של מאות אלפי אירו - ולאחר מכן התקשרו למשטרה כדי להסגיר את עצמם". הפעילים, שגרים בברלין הם אזרחי בריטניה, אירלנד, גרמניה וספרד. הם מוחזקים במעצר עד תום ההליכים בבתי כלא נפרדים. לפי משפחותיהם, החמישה מוחזקים "בתנאי כליאה קיצוניים".

חמשת הפעילים "הואשמו בהסגת גבול, השחתת רכוש והשתתפות בארגון פשיעה לפי סעיף 129 לחוק הפלילי הגרמני". לפי התביעה, "הקבוצה פרצה למתקן, הרסה ציוד משרדי וטכני באמצעות גרזנים, הפעילה פצצות עשן והשחיתה את חזית הבניין בגרפיטי. החמישה פרסמו ברשת סרטון של הפריצה, הזעיקו את המשטרה והמתינו בשטח המפעל עד למעצרם. הנזק מוערך בין 200 אלף אירו למיליון אירו", נכתב.

מימי טאטלו-גולדן, אמו של טאטלו-דבלי, אחד העצורים, אמרה כי "לתיק יש ממד פוליטי וכי החמישה יעמדו בפני משפט ראווה". לדבריה: "החברים גרמו רק נזק לרכוש, במקום ספציפי ובמטרה לשים קץ לג’נוסייד. הם לא הסתירו את זהותם והסגירו את עצמם. הם אינם מהווים סכנה לציבור. השימוש בסעיף 129 כדי להשאיר אותם במעצר לפני משפט נראה לי כצעד שמשרת מטרה פוליטית". המשפט צפוי להימשך עד סוף יולי.

מתוך הגרדיאן מאת קייט קונולי. לקריאת הכתבה המלאה.