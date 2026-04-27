סין הודיעה היום (ב') כי היא חוסמת את רכישת חברת הבינה המלאכותית Manus על-ידי מטא בעסקה בהיקף של כ-2 מיליארד דולר, לאחר חודשים של בדיקה רגולטורית אינטנסיבית.

בהודעה רשמית קבעו הרשויות בבייג'ינג כי העסקה מפרה את חוקי ההשקעות במדינה, והורו לצדדים לבטל אותה. ההחלטה כוללת גם איסור על השקעה זרה בחברה, ומאותתת על הקשחת העמדה של סין בכל הנוגע להעברת נכסים טכנולוגיים רגישים לידיים זרות.

לפי הדיווחים, בבייג'ינג רואים בתחום הבינה המלאכותית תשתית אסטרטגית, וההתערבות הנוכחית מדגישה את הנכונות של המדינה להשתמש בכלים רגולטוריים כדי למנוע זליגת ידע. המהלך הוא חריג במיוחד, משום שהעסקה כבר יצאה לדרך.

לפי דיווחים, מטא כבר הספיקה לשלב חלק מהטכנולוגיה של Manus במוצריה, מה שעשוי להפוך את ביטול העסקה למורכב מבחינה תפעולית ומשפטית. פירוק בדיעבד של עסקה מסוג זה עלול לגרור מחלוקות בין הצדדים וליצור תקדים בעייתי עבור חברות טכנולוגיה הפועלות בזירה הבינלאומית.

עיתוי לא מקרי

העיתוי אינו מקרי. ההחלטה מגיעה לקראת פסגה צפויה בין נשיא ארה"ב דונלד טראמפ לנשיא סין שי ג'ינפינג, שבה צפויים השניים לנסות להפחית את המתיחות סביב סחר וטכנולוגיה. בפועל, הצעד הסיני מאותת כי לפחות בתחום הבינה המלאכותית, הפערים בין המעצמות רק מתרחבים.

Manus עצמה הוקמה בסין, אך בשנה שעברה העבירה את מטה הפעילות שלה לסינגפור בעקבות סבב גיוס בהובלת קרן אמריקאית. בהמשך היא נרכשה על-ידי מטא, במהלך שעורר חשד מצד הרשויות הסיניות כי מדובר בניסיון לעקוף מגבלות מקומיות ולהוציא טכנולוגיה מתקדמת מחוץ למדינה.

כמה גופי רגולציה מרכזיים - בהם הוועדה הלאומית לפיתוח ורפורמות, משרד המסחר ורשות ההגבלים העסקיים - בחנו את העסקה במקביל. במהלך הבדיקה החריפו הרשויות את הצעדים ואף הגבילו את יציאתם מהמדינה של שניים ממייסדי החברה. גורמים רשמיים תיארו את העסקה כניסיון "לרוקן" את בסיס הידע הטכנולוגי של סין, ובחנו אותה דרך שורה של מנגנונים, בהם חוקי השקעות זרות, פיקוח על יצוא ודיני תחרות.

במטא טרם הגיבו להחלטה, אך בעבר טענו כי העסקה עומדת בכל הדרישות הרגולטוריות, וכי החברה פעלה בשקיפות מלאה מול הרשויות. כעת החברה ניצבת בפני אי-ודאות - הן מבחינת המשך השימוש בטכנולוגיה והן מבחינת ההשלכות המשפטיות של ביטול העסקה.