גורם אמריקני: טראמפ אינו מרוצה מההצעה האיראנית

דיווחים שוטפים

06:34 - דיווח בבלומברג: על רקע המצור הימי, הולכים ואוזלים מכלי אחסון הנפט של איראן, והיא צפויה לקצץ בקצב הפקת הנפט שלה באמצע מאי, כך לפי דוח של חברת המחקר Kpler. על פי הדיווח, נותרו לאיראן 22-12 ימים בלבד לפני שתיאלץ לקצץ בהפקה, בכמות יומית של כ-1.5 מיליון חביות נפט

למרות זאת, איראן לא תרגיש את ההשפעות הכלכליות של המהלך אלא רק בעוד שלושה או ארבעה חודשים. לפי הדוח, איראן צמצמה ב-70% את העמסת הנפט על מכליות בעקבות המצור הימי

06:20 - עימות לילי באו"ם בין נציגי ארה"ב ואיראן על רקע בחירתה של איראן לאחת מעשרות המדינות שיובילו כנס בן חודש לבחינת האמנה למניעת הפצת נשק גרעיני. שגריר וייטנאם, נשיא הכנס, הודיע שנציג איראן נבחר לאחד מסגניו. כריסטופר יו, עוזר מזכיר במחלקת בקרת הנשק ואי-הפצה של ארה"ב, אמר כי בחירתה של איראן היא "עלבון" לאמנה. לדבריו, "אין עוררין כי איראן הוכיחה במשך זמן רב זלזול בהתחייבויות אי-ההפצה של האמנה", וסירבה לשתף פעולה עם הסוכנות הבין-לאומית לאנרגיה אטומית כדי לפתור שאלות בנוגע לתוכניתה. הוא כינה את בחירתה של איראן "מעבר למבישה ופוגעת באמינות הכנס"

עוד מהעימות באו"ם: רזא נג'אפי, שגריר איראן לסבא"א, דחה את דבריו של יו, ואמר שהם "חסרי בסיס ומוטים פוליטית". לדבריו, "אין זה מתקבל על הדעת שארה"ב, המדינה היחידה שהשתמשה אי פעם בנשק גרעיני, ושממשיכה להרחיב ולחדש את הארסנל הגרעיני שלה, מנסה להציג את עצמה כפוסקת בנושא עמידה בהתחייבויות"

05:16 - שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י בירך את תמיכתה של רוסיה במאמצים הדיפלומטיים ושיבח את חוזק היחסים בין שתי המדינות. הוא הוסיף כי האירועים האחרונים הדגימו את "עומק השותפות האסטרטגית ביניהן". את הדברים אמר בתום פגישתו עם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין

00:57 - דיווח באתר האופוזיציה איראן אינטרנשיונל: המועצה העליונה לביטחון לאומי באיראן בראשות המזכיר מוחמד-באקר זולפקדר קיימה דיון בשל חששות הולכים וגוברים בהנהגה באיראן כי המחאות במדינה עשויות להתחדש, אולי כבר בימים הקרובים. גורמי הביטחון הציגו בישיבה תמונה קודרת של המצב הכלכלי באיראן, והעריכו כי החרפת המצוקה הכלכלית צפויה להיות הגורם המרכזי לחידוש המחאות

ההערכה שהושמעה בדיון הצביעה על כך שהכלכלה האיראנית עשויה שלא לעמוד ביותר משישה עד שמונה שבועות של מצור ימי של צבא ארה"ב. עוד עלתה ההערכה כי עד סוף האביב צפויים עד שני מיליון אזרחים לאבד את מקום עבודתם בשוק הפרטי. על פי הדיווח, גורמי הביטחון הגיעו למסקנה כי המחאות הציבוריות בלתי נמנעות, והמשתנה היחיד נוגע לעיתוי התפרצותן

03:25 - גורם אמריקני: טראמפ אינו מרוצה מההצעה האיראנית

נשיא ארה"ב סיים דיון בחדר המצב של הבית הלבן עם יועציו, הדוברת לוויט מסרה: הבית הלבן: "הנשיא ייתן את תשובתו בקרוב". ההצעה שבוחנים בוושינגטון מבקשת לדחות את הדיון בסוגיית הגרעין - ולהתמקד תחילה בהסרת המצור הימי. עוד קודם דווח כי טראמפ וצוותו סקפטיים לגבי ההצעה. שר האוצר האמריקני מאיים: גורמים שיקיימו קשרים עם חברות תעופה איראניות - מסתכנים בחשיפה לסנקציות.

פורסם לראשונה ב-N12



