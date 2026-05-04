ועידת הדרום לעסקים יוצאת לדרך, השנה השלישית ברציפות

גלובס, שטראוס ובנק לאומי חוזרים לדרום זו השנה השלישית. נעקוב אחר ההתפתחות והצמיחה של האזור, תוך יצירת חיבורים בין דרום, צפון ומרכז, עסקים, חברה וקהילה.

ועידת הדרום לעסקים תלווה את הפיתוח הנדל"ני של העיר נתיבות וסביבותיה, את שיקום המרחב הכפרי, היוזמות האזרחיות שמקדמות את חבל הארץ, ועוצמת התעשייה שלא הפסיקה לעבוד גם תוך כדי אש. נשמור על עין פקוחה לגבי המצב בזירה הצפונית ונדון באתגרי הביטחון וביטחון הפנים.

תוכנית הוועידה

הנחיה: קרן אוזן

08:30 התכנסות וקפה

09:30 מליאת פתיחה

אלונה בר און, מו"ל גלובס

עופרה שטראוס, יו"ר קבוצת שטראוס

יחיאל זוהר, ראש עיריית נתיבות

בין מטולה לשדרות (מצולם)

דוד אזולאי, ראש מועצה המקומית מטולה

אלון דוידי, ראש עיריית שדרות

10:35 מושב נדל"ן ותשתיות

משה בן זקן, מנכ"ל משרד התחבורה

עשרות אלפי דירות חדשות: פריחת הנדל"ן בדרום

צחי ארצי, ראש מערך הבנייה והנדל"ן, בנק לאומי

צחי אבו, מנכ"ל ובעלים קבוצת אבו

עופרה חדד, סמנכ"לית ובעלים יורו ישראל

אלונה שפר-קארו, מנכ"לית הסכם הגג בנתיבות

אייל בן דוד, סמנכ"ל פיתוח, מקורות

11:45 מושב תעשייה, הייטק וקהילה

איציק לארי, יו"ר מפעל הפיס

תעשייה כמנוע צמיחה

טל בן פורת, מנכ"לית חטיבת המלוחים שטראוס

רוביק דנילוביץ', ראש עיריית באר שבע

תמיר עזרזר, סגן נשיא בכיר לפיתוח שבבים, אנבידיה

13:00 עסקים, חברה

חוסן אזרחי בזמן מלחמה

יוסי חורב, מנכ"ל דיפלומט ישראל

לתרגם את תקציבי השיקום לצמיחה

איתי לוי, חבר הנהלת נתיב העשרה וחבר כיתת כוננות

אביעד פרידמן, ראש מינהלת תקומה

איך בונים חוסן קהילתי

נעה באוער, סמנכ״לית שיווק גלובלי, תגלית

חנה רדו, יזמת עסקית חברתית

14:00 מליאת סיום

הגבורה של כפר עזה

שיחה עם איש התקשורת שמעון אלקבץ

מאחורי התחקירים שאחרי ה-7 באוקטובר

אל״ם (במיל') טליה לנקרי בשיחה עם אלוף (במיל')

סמי תורג'מן, מפקד פיקוד הדרום לשעבר

14:45 ארוחת צהריים ומינגלינג

15:30 יציאה לסיורים

17:30 סיום

הסיורים

סיור ביטחוני

נבקר במספר תחנות לאורך יישובי הגבול הסמוכים לרצועת עזה, וניחשף מקרוב למציאות הביטחונית ערב במלחמה ולאחריה. במהלך הסיור נעמוד על תפיסת ההגנה החדשה של צה"ל, שמטרתה יצירת אזור חיץ בתוך שטח האויב, ונבחן כיצד הפסקת האש מתבטאת בפועל. הסיור בהובלת אל"מ במיל' טליה לנקרי.

סיור אזרחי

נבקר בקיבוץ כפר עזה ונשמע את סיפור המאבק ההירואי של כיתת הכוננות המקומית.

משם נמשיך לשכונת "דור צעיר", הסמוכה לגדר, אשר נפגעה באופן קשה באירועי ה-7 באוקטובר. נבקר ב"בית של סיון", אתר הזיכרון לזכרם של סיון אלקבץ ובן זוגה נאור חסידים, שנרצחו. הבית נשמר כפי שהיה ביום ה-7 באוקטובר, ומהווה עדות מוחשית לזוועות היום. הסיור בהובלת איש התקשורת שמעון אלקבץ, חבר קיבוץ כפר עזה ואבא של סיוו הי"ד.

שני הסיורים יפתחו בנקודת מפגש בעיר המארחת נתיבות. שם ניחשף לתנופת הפיתוח והבנייה, נכיר את הגישה הסביבתית והניהולית המובילה את העשייה המקומית, ונלמד על ההשקעה בתחומי החינוך והבריאות.

***גילוי מלא. הכנס מתקיים הודות לשיתוף פעולה עם קבוצת שטראוס, בנק לאומי ועיריית נתיבות. בחסות: דיפלומט, מפעל הפיס ורדיו דרום ובהשתתפות: תגלית ומקורות.