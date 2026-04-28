משפט החוב למיקרוסופט שהביא להשבתת מערכת המחשוב בבתי הדין הרבניים
בית הדין הרבני

החוב למיקרוסופט שהביא להשבתת מערכת המחשוב של בתי הדין הרבניים

ההשבתה, שנמשכה יומיים, כללה חסימה של האפשרות לגשת לתכתובות מיילים, ליומנים ממוחשבים ולמאגרי המידע של בתי הדין הרבניים • מדובר בחוב בסך 700 אלף שקל שטרם שולם, ועפ"י בתי הדין, הוא ישולם בימים הקרובים

ניצן שפיר 14:24
בית הדין הרבני / צילום: Shutterstock
חוב בסך 700 אלף שקל של בתי הדין הרבניים למיקרוסופט הביא להשבתת מערכת המחשוב בבתי הדין למשך יומיים. היום (ג') חזרה המערכת לפעול. החוב טרם שולם, ועל-פי בתי הדין הרבניים, הוא ישולם בימים הקרובים.

ההשבתה כללה חסימה של האפשרות לגשת לתכתובות מיילים, ליומנים ממוחשבים ולמאגרי המידע של בתי הדין. מדובר בחוב של מספר חודשים. לפני ההשבתה הזהירה מיקרוסופט את בתי הדין כי אם התשלום לא יועבר, המערכות ינותקו.

בתי הדין הרבניים הם חלק ממערכת המשפט, אך הם אינם פועלים תחת הנהלת בתי המשפט. הגוף האחראי עליהם הוא מועצת הרבנות הראשית. בראש המערכת של בתי הדין הרבנים ניצב בית הדין הגדול לערעורים בירושלים.

לפני כחודש אושר סופית החוק שירחיב את הסמכות של בתי הדין הרבניים לערוך בוררות בהסכמה בעניינים אזרחיים, כך שהיקף העבודה שלהם עשוי להתרחב.