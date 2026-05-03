כשחסן עבאסי היה בן 16, הוא הודיע להוריו שהוא רוצה ללמוד מדעי המחשב ולא רפואה. "אין רפואה? אין שקל", אמר אביו בנחרצות, "אני לא אממן לך את הלימודים".

מבחינתם מחשבים פשוט לא היה מקצוע. "מי שמע על הייטק ב־2004?", אומר עבאסי. "אבל אני עקשן, אז אמרתי לאבי שאם הוא לא רוצה לתת לי, אני לא רוצה לקבל ממנו. וזו הייתה הנקודה האחרונה בחיים שבה קיבלתי כסף מההורים".

עבאסי החל לעבוד במקדונלד'ס והעביר שיעורים פרטיים - כך מימן את הלימודים במדעי המחשב בטכניון. היום, אחרי תחנות בגוגל ואינטל, הוא הבעלים של אפליקציית המשלוחים HAAT.

ד"ר חסן עבאסי (36) אישי: נשוי + 3, גר באום אל-פחם

מקצועי: מייסד ובעלים של אפליקציית המשלוחים HAAT, דוקטור למדעי המחשב מהטכניון

עוד משהו: מנהל קבוצת כדורגל לחובבנים באום אל-פחם

אסקפיזם: לשחק קלפים עם אבא שלי ב-22:00 בלילה

הפלטפורמה, שהושקה לפני כשש שנים, פעילה היום ב־50 ערים, משמשת 3,000 מסעדות ומעסיקה 5,000 שליחים ועוד 400 עובדי מטה. היא מתחרה בוולט ובתן ביס ופועלת בערים רבות, בעיקר בצפון ולאחרונה גם ביפו, ובימים אלה נכנסת לחלקים נוספים של תל אביב.

עבאסי (36) נולד וגדל באום אל־פחם, רביעי מבין חמישה אחים. "העובדה שהייתי מספר ארבע תמיד דרבנה אותי. כשאתה לא הקטן, לא הגדול ולא האמצעי, אין לך זהות, אתה חייב להילחם בשביל כל דבר".

את הכישרון במתמטיקה ירש מאמו, שלמרות שהייתה מרבית חייה עקרת בית אהבה את המקצוע. "בכיתה ד', כשילדים אחרים רצו לשחק בחוץ, לי התחשק לפתור משוואות".

עד כיתה י', בעידוד הוריו, עבאסי היה בטוח שיהיה רופא, אבל כשמרצה מהטכניון הגיע לבית הספר ללמד מדעי המחשב, הוא שינה כיוון.

זמן קצר לאחר מכן החל תואר ראשון בטכניון, ובסוף השנה הראשונה, כשהוא רק בן 18, כבר הצטרף לאינטל, במקביל לעבודתו כמתרגל. עם סיום הלימודים הפך ל"מרצה הצעיר ביותר בפקולטה למדעי המחשב", הוא מתהדר בהלצה.

עבאסי המשיך לתואר שני ולדוקטורט, וכך מצא את עצמו בטכניון במשך עשור. בין לבין הוא התחתן עם בחירת ליבו אנג'אם ונולד בנם הבכור.

השאלון המהיר אייפון / אנדרואיד?

אנדרואיד צ'ט / קלוד?

ג'מיני פריז / ניו יורק?

פריז אקסל / פאוור פוינט?

Google Sheets דירה / מניה?

מניה, אני גר בשכירות ת"א 35 / 500 S&P?

500 S&P

התחנה הבאה שלו הייתה גוגל, שם עבד תחילה בישראל ואחר כך בציריך. אך כשנכנסו להיריון עם בנם השני, החליט הזוג לשוב משוויץ לאום אל־פחם ולגור ליד ההורים.

החזרה לארץ הובילה לנקודת מפנה נוספת בחייו. "פגשתי כאן הרבה אתגרים, ואחד מהם היה להזמין אוכל הביתה", משחזר עבאסי. "מלא אנשים בעיר משלמים במזומן כי אין להם אשראי, יש מקומות ללא כתובות ואפילו ללא שמות רחובות, מסעדות ללא תשתיות דיגיטליות. כל העניין של המשלוחים היה על סף הבלתי אפשרי בתנאים האלה. אמרתי לאשתי: תני לי שבעה חודשים, אני הולך לבנות טכנולוגיה ולחבר את כולם יחד. כך התחילה HAAT".

ההחלטה להקים את אפליקציית המשלוחים לא זכתה לאהדה בקרב בני משפחתו. "כשהתחלתי ללמוד מדעי המחשב הם אמרו לי: אבל אתה מחונן, איך הידרדרת לזה? כשבאתי להקים את HAAT אבא שלי אמר לי: איך אתה עוזב משרה חלומית בשביל למכור בגטים? כל פעם הוא נרגע ואני מאכזב אותו מחדש", הוא צוחק.

היום הוא כבר גאה בבן. "HAAT הוא מהמותגים הגדולים בצפון ובחברה הערבית בכלל, אז זו גאווה לאבא, גאווה מקומית ואני חושב גם ברמת המדינה. הגענו למחזור מכירות של יותר ממיליארד שקל".

מאז הקמתה גייסה החברה 100 מיליון שקל, רובם ממשקיעים פרטיים, בהם מנכ"ל מרכז הפיתוח הישראלי של אנבידיה עמית קריג, איל וולדמן, סר רונלד כהן, יריב גילת, רפי גידרון וגיגי לוי־וייס וכן קרנות הון סיכון כמו F2 ו־NFX. בסבב האחרון בראשית החודש גויס הון בהיקף של כ־60 מיליון שקל מדואר ישראל וליימן שליסל.

בימים אלה, כשהחברה כבר בדרך לפרוץ לשוק התל־אביבי, עבאסי ממשיך להביט קדימה. "בטווח הקרוב אני רוצה להיות באקזיט מיושן יותר ולייצר, להיות ב־Execution. בשלב הבא אני רוצה לסייע לצעירים בחברה הערבית להיכנס יותר בקלות לעולם היזמות.

"באקוסיסטם שגדלתי בו לא פשוט להצליח. אני מניח שזה המסע של כל היזמים, אבל במגזר הערבי זה מורכב יותר. הייתי רוצה לנהל קרן שתעזור לחברה הערבית להיות יותר יזמית, שיותר סטארט־אפים יצאו מפה".