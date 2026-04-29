טראמפ הכריע בין 3 אפשרויות - והורה להמשיך את המצור הימי

07:30 - לוחם צה"ל נפצע קל אתמול (ג') מרחפן נפץ שהתפוצץ סמוך לכוחות בדרום לבנון



06:50 - פיגוע דקירה בכפר סילוואד בבנימין: שני לוחמי צה"ל נפצעו, הכוח הגיב בירי - חיסל מחבל אחד וניטרל את השני

הלוחמים שנפצעו הלילה בסילוואד פונו לבית חולים במצב קל. המחבל שנוטרל נעצר בידי הכוח במקום



06:19 - טראמפ הורה להמשיך במצור הימי על איראן: "המטרה - לחנוק את הכלכלה" | דיווח



דיווח בוול סטריט ג'ורנל: טראמפ הורה ליועציו להמשיך במצור הימי על איראן ולהמשיך לחנוק את הכלכלה ומשלוחי הנפט שלה. טראמפ מעריך ששתי האפשרויות האחרות - חזרה ללחימה או נטישה של הסכסוך, מסוכנות יותר.

גורמים רשמיים בארה"ב אומרים כי טראמפ לא מוכן לוותר על הדרישה שלו מאיראן - של השהיית העשרת האורניום ל-20 שנה לפחות. ביום שני אמרו באיראן לארה"ב כי הם צריכים עוד כמה ימים כדי להתייעץ עם המנהיג העליון מוג'תבא ח'אמנאי כדי לגבש הצעה מאוחדת.

03:59 - נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר כי המלך הבריטי צ'ארלס, שמבקר בימים אלה בוושינגטון, מתנגד לרעיון שאיראן תחזיק נשק גרעיני



23:40 - הותר לפרסום: עאמר חוג'יראת, בן 44 משפרעם, נהרג מפגיעת רחפן נפץ בלבנון

הותר לפרסום: עאמר חוג'יראת, בן 44, הוא האזרח הישראלי עובד משרד הביטחון שהפעיל כלי הנדסי שנהרג הבוקר (שלישי) בכפר עייתרון שבדרום לבנון. מפרטי האירוע עלה כי רחפן נפץ פגע בכלי ההנדסי, האזרח נהרג ובנו נפצע קל מרסיסים.

דובר צה"ל מסר: "כחלק מפעילות צה"ל וכוחות הביטחון בדרום לבנון, עובד בחברה קבלנית שמבצעת עבודות הנדסיות מטעם משרד הביטחון, נהרג מוקדם יותר היום. הודעה נמסרה למשפחתו על ידי משטרת ישראל. צה"ל ומשרד הביטחון משתתפים בצער המשפחה". לקריאת הכתבה

23:33 - אזעקות בגליל המערבי מחשש לחדירת כטב"ם

דובר צה"ל מעדכן כי חיל האוויר יירט מטרה אווירית חשודה לפני שחצתה לשטח הארץ. התרעות על ירי רקטות וטילים הופעלו בעקבות חשש לנפילת שברי יירוט

22:58 - חשש לחדירת כטב"ם בקריית שמונה ובסביבתה



22:56 - ראש ממשלת לבנון: "תקיפות ישראל נגד אנשי ההגנה האזרחית בדרום לבנון הן פשע מלחמה חדש"



22:39 - עובד חברת קבלן של משרד הביטחון נהרג מרחפן נפץ בלבנון



בהודעה שנמסרה מביה"ח זיו בצפת, נכתב: "מוקדם יותר היום פונה למרכז הרפואי זיו צעיר בן 19, תושב שפרעם, שנפגע מרסיסים בעקבות פיצוץ רחפן נפץ בגזרה הצפונית. באירוע נהרג אביו, קבלן עפר עובד בחברה הנדסית מטעם משרד הביטחון במרחב הלחימה של צה"ל מעבר לגבול בלבנון". לקריאת הכתבה

21:45 - סוכנויות המודיעין האמריקניות חוקרות כיצד איראן תגיב אם הנשיא טראמפ יכריז על ניצחון חד-צדדי במלחמה, כך על פי דיווח בסוכנות הידיעות רויטרס



21:22 - הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר על הפריצה לביתו של מפקד המשטרה הצבאית: "מגנה בחריפות את התקיפה. פגיעה באנשי כוחות הביטחון ובבני משפחותיהם מהווה חצייה של קו אדום מסוכן. אני מגבה את קמצ"ר באופן מלא על מילוי תפקידו במסירות רבה. מדובר באירוע חמור ונדרשת פעולה נחוש ה של כלל גורמי אכיפת הסדר והביטחון על מנת למצות את הדין עם המעורבים"



21:07 - אשקלון: קבוצה של מפגינים שנכנסו לחצר ביתו של מפקד המשטרה הצבאית, עוכבו על ידי המשטרה - וככל הנראה ילקחו למעצר



21:03 - לאחר הביקורת: הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר יגיע ביום ראשון למליאת ועדת החוץ והביטחון לסקירה ביטחונית חסויה. ביסמוט: "הבוקר דרשתי, יחד עם חברי הוועדה, לקיים הצבעה שתחייב את הרמטכ"ל להתייצב בפני מליאת הוועדה, לאחר שנמנע מכך בחודשים האחרונים. אני מברך על כך שב חר להיענות, ובכך לייתר את הצורך בהצבעה. הפיקוח הפרלמנטרי על צה"ל אינו רשות, הוא חובה"



20:33 - צבא לבנון: שני חיילים שלנו נפצעו בתקיפה ישראלית במג'דל זון - צור, דרום המדינה

20:03 - צה"ל הודיע בתום הערכת מצב: מדיניות ההתגוננות של פיקוד העורף נותרת ללא שינוי ותהיה בתוקף עד יום חמישי בשעה 20:00



20:00 - צה"ל השמיד באמצעות יותר מ-450 טון חומר נפץ שתי מנהרות תת-קרקעיות של חיזבאללה באורך כולל של כ-2 ק"מ במרחב קנטרה שבדרום לבנון. במנהרות אותרו יותר מ-30 חדרי שהייה והתארגנות לצד 30 פירים מבצעיים. לקריאת הכתבה

