מאות ק"מ מישראל: כוחות צה"ל משתלטים על המשט לעזה

03:23 - דיווח בוול סטריט ג'ורנל: ארה"ב מנסה לגייס מדינות לקואליציה חדשה שתעזור לאבטח ספינות שמנווטות במצר הורמוז. מטרת הקואליציה - לחלוק מידע, לתאם באופן דיפלומטי ולעזור לאכוף סנקציות

02:13 - רחפן מצלם נורה ליד שגרירות ארה"ב בבגדאד שבעיראק, כך מסרו מקורות ביטחוניים לרויטרס

01:01 - צבע אדום בבארי שבעוטף עזה. צה"ל: מדובר בזיהוי שווא

00:11 - הרחק מחופי ישראל: כוחות צה"ל השתלטו על כלי שיט במשט לעזה

הפעילים דיווחו שלוחמים ישראלים כיוונו לעברם נשקים, והורו להם להסתדר בקדמת הסירות. עוד טענו כי רוב כלי השיט חוו שיבוש במערכות השיט והתקשורת, מאות ק"מ מחופי ישראל, ממערב לכרתים. על כלי השיט יש בסך הכול 404 פעילים אנטי-ישראלים, שיצאו מספרד במטרה להגיע עד לרצועה.

לפי שעה צה"ל לא התייחס באופן רשמי להתפתחויות. באחד הדיווחים נשמע לכאורה נציג חיל הים הישראלי ברשת הקשר של אחת הספינות. משרד החוץ טען כי על אחת מסירות המשט נמצאו סמים וקונדומים. לקריאת הכתבה

📺Confirmed📺: The Israeli Navy contacted the Sumud Flotilla through the Greenpeace Arctic Sunrise vessel. "This is the Israeli Navy. Attempts to break the lawful maritime blockade on the Gaza Strip constitutes a violation of international law." Source: Greenpeace https://t.co/bEWYVMOyXS pic.twitter.com/yvTxnE4bKN - Alex Colston (@enoughformethx) April 29, 2026

00:10 - הבקשה של ישראל מטראמפ: הגבלת ניסיונות המו"מ עם לבנון לעוד שבועיים בלבד

ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח אמש (רביעי) עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, על רקע בקשה ישראלית דחופה להגבלת משך המגעים המדיניים עם לבנון. השיחה מתקיימת לאחר שטראמפ דחה את ההצעה האיראנית האחרונה לפריסת הסכם הפסקת אש ופתרון למצר הורמוז לפני הטיפול בתוכנית הגרעין.

במסגרת הבקשה:



- ישראל מבקשת מארצות הברית לתחום את ניסיונות המו"מ מול ממשלת לבנון לתקופה של שבועיים עד שלושה, עד לאמצע חודש מאי.

- בדרג המדיני טוענים כי פעולות הטרור של חיזבאללה נגד כוחות צה"ל ויישובי הצפון מכרסמות בסיכוי להגיע לסיכומים במשא ומתן.

- לפי העמדה הישראלית, ההמשך במדיניות הפעולות המרוסנות לאורך זמן שוחק את ההרתעה ופוגע בתושבים ובמענה המבצעי.

- ישראל הבהירה לממשל כי אם המגעים לא יניבו פרי בטווח הזמן הקצוב, היא מבקשת מהנשיא טראמפ לאפשר לה "ללכת לתוכנית המקורית לקריאת הכתבה

21:30 -החשש בלבנון מהתרחבות הלחימה - ומההשלכות: "עלול להיות פיצוץ אזורי"

בצל המשך חילופי האש בין חיזבאללה לישראל, מקור רשמי לבנוני הזהיר כי "הערבויות שמונעות תקיפות בדאחיה - עלולות לקרוס בכל רגע".

במקביל, מאיים חיזבאללה לסכל כל ניסיון לייצר רצועת ביטחון - אך בלבנון מתריעים כי רחפני ה-FPV משנים את כללי המשחק ומקרבים את הזירה לנקודת רתיחה.

"גם אם ייחתם הסכם עם הממשלה הלבנונית - חיזבאללה לא יקבל אותו וימשיך להילחם", אמר הפרשן הלבנוני ח'ליל נסראללה. "ישראל נמצאת במלכוד מול חיזבאללה, שממשיך לפעול, לשקם ולשחוק. ההרס לא מוריד את המוטיבציה שלו - להפך". עוד הזהיר כי "אם המצב יישאר מתוח - עלול להיות פיצוץ אזורי. יש להסתכל על הדברים ברמה אסטרטגית, ולא רק דרך אירועים נקודתיים". לקריאת הכתבה

