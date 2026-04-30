היורש של וורן באפט הגיע לבורסה, המניה צנחה 18% ביום אחד

פרשינג סקוור של המיליארדר ביל אקמן סיימה את יום המסחר הראשון שלה בירידות חדות.

אקמן, שנחשב לאגדה בתחום קרנות הגידור אמר לא פעם כי הוא שואף להפעיל חברת אחזקות כמו ברקשייר האת'ווי של וורן באפט. אלא שבינתיים המשקיעים פחות התלהבו.

מניית פרשינג סקוור נסגרה במחיר של 40.93 דולר, ירידה של 18% ממחיר ההנפקה של 50 דולר. היא ירדה עד 19% ל-40.33 דולר במסחר התוך-יומי. מניית PS, המייצגת את חברת ניהול הנכסים עצמה, רשמה תנודות פחות דרמטיות, וירדה כמעט 6% ל-22.67 דולר לאחר שנפתחה במחיר של 25 דולר.

אקמן אמר כי הרישום הכפול בבורסת ניו יורק משקף את מאמצי החברה להנגיש את ניהול הנכסים לסוחרים קמעונאיים ללא עמלות ודמי ניהול גבוהים.

"קרנות גידור ידועות בניהול כספים עבור אנשים עשירים. ועכשיו יש לנו הזדמנות עבור מישהו עם 50 דולר, שיכול להיות בעל מניות לטווח ארוך", אמר ל-CNBC. "בדרך כלל, ההשקעה הקמעונאית מצטמצמת והמוסדיים זוכים לעדיפות. עשינו את ההפך".

פרשינג סקוור רשמה תשואה נטו של 2,644% בין 2004 לסוף 2025, בהשוואה לתשואה של 836% ממדד S&P 500, על פי חומרי משקיעים. התיק כולל ענקיות טכנולוגיה כמו אמזון, אלפבית ומטא, הרץ ואובר.

נזכיר כי אקמן הוא לא רק משקיע על אלא גם תומך ישראל נלהב שמחזיק 5% ממניות הבורסה בתל אביב.