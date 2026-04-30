גלובלי ושוקי עולם חזרה למלחמה? הדיווח שמקפיץ את הנפט ל-126 דולר לחבית
נפט

חזרה למלחמה? הדיווח שמקפיץ את הנפט ל-126 דולר לחבית

על פי הדיווח פיקוד המרכז של ארה״ב יציג לנשיא טראמפ תוכנית לחזרה למלחמה אקטיבית

שירות גלובס 07:42
נשיא ארה''ב דונלד טראמפ / צילום: ap, Julia Demaree Nikhinson
מחיר הנפט מזנק לשיא של 4 שנים בעקבות דיווח לפיו מפקד סנטקום יעדכן את הנשיא דונלד טראמפ על פעולה אפשרית נגד איראן.

Axios דיווח כי הפיקוד המרכזי של ארה"ב צפוי להציג בפני טראמפ את תוכניותיו לפעולה צבאית אפשרית נגד איראן, תוך ציטוט שני מקורות בעלי ידע בנושא.

טראמפ דחה מוקדם יותר, על פי הדיווחים, את הצעת טהרן לפתוח מחדש את מצר הורמוז, ובכך סימן כי המצור הימי יישאר בתוקף עד להשגת הסכם גרעיני רחב יותר.

החוזים על נפט גולמי מסוג ברנט עולים ב-6.84% ל-126.10 דולר לחבית בעוד שנפט גולמי מסוג West Texas Intermediate מוסיפים 3.14% ל-110.24 דולר.

מרבית הבורסות באסיה נסחרות הבוקר בירידות שערים. החוזים על וול סטריט בירידות קלות.