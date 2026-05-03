"אנחנו נלחמים לא רק כדי להגן על הבית, אלא גם כדי להבטיח עתיד טוב יותר לילדינו". כך אמר יו"ר בנק לאומי, אורי אלון, בפתח דבריו בכנס המנהיגות הצעירה של גלובס לשנת 2026 שהתקיים במרכז פרס ביפו, ודבריו כוונו הישר אל דור העתיד הזה. 40 צעירים שנבחרו לאור פועלם יוצא הדופן ישבו באולם, מתחומי הפיננסים, הביטחון, הנדל"ן, המנהל הציבורי, המחקר והבריאות ותחומים נוספים, כל אחד מהם מקדיש את חייו לקידום תחומו, ולעשייה פורצת דרך ומעוררת השראה.

"האירועים הגיאו-פוליטיים האחרונים הזכירו לכולנו דבר חשוב, ישראל יודעת להתגייס, לפעול יחד ולהגן על עצמה - והיא עושה זאת בזכות יכולות יוצאות דופן: ביטחוניות, טכנולוגיות ואנושיות", המשיך אלון, בהתייחסו לשנתיים וחצי ארוכות של מלחמות ואתגרים ביטחוניים, שהיוו המשך לשנות הקורונה המאתגרות.

"יותר ויותר מדינות באזור מבינות שהעתיד - וגם ההווה - טמון בשיתופי הפעולה האפשריים עם ישראל ועם הגופים העסקיים שפועלים בה. החוסן של ישראל לא נמדד רק ביכולות הביטחוניות שלה, אלא גם בעוצמה של החברה ושל הכלכלה.

"דווקא עכשיו אני מוצא גם סיבה לאופטימיות. ההיסטוריה שלנו מלמדת אותנו שוב ושוב שאנחנו יודעים לצאת ממשברים חזקים יותר, וליצור מציאות חדשה. ובתוך המציאות הזו, למנהיגות העסקית, הכלכלית והחברתית יש תפקיד מרכזי", הוסיף, כשהוא מכוון דבריו לנבחרת היושבת באולם, והדגיש כי כאשר קיימת אי ודאות, המשק זקוק לעוגנים של יציבות, אחריות והמשכיות, והקהל המורכב מאלו שתרמו ותורמים תרומה משמעותית לעולמות המדע, הביטחון, הכלכלה ועמותות שמובילות לשינוי האזינו לו בשקיקה. "חברות, יזמים וארגונים, אינם רק שחקנים כלכליים, הם גם המנוע של המשק ושל החברה - גם בזמנים קשים".

"הנציג הישראלי היחיד בחדר"

לפני כשלושה חודשים אלון לקח חלק בכנס הכלכלי בדאבוס אליו הגיעו כ-3000 בכירים מרחבי העולם, ולאחריו השתתף באירוע אינטימי יותר של מאה איש בו נכח נשיא ארה"ב דונלד טראמפ לצד בכירי המגזר העסקי העולמי, ביניהם נשיא ומנכ"ל אנבדיה ג'אנסן הואנג, מנכ"ל אפל טים קוק, ומנכ"ל ויו"ר סלס-פורס מרק בניוף. אלון תיאר כיצד היכתה בו ההבנה, תוך כדי האירוע, כי הוא הנציג הישראלי בחדר. זה לא ריפה את ידיו, אלא להפך - גרם לו לחשוב על הערך הייחודי שהישראלים מביאים עמם, ולתרומה וההשפעה העולמית של הארגונים שאנו מובילים. במילים אחרות - איך אנחנו מחברים בין המקומי לגלובלי.

"באותו מפגש אמר נשיא ארה״ב, שהחברות המובילות בעולם הן 'חוד החנית של הכלכלה העולמית ויהיה להן תפקיד משמעותי בעיצוב העולם החדש'. האירוע הזה שיקף בעיניי מציאות חדשה. לעולם העסקי ולמגזר השלישי יש כוח השפעה משמעותי על הכלכלה, על החברה, ולעיתים גם על סדר היום העולמי.

"להיות חוד החנית, מגיע עם אחריות לפעול בתקופות של אי-ודאות, לשמור על יציבות, ליזום ולקבל החלטות אמיצות, גם כשהמציאות מורכבת", אמר אלון, וכדוגמה לאותה אחריות ביקש לשתף בכמה מהלכים שהובלו ע"י הבנק במהלך מלחמת שאגת הארי, שהתמקדו בגיל השלישי. הראשון הוא מימון חדרי מלון לבני 80 פלוס שאיפשר להם גישה נוחה למרחב מוגן, והשני הוא שירות "בנקאי עד הבית" לאותה אוכלוסייה. אלו מצטרפים למשט החילוץ של הבנק, שמטרתו היתה להשיב לישראל ישראלים שנתקעו בחו"ל במהלך מבצע עם כלביא.

"אני רואה במהלכים הללו ערך מוסף אמיתי - כאלו שלעיתים שחקנים נוספים כולל המדינה בעצמה אימצה כמודל במלחמה האחרונה. אני מאמין שאחריות איננה תגובה למשבר, אלא דרך פעולה יומיומית של מנהיגות.

"מי שמובילים ומשפיעים בעולם של היום, הם מי שמבינים שכוח מנהיגותי ועסקי הוא גם כוח חברתי. כמנהיגים צעירים, גם אתם פועלים בזירה רחבה הרבה יותר מהתחום שבו אתם עוסקים ביומיום.

"לכן, בעיניי השאלה שאתם צריכים לשאול את עצמכם היא לא רק איך הארגון שאתם מובילים יצמח, אלא גם איזה תפקיד הוא ממלא במעגלים רחבים יותר - עבור הסביבה, החברה או אפילו המדינה. זה נכון לסטארט-אפ טכנולוגי, לעסק קטן, לעמותה או לכל ארגון אחר".

אלון סיים את דבריו במסר קצת אישי וקצת מקצועי לנבחרי הנבחרת של 2026, כשסיפר כי עדי הוברמן מזוז, שנבחרה לנבחרת ה-40 בשנה הקודמת ושהייתה אז מנהלת הרגולציה של הבנק, תחל בעוד יומיים את תפקידה החדש והבכיר כמזכירת בנק לאומי. "פגשתי את אחד האנשים העומדים לקבל את הפרס, וראיתי את עיניה הגאות של אשתו לצידו, ואני חושב שזה כבוד גדול והרבה גאווה. המסר המרכזי שלי אליכם הערב הוא פשוט: אל תחכו להיות גדולים מספיק כדי להשפיע. השפעה היא דרך חיים ויותר מכל - החלטה ניהולית".

***גילוי מלא מנהיגות - שימי לב הנוסח הפעם שונה: גילוי מלא: פרויקט 40/40 של גלובס הוא פרויקט מערכתי הנערך מזה 21 שנה. בחירת המנהיגים הצעירים מבוצעת בהליך מסודר ומובנה המנוהל על ידי פסיכולוגית תעסוקתית וועדה מייעצת והבחירה היא על פי קריטריונים קבועים עליהם ניתן לקרוא כאן וללא מעורבות מסחרית. גלובס מודה לשותפים שסייעו לנו לקיים את כנס המנהיגות הצעירה של ישראל: בנק לאומי, פלאפון, YES , פרופדו ותגלית.