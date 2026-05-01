08:19 - דיווח באתר האופוזיציה איראן אינטרנשיונל: נשיא איראן מסעוד פזשכיאן ויו"ר הפרלמנט מוחמד-באקר קאליבאף מעוניינים לפטר את שר החוץ עבאס עראקצ'י בשל אופן התנהלותו במשא ומתן עם ארה"ב. על פי הדיווח, השניים מרגישים שעראקצ'י פעל בשבועיים האחרונים פחות כנציג הממשלה ויותר כעוזרו האישי של מפקד משמרות המהפכה אחמד וחידי, האיש החזק באיראן

פזשכיאן אמר למקורביו כי עראקצ'י לא עדכן אותו כהלכה בשיחות המשא ומתן ופעל ישירות דרך וחידי, והוסיף כי יפטר אותו "אם זה יימשך"

08:03 - טראמפ תודרך הלילה על תוכניות חדשות לתקיפות נגד איראן

מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית האדמירל בראד קופר וראש המטות המשולבים הגנרל דן קיין תדרכו הלילה (בין חמישי לשישי) את הנשיא דונלד טראמפ במשך 45 דקות על תוכניות מבצעיות חדשות לתקיפות נגד איראן, כך לפי שני בכירים אמריקנים.

התדרוך מאותת כי טראמפ שוקל ברצינות לחדש את הלחימה באיראן, בין אם כדי לנסות לשבור את המבוי הסתום במשא ומתן ובין אם כדי להנחית מכה סופית לפני סיום המלחמה. תדרוך דומה ניתן לטראמפ ב-26 בפברואר, יומיים לפני שארה"ב וישראל פתחו במלחמה נגד איראן. מקור אחד המקורב לטראמפ אמר כי תדרוך זה תרם להחלטתו של טראמפ לצאת למלחמה באותו זמן. לקריאת הכתבה

04:04 - בכיר בממשל טראמפ לרויטרס: המלחמה באיראן הסתיימה, בגלל חוק "החלטת סמכויות המלחמה", שנועד לבלום את סמכותו של הנשיא להכניס את ארה"ב לעימות צבאי ללא הסכמת הקונגרס. החוק אוסר על הצבא להישאר יותר מ-60 יום, שאלה מספר הימים שעברו מאז תחילת המלחמה ב-28 בפברואר



00:13 - דובר משרד החוץ האיראני: "זה לא ריאלי לצפות לתוצאות מהירות מהמשא ומתן עם ארה"ב"

23:38 - חשיפה ב"פייננשל טיימס": ישראל העבירה מערכת לייזר מתקדמת לאיחוד האמירויות



על פי דיווח נרחב אמש (ה') בעיתון ה"פייננשל טיימס", ישראל העבירה לאיחוד האמירויות מערכות נשק מתקדמות, ובראשן מערכת ההגנה האווירית מבוססת הלייזר "מגן אור". המהלך נועד לסייע לנסיכות המפרץ להתגונן מפני מתקפה רחבת היקף של טילים וכלי טיס בלתי מאוישים מצד איראן.

מקורות המעורבים בנושא מסרו לעיתון כי ישראל העבירה לאמירויות גם את מערכת "Spectro", מתוצרת אלביט, המסייעת בזיהוי כטב"מים ממרחק של עד 20 קילומטרים. בנוסף, נטען כי גרסה של מערכת הלייזר "מגן אור", המיועדת להשמדת רקטות וכטב"מים בטווח קצר, נשלחה למדינה לאחר שכבר הופעלה מוקדם יותר השנה בגבול הצפון מול חיזבאללה. לצד מערכות אלו, דווח כי נפרסו גם סוללות "כיפת ברזל" ועשרות אנשי צבא ישראלים שנשלחו לסייע בהפעלת הציוד. לקריאת הכתבה

23:36 - איחוד האמירויות קוראת לאזרחיה שלא לטוס לאיראן, לבנון ועיראק, ולשוהים במדינות אלה לצאת מיד



22:21 - קצינה ונגד צה"ל נפצעו בינוני מרחפן נפץ בדרום לבנון



20:52 - נשיא פיפ"א ג'אני אינפנטינו: איראן תשתתף במונדיאל ותשחק בארצות הברית



20:05 - בריטניה העלתה את רמת האיום הלאומית שלה מפני טרור ל"חמורה", זאת בעקבות פיגוע הדקירה האנטישמי בצפון לונדון. שרת הפנים שבאנה מחמוד: העלייה ברמת האיום משמעה סבירות גבוהה למתקפת טרור

20:03 - בתום הערכת מצב: מדיניות ההתגוננות של פיקוד העורף נותרת ללא שינוי ותהיה בתוקף עד יום שבת ב-20:00



19:45 - חיל האוויר יירט בצפון מטרה אווירית חשודה בטרם חצתה לשטח הארץ. התרעות הופעלו לפי מדיניות



