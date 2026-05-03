שבוע המסחר בוול סטריט נסגר במגמה חיובית. בשני ימי המסחר האחרונים של השבוע, המדדים המובילים S&P 500 ודאו ג'ונס עלו ב-1.3% כל אחד (למרות ירידה קלה במדד דאו ג'ונס ביום שישי), ומדד נאסד"ק עלה ב-1.8%. נאסד"ק ו-S&P 500 נסחרו ברמות שיא.

אלה המניות הישראליות שבלטו במסחר:

צ'ק פוינט הפחיתה תחזית הכנסות וצנחה ב-19.6%

האכזבה הקשה של המשקיעים מדוחות צ'ק פוינט ומהורדת תחזית ההכנסות השנתית הובילה לנפילה החדה ביותר במניה מזה עשורים. ביום חמישי המניה צנחה ב-19.6% במחזור מסחר גדול במיוחד, וביום שישי היא תיקנה חלק מהירידה ועלתה ב-1.8%. בסוף השבוע, מניית צ'ק פוינט ננעלה במחיר של 114.51 דולר, חזרה אחורה שלוש שנים ואיבדה 2.9 מיליארד דולר ביומיים. המחיר משקף לחברת אבטחת הסייבר שווי שוק של 11.9 מיליארד דולר, כך שכיום היא החברה הישראלית השישית בשווי השוק שלה בוול סטריט, לאחר שהייתה בעבר הגדולה ביותר.

צ'ק פוינט, בניהולו של נדב צפריר, דיווחה ביום חמישי על הכנסות של 668 מיליון דולר ורווח נקי Non-GAAP של 2.5 דולר למניה (265 מיליון דולר). ההכנסות היו נמוכות מתחזיות האנליסטים והרווח היה גבוה מהתחזיות. בחברה הסבירו ששינויים בארגון המכירות שלה (כולל שינויים פרסונליים) מובילים להאטה במכירת מוצרי firewall ברבעון הראשון, מגמה שצפויה להימשך גם ברבעון השני. בצ'ק פוינט ציינו שזו השפעה לטווח קצר, ובמקביל ישנה האצה בהכנסות ממנויים שזה מנוע הצמיחה העיקרי של החברה. עם זאת, היא נאלצה להפחית את תחזית ההכנסות השנתית מ-2.83-2.95 מיליארד דולר ל-2.77-2.85 מיליארד דולר, צמיחה שנתית של 1.9%-4.6%. אין שינוי בתחזית הרווח.

חלק מהאנליסטים שמסקרים את צ'ק פוינט הורידו את מחירי היעד שלהם למניה. כך, למשל, ג'ונתן רויקהבר מקנטור נשאר בהמלצת "נייטרלי" על המניה, אך הוריד את המחיר מ-175 דולר ל-150 דולר, פרמיה של 31% על המחיר הנוכחי. לדבריו, מחיר היעד משקף את אמונתו במוצרי הליבה ובאסטרטגיית הפלטפורמה של צ'ק פוינט, אך הוא נשאר זהיר בנוגע לתחזית הצמיחה. במקביל, האנליסט ג'וזף גאלו מג'פריס נשאר בהמלצת "קנייה" על המניה, והוריד את מחיר היעד מ-200 דולר ל-160 דולר, פרמיה של כ-40%. גאלו סבור שהשינויים בארגון המכירות של צ'ק פוינט ייצרו "בלבול ושיבוש" שיכבידו מאוד על המכירות ברבעון השני, אך מזכיר שההנהלה אופטימית לגבי המכירות במחצית השנייה.

סיליקום עקפה את התחזיות וזינקה ב-50%

עוד חברה ישראלית שפרסמה דוחות ביום חמישי היא סיליקום , ספקית פתרונות רשת ותשתיות דאטה. בעקבות הדוחות, המניה זינקה במצטבר ב-50% וננעלה במחיר של מעל 42 דולר, בו לא נסחרה כשלוש שנים. שווי השוק של סיליקום, המנוהלת על־ידי לירון אייזנמן, מגיע ל-241 מיליון דולר. בשיא ב-2018, המניה הייתה במחיר גבוה ב-82% מהנוכחי. עם זאת, מאז השפל האחרון בקיץ 2024, המניה טיפסה ב-260%.

סיליקום עקפה את התחזית שמסרה ברבעון הקודם, כשהציגה ברבעון הראשון של השנה צמיחה של 33% בהכנסות ל-19.1 מיליון דולר, בעוד שהתחזית שלה הייתה ל-16.5-17.5 מיליון דולר. החברה צמצמה את ההפסד שלה ב-14% ל-2.4 מיליון דולר, ועל בסיס Non-GAAP היא הפסידה 1.5 מיליון דולר שהם 25 סנט למניה, בזמן שבשוק ציפו להפסד עמוק יותר. בחברה מציינים שהמומנטום בעסקים מאיץ ומצפים להכנסות של 20-21 מיליון דולר ברבעון השני, צמיחה של 40% לעומת הרבעון המקביל, ובשנה כולה הן יגיעו ל-82-83 מיליון דולר, גבוה מהתחזיות בשוק.

ולנס הכפילה את שוויה מאז השפל של סוף מרץ

מניית ולנס נסחרת מדי פעם בתנודות חדות, וכך היה גם ביום חמישי האחרון: המניה זינקה ללא סיבה ברורה ב-43.7% במחזור מסחר עצום, והמגמה החיובית המשיכה גם ביום שישי עם עלייה נוספת של 7.8%. בסוף השבוע, עמד מחיר המניה על 2.34 דולר, שמשקף לחברת השבבים שווי שוק של 246 מיליון דולר. למעשה, מאז השפל שאליו המניה נפלה בסוף חודש מרץ (במקביל לחולשה אז במדד השבבים הכללי) היא כבר יותר מהכפילה את שוויה.

ולנס, המנוהלת על־ידי יורם זלינגר, מפתחת שבבים שמיועדים לשוק האודיו והווידאו, וכן לתעשיית הרכב. החברה הפכה לציבורית כשמוזגה לחברת SPAC בניו יורק בשנת 2021, לפי שווי של 1.1 מיליארד דולר.

ולנס תפרסם את דוחות הרבעון הראשון ב-13 במאי, ואנליסטים מצפים שהיא תציג הכנסות של 16.5 מיליון דולר - ירידה של כ-2% ביחס לרבעון המקביל, והפסד נקי של 6 סנטים למניה. לפי נתוני וול סטריט ג'ורנל, יש שני אנליסטים שמסקרים את מניית ולנס ושניהם ממליצים עליה בהמלצות "קנייה", כשמחיר היעד הממוצע שלהם משקף פרמיה של כמעט 50% על המחיר הנוכחי.