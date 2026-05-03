1 האירועים שישפיעו על שבוע המסחר

שבוע נוסף בשווקים ייפתח בסימן אי־ודאות גדולה באשר לכיוון אליו הולך העימות בין ארה"ב ואיראן. המתיחות הולכת וגוברת, מתרבים הדיווחים על היערכות לחידוש הלחימה, וגם הסלמה רטורית נרשמה בין הצדדים - אך על פניו, נדמה כי המשקיעים עדיין מתמחרים דה־אסקלציה ובוחרים להסב את רוב תשומת לבם לרווחי החברות.

עונת הדוחות בארה"ב דחפה את שוק המניות האמריקאי לשיאים חדשים בסוף השבוע, במהלכו פרסמו דוחות חמש מתוך "שבע המופלאות" - אלפאבית , אמזון , מטא , מיקרוסופט ואפל - שעקפו כולן את תחזיות האנליסטים, אך תגובת השוק אליהן הייתה מעורבת. מדובר גם בשבוע השני ברציפות בו הראלי בוול סטריט נראה כמנותק ממחירי הנפט הגבוהים, שנותרו מעל 100 דולר לחבית.

גם הבורסה בת"א רשמה שיא חדש, על אף שהפסקת האש שנקבעה בין ישראל ללבנון לא נאכפת בפועל, ושהלחימה מול חיזבאללה ממשיכה להתנהל בגבול הצפון.

המשקיעים יתרכזו השבוע בנתונים משוק התעסוקה, ובעיקר בדוח התעסוקה של המשק האמריקאי לחודש אפריל, שיפורסם ביום שישי; ביום חמישי, גם בישראל יפורסמו נתונים מסקר כוח האדם לחודש מרץ, בנוסף לסקר הערכת המגמות בעסקים לחודש אפריל, שיספק תמונת מצב לגבי הסנטימנט בקרב בעלי העסקים.

במקביל, עונת הדוחות בוול סטריט תמשיך במסלולה, עם דיווחים של שתי שחקניות מרכזיות בתחום ה-AI, פלנטיר ו-AMD , לצד תאגידי ענק כמו וולט דיסני ומקדונלד'ס .

2 גולדמן זאקס: "מעריכים שהשוק הולך לשחרר קיטור"

המניות הדואליות יחזרו לת"א בפער ארביטראז' שלילי זניח של פחות מ-0.1%. קמטק ונובה צפויות לרדת בכ-1.7%, בעוד פורמולה מערכות צפויה להיחלש בקרוב ל-7%. מנגד, נייס צפויה לקפוץ בפתח המסחר בכ-8.2%, לאחר שזינקה במעל 10% בוול סטריט ביום שישי האחרון, על רקע המומנטום החיובי שנרשם במניות התוכנה.

הבורסה בתל אביב חתמה את השבוע החולף בירוק. מדד ת"א 35 עלה בכ-1.4%, מדד ת"א 90 טיפס בכ-5.1% ומדד ת"א 125 טיפס בכ-2.3% לשיא חדש של כל הזמנים. גם את חודש אפריל סגרה הבורסה בעליות, כאשר מדד ת"א 35 קפץ בכ-6.7% ומדד ת"א 125 טיפס בכ-7.4%.

המדד הענפי שכיכב בשבוע החולף הוא מדד הקלינטק, שזינק בכ-5.1% בשבוע החולף ומעל 44% מתחילת השנה - כפול מהתשואה שהניב מדד ת"א 35 בתקופה זו. המשקיעים מהמרים שאנרגיות מתחדשות יהפכו ליותר רלוונטיות, בשל העובדה שהן חסינות מפני זעזועי היצע, כמו זה שנגרם על־ידי חסימת מצר הורמוז.

אחריו, בלט לחיוב מדד הבנייה, שעלה בכ-4.5%, ייתכן שעל רקע הערכות הולכות וגוברות בקרב הכלכלנים שבנק ישראל יוריד ריבית בקצב גבוה מזה שמתמחרים השווקים - מה שבתורו יקל על עלויות המימון של היזמים. מנגד, מדד הבנקים ירד בכ-1.2%, והיה בין הבודדים שסיימו את השבוע באדום.

כאמור, גם הבורסה בניו יורק סגרה שבוע חיובי. מדדי ה-S&P 500 והנאסד"ק טיפסו בכ-0.9% ובכ-1.1%, בהתאמה - שניהם לשיאים חדשים של כל הזמנים - ובנוסף, חתמו את החודש הכי חזק שלהם מאז 2020. מדד הדאו ג'ונס הוסיף לערכו 0.55%.

בבלומברג דווח בסוף השבוע כי אחרי השיאים החדשים בוול סטריט, מתרבים החששות בקרב מנהלי השקעות לגבי האפשרות שנותרו מעט משקיעים שיכולים לקנות. עוד לפי הדיווח, קרנות גידור ויועצי מסחר בסחורות מצמצמים את רכישותיהם, כאשר מדד מיצוב (Positioning) המניות של בנק ההשקעות גולדמן זאקס מצביע על רמת צפיפות שכמעט ולא נרשמה כמותה בחמש השנים האחרונות.

סוחרים בגולדמן זאקס, ביניהם גייל חפיף, לי קופרסמית' ובריאן גארט, כתבו בהודעה למשקיעים כי "אנו סבורים כי השוק צפוי לשחרר קיטור בטווח הקרוב, תוך ניקוי הקצף שהצטבר במהלך הראלי לשיאים של כל הזמנים".

כריס מרפי, המנהל המשותף של אסטרטגיית נגזרים ב-Susquehanna International Group, אמר לבלומברג כי "השווקים נותרים עמידים, אך המיצוב תומך פחות והמשקיעים מתמקדים יותר ויותר בסיכוני דאונסייד, כולל לחץ אפשרי על שולי הרווח, אם מחירי הנפט יישארו גבוהים. הזהירות הזו באה לידי ביטוי בתזרימי האופציות, המאותתים על פחות תיאבון לרדוף אחרי עליות נוספות".

3 למה וול סטריט עולה יחד עם מחירי הנפט?

על רקע העליות החדות שנרשמו בוול סטריט בסוף השבוע (חמישי ושישי) והיחלשות הדולר בעולם, השקל התחזק מול המטבע האמריקאי בכ-1.5% ושערו הרציף ננעל ברמה של 3.94 שקלים.

מחירי הנפט ירדו בחדות, לאחר שנפט מסוג ברנט זינק באמצע השבוע לרמה של 126 דולר לחבית - הגבוהה ביותר מאז פרוץ המלחמה נגד איראן. בסיום השבוע, נפט מסוג ברנט ננעל סביב 108 דולר לחבית, בעוד נפט מסוג אמריקאי ננעל סביב 102 דולר. אפקטיבית, מצר הורמוז נותר סגור, כאשר הנשיא טראמפ אותת בימים האחרונים כי הוא צפוי להאריך את המצור הימי על איראן עד שתסכים להיענות לדרישותיו בנושא הגרעין.

ברויטרס דווח כי ארגון המדינות המייצאות נפט אופ"ק+, ממנו פרשה בשבוע שעבר איחוד האמירויות, הסכים באופן עקרוני על העלאת יעדי התפוקה ביוני בכ-188 אלף חביות ביוני - העלאה חודשית שלישית ברציפות. עם זאת, ההעלאה צפויה להיות בעיקר סמלית, עד שמשלוחי הנפט דרך מצר הורמוז יתחדשו. מספר בכירים בחברות נפט וסוחרי נפט גלובליים אמרו לרויטרס כי גם כשהמשלוחים יתחדשו, לזרימת הנפט ייקח מספר שבועות אם לא חודשים, עד שתתייצב.

פול מרינו, סמנכ"ל הכנסות ב-Themes ETF’s, העריך כי אחת הסיבות לעמידות שמפגין שוק המניות האמריקאי, על אף מחירי הנפט הגבוהים, נעוצה בכך שארה"ב היא יצרנית הנפט הגדולה בעולם, כך שעליית מחירים דווקא תומכת בכלכלה דרך סקטור האנרגיה.

מרינו ייחס את התופעה גם למיקוד של השוק האמריקאי בטכנולוגיה, באוטומציה ובאנרגיות מתחדשות. "כל עוד מהפכת ה-AI נמשכת והצרכן האמריקאי ממשיך להוציא כסף - השוק יכול לספוג נפט ב-100 דולר אפילו לאורך זמן. אך אם המחירים יישארו גבוהים מעבר ל-2026, הלחץ יתחיל לחלחל דרך אינפלציה, פגיעה בביקושים ושחיקת מרווחים", הוא כתב.

מחיר הזהב המשיך לספוג לחצים, על רקע החששות מפני אינפלציה גבוהה יותר, וסגר שבוע שלילי נוסף, עם ירידה של כ-1.5% לרמה של 4,615 דולר לאונקיה. באופן מסורתי, הזהב נתפס כגידור מפני אי־ודאות גאופוליטית, אך הוא נוטה להניב ביצועים חלשים יותר בסביבות ריבית גבוהות, שכן הוא מאבד מיתרונו על פני נכסים נושאי ריבית, כמו אג"ח.

ג'יובאני סטאובאנו, אנליסט ב-UBS, אמר ל-CNBC כי "הזהב ממשיך להיות במתאם שלילי עם נפט בטווח הקצר, שכן הוא משפיע על הציפיות להורדת ריבית". עם זאת, הוא סיפק גם תחזית חיובית למתכת היקרה ב-6-12 חודשים הקרובים. לדבריו, "אי־ודאות לגבי בחירות האמצע בארה"ב, ציפיות להיחלשות מתמשכת של הדולר והירידה ברמות הריבית הריאליות (בשל הורדות ריבית של הפד), ככל הנראה יתמכו בביקושים להשקעות, לצד המשך ביקושים מצד בנקים מרכזיים".

להערכתו, גורמים אלו עשויים לדחוף את מחיר הזהב לרמה של 5,900 דולר לאונקיה עד סוף 2026 - מה שישקף לו אפסייד של מעל 25%.

4 כלכלנים מעריכים: תיתכן הורדת ריבית כבר החודש

כלכלני לידר שוקי הון מעריכים בסקירתם השבועית כי ההתחזקות החדה של השקל מול סל המטבעות (1.6%+ בשבוע החולף ו-5.4%+ מתחילת המלחמה) צפויה להפוך לשיקול מרכזי יותר במדיניות המוניטרית של בנק ישראל. "ייסוף כה חד בשקל מהווה עוגן אשר תומך ביעד האינפלציה, גם על רקע עליית מחירי האנרגיה ולחצי השכר", הם כתבו.

בלידר הוסיפו כי תרחיש של סיום חיובי לעימות עשוי להוביל להמשך צמצום חשיפה של הגופים המוסדיים למט"ח, וכך לתמוך בהמשך מגמת ההתחזקות של השקל. להערכתם, "בהנחה של התקדמות בזירה הגאופוליטית, קיימת הסתברות להורדת ריבית באחת משתי ההחלטות הקרובות".

בסקירה השבועית של החטיבה הפיננסית בבנק הפועלים, כתבו הכלכלנים כי "כוחות מנוגדים משפיעים על האינפלציה, וזה מסבך את החלטת בנק ישראל. מצד אחד, הייסוף החד בשער השקל ממתן עליות מחירים, ומנגד עליית מחירי הדלק, הסביבה העולמית, והסיכון שהמלחמה תתחדש מעלים את סיכוני האינפלציה".

הכלכלנים הוסיפו כי "שוק הנגזרים צופה אינפלציה בשיעור של כ-2% בשנה הקרובה, אבל רמת הוודאות במספר הזה היא נמוכה - חידוש הלחימה עשוי לשנות את התמונה. כמו כן, קיים סימן שאלה סביב מדיניות הממשלה החדשה שתקום, ואם זו תבחר להעלות מסים בכדי לצמצם את הגירעון. מבחינת שוק המט"ח, בנק ישראל היה כנראה שמח להפחית את הריבית, אלא שמבחינת האינפלציה אולי עדיף להמתין, כל שכן לאור זאת שאפילו בארה"ב אין ציפיות להפחתת ריבית השנה... אם הפסקת האש תישמר, סביר שנראה ירידה מהירה בציפיות השווקים לאינפלציה. בתרחיש זה, הפחתת הריבית תהיה עוד החודש, אך ככל שהלחימה תתחדש, הפחתת הריבית תידחה. השווקים צופים הפחתת ריבית אחת השנה ועוד אחת במחצית הראשונה של 2027".

5 למכור במאי וללכת? "אקראי כמו להטיל מטבע"

האמרה הידועה בוול סטריט, "למכור במאי וללכת" (Sell in May and go away), הפכה עבור רבים לאסטרטגיית השקעה, על בסיס ההנחה שחודשי הקיץ בשוק המניות האמריקאי חלשים באופן מסורתי. בעוד שבפתח חודש מאי השנה, על רקע אי־הוודאות הגאופוליטית המוגברת, הפיתוי למכור עשוי להיות גדול יותר, בדיקות עדכניות שערכו שני בנקי השקעות מרכזיים מטילים ספק בכדאיות הגישה הזו.

בג'יי. פי. מורגן ציינו כי בעשור האחרון, מי שהחליט למכור במאי החמיץ תשואות ניכרות. התשואה הממוצעת של ה-S&P 500 עמדה על 1.5% במאי ו-1.9% ביוני, כאשר ביולי היא הייתה אף גבוהה יותר ועמדה על 3.4%.

גם בדויטשה בנק ערכו בדיקה בנושא על בסיס נתונים מ-1973, שהעלתה כי אסטרטגיית המכירה במאי הכתה את השוק רק ב-22 מתוך 53 השנים האחרונות. "האסטרטגיה לא מציעה שום יתרון סטטיסטי על פני 'החזק וקנה' והצלחתה היא אקראית כמו הטלת מטבע", כתבו בבנק.