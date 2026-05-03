הוא מונה למנכ"ל חברה ביטחונית בגיל 29 - והכניס אותה לבורסה

ב־7:00 בבוקר שני הילדים של מתן רבין, אחד המנכ"לים הצעירים ביותר בבורסה, כבר בדרך לגן ולבית הספר. לפני כן הוא מארגן אותם לבדו, שכן לפני שלוש שנים וחצי הוא חטף "כאפה באמצע החיים", כפי שהוא מתאר.

אשתו לקתה בדום לב בשינה, כמה ימים אחרי שעברו לביתם החדש בקריית ים. מאז הוא מנהל במקביל הורות וקריירה תובענית, כמי שעומד בראש חברת סולרום, שמפתחת מערכות אלקטרוניקה לתעשייה הביטחונית. "יש רגעים שבהם אתה מבין שזה רק אתה, אין מי שיחליף אותך".

"פתאום זה שיעורי בית, לארגן תחפושת לפורים. אבל אם אני מצליח להיות מנכ"ל של חברה ביטחונית שצומחת כל כך הרבה, אני יכול גם להכין פשטידה. לא בטוח שהיא תצא טובה בהתחלה, אבל בסוף זה מצליח".

האבהות במשרה מלאה הובילה אותו לנהל זמן אחרת. "אני עובד שמונה־תשע שעות ביום, ואז ממשיך בלילה, אחרי שהילדים נרדמים. אבל אני הרבה יותר מרוכז, מתעסק בדברים הגדולים, לא בטפל".

מתן רבין אישי: בן 37, אלמן + 2, גר בקריית ים

מקצועי: מנכ"ל סולרום, בעל תואר ראשון בכלכלה ותואר שני בלוגיסטיקה וסחר בינלאומי

עוד משהו: אשתו נפטרה בפתאומיות והוא מגדל לבד את שני ילדיו

אסקפיזם: כדורגל בטלוויזיה

רבין גדל בקריית ים, אביו היה איש צבא ובהמשך עצמאי בתחום האלקטרוניקה, ולאמו הייתה חנות להלבשה תחתונה. הוא עצמו עבד כבר מגיל 14, "חילקתי פלאיירים".

בצבא היה מפקד קורס בתחום האלקטרוניקה בחיל האוויר, ובהמשך השלים תואר ראשון בכלכלה, למרות ש"יש לי קוצים". בשנה השנייה ללימודים החל לעבוד כמנהל פרויקט ביטחוני במפעל של יצרנית הרכיבים האלקטרוניים פלקסטרוניקס במגדל העמק. בהמשך סיים גם תואר שני בלוגיסטיקה וסחר בינלאומי.

אל תפקיד מנכ"ל סולרום רבין הגיע בגיל 29, כששני בעלי השליטה בחברה, אנשי הנדל"ן איתי מולדבסקי ודוד מימון, רכשו את אביב תעופה וחלל, שבה עבד אז כסמנכ"ל תפעול. "הם זרקו אותי למים, אבל עם תמיכה אדירה מאחורה".

מערכות האלקטרוניקה שמפתחת סולרום מיועדות ליישומים צבאיים ומשולבים במטוסים, טנקים, כיפת ברזל וגם ספינות וצוללות. היא מעסיקה 153 עובדים בארבעה מפעלי ייצור - בראש פינה, בכפר מסריק, ביבנה ובראש העין. דרכם היא פועלת בתחומים "המסורתיים" יותר שלה - מערכות חשמל ומערכות תקשורת.

שאלון מהיר אייפון או אנדרואיד?

אייפון צ'ט או קלוד?

צ'ט, אין לי מושג מה זה קלוד פריז או ניו יורק?

ניו יורק אקסל או פאוור פוינט?

אקסל, פריק של נוסחאות דירה או מניה?

מניה ת"א 35 או 500 S&P?

ת"א 35

ב־2024 נכנסה החברה לבורסה באמצעות מיזוג עם השלד הבורסאי 3DM. כעת היא נסחרת לפי שווי של 470 מיליון שקל, ובדרך הספיקה המניה לזנק במאות אחוזים (ומאז מחקה חלק גדול מהעליות).

בשנה החולפת רשמה סולרום עלייה של 22% בהכנסות לכמעט 80 מיליון שקל ממכירות ושירותים. הרווח התפעולי מהתחום הוכפל ל־11 מיליון שקל וצבר ההזמנות שלה עומד על 60 מיליון שקל.

רבין תולה היום תקוות רבות בפיתוח האחרון של החברה: מוצרי לייזר רואה ואינו נראה לסימון עצמי (למניעת ירי דו־צדדי). כחלק מהמיזוג עם 3DM, חברה למדפסות תלת־ממד, הוא נחשף לטכנולוגיית הלייזרים שלה, מסוג QCL (לייזרי מפל קוונטי), והחליט להסב אותה לתחום הביטחוני.

"זה פורץ דרך עולמי, מוצר ג'יימס בונד. זה פיתוח שלנו, חשיבה שלנו, הכול שלנו. זו נקודת המפנה של החברה, כי אנחנו הופכים מחברת שירותים לחברה עם מוצרים משלה". כרגע ההזמנות של החברה בתחום קטנות, אך הוא תולה בו תקוות רבות לעתיד.

רבין מאמין שהצמיחה של החברה באמצעות מיזוגים ורכישות תימשך. "בכל כמה שנים אנחנו עושים מיזוג, וגם בהמשך זה יהיה בתחום הביטחוני".

מבט לעתיד? לרבין יש יעד ברור: "אני רוצה שהמוצרים שלנו יצילו חיים, שנשאיר חותם אמיתי, קודם כול בישראל, אחר כך גם בעולם. היעד הוא שאפילו בעוד פחות מעשור המוצרים שלנו ישרתו את כוחות הביטחון באופן מסיבי".

מבחינתו, סולרום היא לא תחנה. "זו חברת חיי", הוא אומר. "אחרי זה - פרישה".