BridgeWise הישראלית משתפת פעולה עם רשת X של אילון מאסק

חברת BridgeWise (ברידג'ווייז) הישראלית, המתמחה בניתוח והנגשת מידע פיננסי באמצעות בינה מלאכותית, חתמה על שיתוף-פעולה אסטרטגי עם הרשת החברתית X (טוויטר) של אילון מאסק, הנחשבת לפלטפורמת השיח הפיננסי הגדולה בעולם.

במסגרת המהלך, ברידג'ווייז תספק למשקיעים בעולם גישה לשירות SentimentWise - ניתוח חודשי המבוסס על מיליארדי שיחות שמקיימים מאות אלפי משתמשים ברשת X.

המהלך מתבצע באמצעות טכנולוגיה שהחברה הוסיפה לפורטפוליו שלה בפברואר האחרון, עם רכישת Context Analytics האמריקאית תמורת כ-13 מיליון דולר.

"ב-X מתקיים השיח הפיננסי הגדול בעולם, ולכן המהלך מאפשר לנו לתת למשקיעים כלי שמשלב בין ניתוח נתונים מסורתי לבין הבנה עמוקה של סנטימנט השוק בזמן אמת", אומר גבי דיאמנט, שותף-מייסד ומנכ"ל ברידג'ווייז.

לדבריו, "הקשר העסקי עם X נוצר דרך קונטקסט אנליטיקס, שהייתה שותפה בפעילות איתם - הרחבנו את השותפות דרמטית עקב הבנת הפוטנציאל המשותף. עבדנו על המהלך יותר מתשעה חודשים, ואנחנו מאוד מרוצים מהדרך ומהתוצאה. קרנות הגידור המובילות בעולם כבר משלמות על השירות הזה, שהוכח כמייצר אלפא. הוא גם מאפשר לזהות גורמי סיכון כמו שורטיסטים, תבניות 'פאמפ אנד דאמפ' (הונאות נייר ערך), זיהוי שיח רעיל ברשת סביב חברה ועוד".

נציין כי רשות ניירות ערך החלה להגביל את השיח הפיננסי ברשתות החברתיות בישראל, מה שעורר ביקורת מצד משפיענים פיננסיים שונים.

החזון של מאסק

בריג'ווייז נוסדה ב-2019 על-ידי דיאמנט, דור אליגולא (סמנכ"ל פיתוח עסקי), אור אליגולא (סמנכ"ל תפעול) ומור חזן (סמנכ"ל מוצר). החברה מחזיקה משרדים בניו יורק, בתל אביב, בלונדון, בסינגפור, בטוקיו ובברזיל, ויש לה כ-50 לקוחות מוסדיים וכ-25 מיליון משתמשי קצה ברחבי העולם. בין שותפיה ולקוחותיה נמנות הבורסות המובילות בעולם (כולל נאסד"ק, יפן, שווייץ וברזיל) וכן בנקים ישראלים כמו הפועלים, לאומי ומזרחי טפחות.

לפי דיאמנט, השותפות עם X עונה על צורך של בנקים ובתי השקעות בבינה פיננסית מודרנית, עם יכולת לרתום נתונים אלטרנטיביים כמו חוכמת ההמונים. "באמצעות הפלטפורמה, לקוחות החברה יוכלו לזהות תנודות פתאומיות במצב-הרוח של המשקיעים וטרנדים מתהווים בדעת הקהל, עוד לפני שהם משתקפים במחירי השוק", הוא מסביר.

לדברי כריסטופר פארק, מנהל ומוביל גלובלי של פלטפורמת המפתחים ב-X, "השותפות מאפשרת להטמיע את העוצמה של ה-Everything App - חזונו של אילון מאסק לאפליקציה רב-תחומית המשלבת תוכן וכלים פיננסיים, ישירות לתוך תהליכי עבודה מוסדיים וסביבות מסחר תובעניות".