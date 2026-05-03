הדור הבא של ההנהגה בישראל על במה אחת

1 הדור הבא של ההנהגה בישראל

כנס 40 עד 40 השנתי של גלובס נערך במרכז פרס ביפו, בהשתתפות זוכי הפרויקט הנערך זו השנה ה־21, בני משפחותיהם ומנהלים במשק. האירוע כלל דברים שנשא אורי אלון, יו"ר בנק לאומי, שיחה עם מנכ"ל פלאפון ו-yes אילן סיגל על ניהול חברות תחרותיות בעידן של אתגרים לאומיים וטכנולוגיים, פאנל בהשתתפות ארבעה מהנבחרת של השנה, ופאנל שעסק באימפקט חברתי בהשתתפות מנכ"ל תגלית.

את נבחרי הפרויקט הגיעו ללוות שורה של בכירים במשק: מנכ"ל חברת החשמל, מנכ"לית נתיבי איילון, מנכ"ל נתיבי ישראל, ראש רשות המסים ועוד. לאורחים חולק יין BLENDIM של הייננית שירי רוזנטל, וחברי נבחרת ה-40 קיבלו איור מיוחד שלהם שיצר מאייר גלובס גיל ג'יבלי לצד בובת לגו בדמותם האישית. ביציאה חולקו סוקולנטים שנרכשו מהחווה החקלאית סוקה.

ינקי קוינט ושי אהרונוביץ' / צילום: תמר מצפי

אסי ויזל וליאורה עופר / צילום: אדיר לוטן פוטוגרפי

דינה בן טל גננסיה ואסף גרניט / צילום: אדיר לוטן פוטוגרפי

איתי ויעל ארביב, איתי ברנדס / צילום: אדיר לוטן פוטוגרפי

אורי אלון / צילום: תמר מצפי

אפרת דובדבני / צילום: תמר מצפי

אורי לוין, מנכ''ל תדהר / צילום: אדיר לוטן פוטוגרפי

2 הראל ויזל חוגג 60

בסוף השבוע האחרון חגג הראל ויזל, מנכ"ל ובעל השליטה בקבוצת פוקס, את יום הולדתו ה-60 באירוע ענק עם כ-800 מבכירי המשק בחוות רונית. התוכנית האמנותית כללה את הזמר דני סנדרסון, דיג'יי איתי גלו שניצח על הרחבה, וכן הופעה של להקת "גדולים במדים", השייכת לעמותה שאותה מאמצת הקבוצה.

הראל ויזל ומשה לארי מנכ''ל מזרחי טפחות / צילום: אדיר לוטן פוטוגרפי

*** גילוי מלא: פרויקט 40/40 של גלובס הוא פרויקט מערכתי הנערך מזה 21 שנה. בחירת המנהיגים הצעירים מבוצעת בהליך מסודר ומובנה המנוהל על-ידי פסיכולוגית תעסוקתית וועדה מייעצת, והבחירה היא על-פי קריטריונים קבועים עליהם ניתן לקרוא כאן וללא מעורבות מסחרית. גלובס מודה לשותפים שסייעו לנו לקיים את כנס המנהיגות הצעירה של ישראל: בנק לאומי, פלאפון, yes, פרופדו ותגלית.