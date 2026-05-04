שינוי כיוון מפתיע: מה גרם למניות התוכנה החבוטות בוול סטריט לזנק

האם מניות התוכנה החבוטות נמצאות במסלול של התאוששות? ביום שישי, תעודת הסל האמריקאית IGV שעוקבת אחרי סקטור התוכנה עלתה ב-3.2%, והשלימה קפיצה של 16% תוך שלושה שבועות. זאת, למרות שלא נרשם שינוי דרמטי בתפיסת הסיכונים כלפי מניות החברות בתחום מצד הבינה המלאכותית או בסביבה הגיאופוליטית. גם מדד נאסד"ק המזוהה עם מניות הטכנולוגיה עלה ושבר שיאים, כשחודש אפריל שהסתיים בשבוע שעבר היה החזק ביותר בוול סטריט מאז 2020 (אחרי שמרץ היה הגרוע מאז 2022).

ביום שישי, בלטו במסחר בוול סטריט מניות תוכנה שעלו בשיעורים דו-ספרתיים, כולל מניות ישראליות שעד כה השנה בלטו מהכיוון ההפוך. כך מניות סימילרווב, נייס ומאנדיי עלו במעל 10% ו-Wix ב-7.9%. ארבע המניות הללו רושמת קפיצות דו-ספרתיות בשלושת השבועות האחרונים, אך מתחילת השנה התשואה בשלוש מהן - סימילרווב, מאנדיי ו-Wix - עדיין שלילית בשיעור דו-ספרתי, ואילו בנייס התשואה אפסית.

נזכיר כי מניות התוכנה נחלשו על רקע חשש בשוק מכך שהתפתחות מודלי AI תוביל לפגיעה במודלים העסקיים שלהן. נראה שבשוק יש כעת שינוי סנטימנט, יותר תיאבון לסיכון, ואולי גם מחשבה שמניות התוכנה נפגעו יותר מדי.

"השפעות חיוביות מה־AI"

תום לי מחברת המחקר Fundtrust נחשב לאחד מהאנליסטים הבכירים בוול סטריט, והוא שורי על מניות התוכנה. בראיון ל-CNBC אמר כי "השוק עולה מהסיבות הנכונות. סקטור התוכנה הוא Top Pick אצלנו, לצד מניות 'שבע המופלאות' וקריפטו". את הסיבה לעליות האחרונות הוא מייחס לתוצאות הטובות בעונת הדוחות האחרונה: "הדוחות היו טובים והתחזיות עולות". לשאלה האם בשוק מתעלמים ממחיר הנפט ומהמלחמה, השיב לי כי המשקיעים מתמקדים בצמיחה: "כל אפסייד של דולר בצמיחת ההכנסות מוביל ליותר מכך ברווחיות", ציין. "זה סיפור של שולי רווח, יש מי שיגיד פרודוקטיביות. ההחזר על ההון (ROI) של הכלכלה האמריקאית עולה, וזו דוגמה להשפעה חיובית של ה-AI".

גם האנליסט סנדיפ ראו מ-Leverage Shares מתייחס לנושא וכותב כי דוחות ענקיות הטכנולוגיה (שרובם פורסמו בשבוע שעבר) מהווים הוכחה חותכת שה-AI כבר מייצר כסף - וזו נקודת מפנה קריטית. מבחינתו, התקבלה תשובה ברורה כי השקעות הענק ב-AI מתורגמות לרווחים. סך ההשקעות של ארבע הענקיות בתחום (מיקרוסופט, מטא, אלפבית, אמזון) יגיע השנה ל-600-645 מיליארד דולר, וזה להערכתו גורם שורי, ולא סיכון.

לי מ-Fundtrust צוטט גם באתר המשקיעים מרקטווץ', שם הציע מספר נימוקים להגדלת חשיפה למניות התוכנה ולתעודת הסל IGV. אחד מהם הוא שאמנם נרשמה עלייה שמחקה חלק מהירידות מהשפל האחרון בתעודה, אך המחיר עדיין רחוק מזה שבו נסחרה בתחילת השנה (מינוס כ-18% מאז), ונראה שיש למניות הסקטור עוד לאן לצמוח.

נימוק נוסף נוגע לכך שחלקו של סקטור התוכנה בסך ההכנסות במדד S&P 500 הכפיל את עצמו בעשור האחרון. לי מאמין שהסקטור מוערך בחסר בכל הקשור ליכולת החברות להתמודד עם התחרות מצד AI, והוא מעריך שחברות התוכנה הטובות ביותר יתאימו עצמן באופן דינמי למצב, ואף ימנפו את ה-AI. בהערכתו כי מניות התוכנה עשויות להפתיע לטובה, הוא ממליץ על "משקל יתר" לסקטור, אך למשקיעים להצטייד בסבלנות. המומלצות שלו הן מיקרוסופט, אלפבית, אמזון, סיילספורס ואדובי.