בארץ טראמפ הכריז על מבצע לחילוץ ספינות תקועות במצר הורמוז
טראמפ הכריז על מבצע לחילוץ ספינות תקועות במצר הורמוז

התהליך - החל מהבוקר הקרוב; הנשיא איים: "אם יפריעו לנו, נטפל בכך בכוח" • איראן: "מצר הורמוז והמפרץ הפרסי לא ינוהלו בידי הפוסטים ההזויים של טראמפ" • צה"ל על ההתרעות ביראון: חיל האוויר יירט בהצלחה מטרה אווירית חשודה בטרם חצתה לשטח ישראל • עדכונים שוטפים

פורסם: 06:00 עודכן: 07:00
דונלד טראמפ על רקע הבית הלבן / צילום: ap, Alex Brandon

06:47 - כלי התקשורת הגדולים באיראן המזוהים עם משמרות המהפכה מצטטים את יו"ר ועדת הביטחון הלאומי בפרלמנט אברהאים עזיזי: "מצר הורמוז והמפרץ הפרסי לא ינוהלו בידי הפוסטים ההזויים של טראמפ, כל התערבות של ארה"ב תיחשב הפרה של הפסקת האש"

מוחמד מהרנדי, המקורב למשטר, גם הוא צוטט: "אף ספינה לא תעזוב את מצר הורמוז ללא אישור של איראן, רק טיפש יתעלם מהאזהרות שלנו"

06:16 - מרכז הסחר הימי הבריטי עדכן הלילה כי מכלית הותקפה ונפגעה במצר הורמוז, אין נפגעים

00:04 - טראמפ הכריז על מבצע לחילוץ ספינות בהורמוז: "אם יפריעו לנו, נטפל בכך בכוח"

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע הלילה (בין ראשון לשני) כי החל ממחר האמריקנים יחלו במבצע Project Freedom, במסגרתו יחלצו ספינות אשר תקועות במצר הורמוז. טראמפ איים: "אם התהליך ההומניטרי הזה יופרע, נטפל בכך בכוח". מהלך אמריקני אגרסיבי במצר הורמוז עלול להחזיר את הצדדים ללחימה ולסיים את הפסקת האש. לקריאת הכתבה.

00:17 - צה"ל על ההתרעות ביראון: "חיל האוויר יירט בהצלחה מטרה אווירית חשודה בטרם חצתה לשטח ישראל. התרעות על ירי רקטות וטילים הופעלו בעקבות חשש לנפילת שברי יירוט"

פורסם לראשונה ב-N12.