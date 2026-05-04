ביטוח ישיר התקפלה: תורשה לשוב לשווק ביטוחים מקיפים

ביטוח ישיר קיבלה הלילה אישור מרשות שוק ההון לחזור למכור ביטוחי רכב, אחרי סנקציה חריפה שהופעלה עליה מצד רשות שוק ההון, כאשר מתחילת החודש החברה לא הורשתה למכור ביטוחי רכב, כפי שנחשף אתמול בגלובס.

את האישור קיבלה ביטוח ישיר, החברה הגדולה בענף הרכב שמחזיקה בנתח שוק של 14.7%, אחרי מהלך כפול - הראשון הוא שביטוח ישיר השלימה את התהליך מול הרשות, מה שבניגוד לחברות האחרות לא עשתה קודם. בנוסף וזה העיקר, היא התיישרה, כצפוי, לדרישה של רשות שוק ההון להוריד את מחירי ביטוחי הרכב שהיא מוכרת.

מחירי הביטוח המקיף לרכב יורדים בשנה האחרונה בכ-17% וגורמים בשוק מקווים שירידת המחירים תימשך.

מטעם רשות שוק ההון נמסר: "רשות שוק ההון אישרה אתמול בלילה (א') את תעריף רכב רכוש המעודכן שהוגש על ידי ביטוח ישיר, אשר רשאית החל מהיום (ב') להמשיך ולמכור פוליסות חדשות למבוטחים. בכך השלימו כל שמונה החברות שקיבלו את דרישת הרשות את עדכון התעריפים".