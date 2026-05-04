מגמה חיובית באסיה; בורסת דרום קוריאה מזנקת ב-4% לשיא

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

08:41

באסיה הבוקר, בורסת דרום קוריאה מזנקת בכ-4% לשיא, לאחר החודש החזק ביותר שלהן באפריל, הניקיי ביפן עולה ב-0.4%, הנג סנג בהונג קונג ב-1.5%. בסין לא מתקיים מסחר.

עונת הדוחות לרבעון הראשון מספקת לוול סטריט תוצאות טובות מהצפוי, וממשיכה לדחוף את שוק המניות האמריקאי לשיאים. מדדי ה־S&P 500 והנאסד"ק טיפסו בשבוע שעבר בכ־0.9% ובכ־1.1% וחתמו את החודש הכי חזק שלהם מאז 2020.

ככל שהדוחות מתקרבים לסיומם עבור כשני שלישים מהחברות במדד S&P 500 , שיעור החברות שמפספסות את תחזיות האנליסטים נמצא ברמה הנמוכה ביותר מאז 2021. לא מדובר רק בתוצאות חזקות של ענקיות הטכנולוגיה - חברות מחוץ למגזר זה מציגות את ההפתעות החיוביות החדות ביותר מאז הרבעון הרביעי של 2024, לפי Seaport Research Partners.

עבור המשקיעים, מדובר באיתות אמון ביכולת הרווח של החברות בארה״ב, שממשיכה לפעול בעוצמה למרות זעזועים כמו עליית מחירי הנפט, מתיחות סביב מכסים וחששות לגבי מצב הצרכן האמריקאי.

במרכז עונת הדוחות עמדו השבוע ענקיות הטכנולוגיה אמזון, מיקרוסופט, אלפאבית, אפל ומטה שמהוות כ־25% משווי השוק של המדד. רובן הציגו תוצאות טובות מהצפוי, אך מניות מטא ומיקרוסופט נסוגו בעקבות חששות לגבי היקפי ההשקעות ההוניות שלהן.

במקביל, הראלי במניות השבבים נמשך. אינטל הובילה את העליות עם זינוק של 114% באפריל, לאחר תחזית מכירות שעקפה בהרבה את הציפיות. גם טקסס אינסטרומנטס בלטה לטובה. מדד השבבים של פילדלפיה, SOX, סגר ביום שישי בשיא כל הזמנים לאחר עלייה של כמעט 50% במהלך רצף של 18 ימי מסחר.

גם מניות החברות הקטנות מציגות התאוששות משמעותית. מדד Russell 2000 עלה בכ־13% מתחילת 2026 - הרבה מעל העלייה של כ־5.6% במדד S&P 500. לדברי Keith Lerner מ־ Truist Advisory Services, מדובר במומנטום רווחים חזק שמתחיל לתמוך במניות המסוכנות יותר, עם תחזיות רווח עתידיות שממשיכות לשבור שיאים מדי שבוע.

בלוח הדוחות הקרוב, התוצאות של יצרניות השבבים הגדולות צפויות לספק למשקיעים אינדיקציה נוספת לגבי מצב טרנד. AMD ביום שלישי, ו־ Arm Holdings ביום רביעי. בנוסף, יעמדו במוקד גם הדוחות של פלנטיר, לצד חברת המדיה פרמאונט והענקית הדנית בתחום התרופות נובו נורדיסק, יחד עם שורה של חברות גדולות נוספות.

בשוק החוב - בסיכום השבוע האחרון נמשכה המגמה של עלייה מתונה בתשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב. תשואת אג"ח ממשלת ארה"ב לעשר שנים עלתה בשבוע האחרון לרמה של 4.37% מרמה של 4.30%. התשואה לחמש שנים עלתה לרמה של 4.018% מרמה של 3.91% והתשואה לשנתיים עלתה לרמה של 3.88% מרמה של 3.77%.

יום רביעי צפוי להרגיש כמו "דז'ה וו" עבור סוחרי האג״ח בארה״ב, השוק ממתין לאיתות מהאוצר לגבי שינוי במדיניות הנפקות החוב.

לארה״ב יש גירעון עצום והיא מממנת אותו כיום בעיקר דרך חוב קצר, אך ברור שבשלב מסוים תידרש להגדיל גם הנפקות של אג״ח לטווח בינוני וארוך. לכן המשקיעים לא באמת מחפשים נתון חדש, אלא שינוי בניסוח - כי אפילו תיקון קטן בהכוונה ייתפס כאות לכך שהיצע האג״ח עומד לגדול. המשמעות של מהלך כזה היא עלייה בתשואות, מה שעלול להפעיל לחץ על שוקי המניות והנכסים האחרים. במילים פשוטות, כל עוד האוצר דוחה את השינוי השוק רגוע יחסית, אבל ברגע שיגיע הרמז הראשון, זה יכול להזיז את השווקים.

הרגישות סביב הניסוח גבוהה עד כדי כך שאסטרטגים בוול סטריט מציעים מגוון תרחישים אפשריים: ג'יי.פי.מורגן מעריכה סיכון משמעותי להסרת הביטוי "at least", בעוד ברקליס צופה שהוא יישאר אך ישונה ניסוח הזמן ל"ברבעונים הקרובים".

בשוק הסחורות, לאחר הודעת טראמפ הבוקר, מחירי הנפט בירידה, נפט WTI נסחר ב-101 דולר לחבית, בעוד חוזי ברנט ב־108.03 דולר לחבית. בנוסף, קבוצת OPEC+ הודיעה אתמול כי הסכימה להגדיל את תפוקת הנפט ב־188 אלף חביות ביום, זאת במסגרת המשך מדיניות ההגדלה ההדרגתית של ההיצע. מדובר בפגישה הראשונה של הקרטל מאז פרישתה של אחת החברות המרכזיות בו, איחוד האמירויות הערביות .

מחיר הזהב המשיך לספוג לחצים, על רקע החששות מפני אינפלציה גבוהה יותר, וסגר שבוע שלילי נוסף, עם ירידה של כ-1.5% לרמה של 4,615 דולר לאונקיה. באופן מסורתי, הזהב נתפס כגידור מפני אי־ודאות גאו־פוליטית, אך הוא נוטה להניב ביצועים חלשים יותר בסביבות ריבית גבוהות, שכן הוא מאבד מיתרונו על פני נכסים נושאי ריבית, כמו אג"ח.

ג'יובאני סטאובאנו, אנליסט ב-UBS, אמר ל-CNBC כי "הזהב ממשיך להיות במתאם שלילי עם נפט בטווח הקצר, שכן הוא משפיע על הציפיות להורדת ריבית".

מאקרו בארה"ב - עיקר תשומת הלב תופנה לדוח התעסוקה של חודש אפריל שיתפרסם ביום שישי, כאשר הכלכלנים חוזים תוספת מתונה יחסית של כ־60 אלף משרות, זאת לאחר מספר חודשים תנודתיים במיוחד, כולל נתון של כ־178 אלף משרות שנוספו במרץ.