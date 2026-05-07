מרוץ האופניים היוקרתי יוצא מחר לדרך. מה צפוי לקבוצה הישראלית?

עולם מרוצי האופניים נפתח מחר (ו') רשמית עם הזינוק של הג'ירו ד'איטליה, שנחשב לטור השני ביוקרתו אחרי הטור דה פראנס. זו תהיה המהדורה ה-109 של המרוץ שהוזנק לראשונה בשנת 1909, והתקיים מדי שנה למעט במהלך מלחמת העולם הראשונה והשנייה.

עוד פחות מ-24 שעות (14:50 שעון ישראל) הוא יוזנק לתקופה של שלושה שבועות עם הרוכבים הטובים בעולם שירכבו כארבע עד שש שעות בממוצע ביום, וסך הכול יגיעו למרחק מצטבר של 3,468 ק"מ, כאשר כל יום ירכבו כ-165 ק"מ בממוצע.

הזווית הישראלית של קבוצת NSN

השנה האחרונה הייתה לא פשוטה בלשון המעטה לקבוצת הרכיבה הישראלית. עד לפני כחצי שנה שם הקבוצה היה "ישראל פרמייר טק", אך בעקבות המלחמה והאנטישמיות הגואה, נאלצו להסיר את שמה של "ישראל" כך שלא תופיע בחזית. האירוע הדומיננטי שגרם לסכר להיפתח היה הוואלטה אספניה בנובמבר אשתקד, כאשר מאות פרו-פלסטינים ספרדים שיבשו את המרוץ ואף תקפו באחד הקטעים את הרוכבים של הקבוצה. בעקבות המחאות הפוליטיות הללו, החליטו מספר נותני חסות לנטוש את הקבוצה, מה שהוביל לשינוי אסטרטגי ואיחוד עם קבוצה נוספת ושינוי רשמי של השם ל- NSN Cycling Team.

הכלכלה שמאחורי הג'ירו ד'איטליה הג'ירו ד'איטליה שמאורגן על ידי חברת RCS Sport, המפיקה גם אירועי ספורט נוספים, אינו מפרסם אומנם נתון רשמי של ההכנסות שנתיות שלו, אך לפי מקורות בענף שורת הרווח מגיעה ממספר מקורות, כאשר היציבה שבהן היא זכויות השידור שנקנו על ידי יורוספורט (בבעלותה של דיסקברי) והמוערכות בכ-30 מיליון דולר לשנה. הכנסות נוספות למרוץ מגיעות מחסויות של כ-65 חברות ענק והן עומדות על סכום המוערך בכ-49 מיליון דולר. הכנסה נוספת היא מכירת חבילות אירוח לתיירי הספורט שמגיעים במיוחד לאיטליה מהמדינות השכנות, כאשר מחירי החבילה מתחילים ב-220 דולר בהזמנה מוקדמת ומגיות ל-700 דולר בימים שלקראת הזינוק. אותה תיירות ספורט שמגיעה לצפות במרוץ, מוציאה סכום של 121 אירו ליום על מלונות, אכל, קניות ופעילויות נוספות. מעבר לכך, המרוץ מייצר מעגלי הכנסות נוספים ויתרונות כלכליים נדחים של 1.4 מיליארד אירו, בהתבסס על חישוב הוצאות התיירות של אלו שחוזרים או נוסעים לאיטליה תוך 18 חודשים לאחר שפקדו את הג'ירו ד'איטליה.

המשקיעים של הקבוצה הם עדיין סילבן אדמס ורוני בר און, שגם לאחר הסופה שעברה על הקבוצה, מממנים את העלות הכבדה עם השותפים החדשים מ-NSN (שהוקמה על ידי כוכב הכדורגל הספרדי אנדרס אינייסטה), אך הם מאמינים ברוכבי הקבוצה שחלקם הם ישראלים. למרות זאת, השנה אין בסגל רוכב ישראלי, וזאת למרות ארבעת הרוכבים הישראלים שלה: איתמר איינהורן שייצג את ישראל במשחקים האולימפיים, נדב רייסברג, עודד קוגוט ורותם טנא.

זו תהיה ההופעה התשיעית של הקבוצה בג'ירו דה איטליה, כאשר הבכורה שלה בג'ירו ההיסטורי בירושלים 2018 תחת השם ישראל סייקלינג אקדמי היא כמובן הזכורה ביותר - ולמעשה סימלה את תחילת צמיחתה לקבוצה בצמרת העולמית. במרוצת השנים השיגה הקבוצה שני ניצחונות בג'ירו, אבל במהדורה הנוכחית מדברים בסביבת הקבוצה על שאיפות להכפיל את המספר הזה עד להגעת המרוץ לקו הסיום שלו ברומא ב-31 במאי. הציפיות הגבוהות של הקבוצה, שמוקדם עדיין לפרוע אותן, נסמכות על שני הרוכבים המהירים שלהם, הספרינטר הבריטי איתן ורנון שכבר השיג העונה ארבעה ניצחונות והניו זילנדי קורבין סטרונג. הקבוצה העמידה עבורם כוח סיוע של רוכבים מהירים ומנוסים, ביניהם ג'ק סטיוארט, ריאן מולן, ניק שולץ ודיון סמית.

איתן ורנון, הרוכב של קבוצת NSN / צילום: Sprint Cycling

"אני מגיע עם הרבה ביטחון אחרי פתיחת העונה שלי וארבעת הניצחונות שהשגתי", אומר לגלובס ורנון הספרינטר הבריטי, "אני משוכנע שאני יכול להביא ניצחון ומה שהכי קורץ לי זו ההזדמנות שמחכה כבר בשלב הראשון בבולגריה, כאשר המנצח בספרינט יעלה על הפודיום עם חולצת המוביל הוורודה. אני סופר ממוקד על זה, אבל כבר בשלב השלישי אקבל הזדמנות נוספת כך שהפתיחה בבולגריה משמעותית מאוד".

עד לסיום המרוץ צפוי ל-23 הקבוצות המתחרות ול-184 הרוכבים מסע ארוך ומפותל, כאשר הם ינדדו כאמור מבולגריה לאיטליה, ויחצו את המדינה מדרום לצפון בטרם יחגגו ביום האחרון ברומא.

מדינות מנהלות מאבק על האפשרות לארח את המרוץ אצלן

השנה המרוץ, שצבעו הרשמי הוא ורוד, ייצא מבולגריה מעיר החוף העתיקה נסבר שעל הים הכספי, בה יתקיימו שלושת הקטעים הראשונים. המהלך של מרוצי האופניים הגדולים לאפשר למדינות נוספות לארח אצלן למספר ימים את התחרות הוא מהלך אסטרטגי שנועד להשיג שתי מטרות. האחת היא גיוס של עוד קהלים מהמדינות השונות באירופה שיתחברו ויהפכו למעריצי הטור ויגדילו את תיירות הספורט למדינה המארחת; המהלך השני נוגע באפשרות לגייס חסויות חדשות וגדולות שיכניסו "כסף חדש" למערכת.

בפועל כאשר מדינה מארחת את הג'ירו ד'איטליה, היא חותמת על הסכם כספי מול ההפקה ומשלמת "על הזכות" לארח את התחרות, ובתמורה היא מקבלת חשיפה ופרסום שמקדמת את האג'נדה התיירותית שלה. במספרים מדובר ברף עליון של הפקות עילית והסכום המשוער עומד על כ-150-100 מיליון אירו, סכום לא מבוטל ששואב את ההכנסות שלו ממכירת זכויות השידור ליורוספורט, תשלומים מהמדינות והערים המארחות, תמיכה ממשלתית, מרצ'נדייז ועוד.

הג'ירו ד'איטליה כשהתארח בישראל ב-2018 / צילום: ap, Ariel Schalit

כך היה כאשר ב-2018 הג'ירו ד'איטליה קפץ לישראל והתקיים כאן למשך שלושה ימים בירושלים, חיפה ותל אביב, וביום האחרון הרוכבים הגיעו לאילת. היה זה אירוע משמעותי שהצליח גם הוא להכניס את ענף האופניים למודעות הישראלית. באותם ימים אולי לא כולם הבינו על מה המהומה, אך כאמור מדובר באחד מאירועי הספורט הגדולים בעולם וצופים בו כמיליארד אנשים מ־194 מדינות.

עבור המכורים הכבדים של הענף הבאת התחרות לישראל נחשבה לאירוע מאגי, סוחף ורב־משמעות, בעיקר משום שניתן היה לראות בעיניים את גדולי ענף האופניים "טסים" על כבישי הארץ, מראה שזוכים לו בדרך כלל רק בשידורים החיים של יורוספורט. רק כדי להבין את הסכומים, בזמנו דווח כי משרדי הממשלה שילמו סכום של כ-30 מיליון שקל על הבאת המותג האיטלקי לישראל והמיליארדר הקנדי, סילבן אדמס, שילם סכום שמוערך בכ-70 מיליון שקל, כך שסך הכל ההשקעה בהבאת התחרות לישראל עלתה כ-100 מיליון שקל. על פי גורמים בענף התיירות, צפי ההכנסות החוזרות מתיירות עמדה על כ-50 מיליון שקל.