קבוצת האופניים הישראלית "ישראל פרמייר טק" מסירה את השם ישראל

רגע קשה לישראלים ולחובבי האופניים: קבוצת Israel - Premier Tech החליטה להוריד את המילה "ישראל" משמה של הקבוצה.

הקבוצה הודיעה היום (שני) על השינוי המשמעותי בשמה, בזהותה ובמיתוג שלה. מטעם הקבוצה נמסר כי זהו "צעד כואב אך הכרחי שמטרתו לשמור על ביטחונם של רוכביה ואנשי הצוות שלה, ולהבטיח את המשך קיומה של הקבוצה שהועמד בשבועות האחרונים בסכנה מוחשית בעקבות גל מחאות פרו פלסטיניות רחב שגלשו לאלימות וסיכנו את חייהם".

"לאחר התייעצויות מעמיקות והתחבטויות רבות, של בעלי הקבוצה, מייסדיה וההנהלה הבכירה - הוחלט כי אין מנוס מביצוע שינוי בשם ובזהות הקבוצה", הסבירו בהודעה שיצאה מטעם הקבוצה, "צעד שננקט בלב כבד אך גם צעד הכרחי כדי לשמור על ביטחון הרוכבים ולהבטיח את המשך קיומה ועתידה".

בעקבות המהלך, החליט הבעלים, סילבן אדמס, להשעות את מעורבותו הפעילה בניהול השוטף של הקבוצה. הוא לא ייצג עוד את הקבוצה ולא ידבר בשמה, ויתמקד מעתה בפעילותו הפילנתרופית בישראל - לרבות קידום תחום האופניים בפרויקטים פורצי דרך - ובתפקידו כנשיא הקונגרס היהודי העולמי בישראל. עם זאת, הוא ימשיך לתרום כ-10 מיליון אירו בשנה לקבוצה.

״כישראלי שלבו ודמו כחול לבן, כמי שעלה לישראל והפך את המדינה לביתו, כמי שאוהב את המדינה כפטריוט וכציוני ישר מגדיר את עצמו כשגרירה של ישראל מטעם עצמו", ציין סילבן אדמס, "אינני יכול בעת הזו להמשיך וליטול חלק פעיל בקבוצה שאינה נושאת את שמה של ישראל. אני זז איפוא הצידה ומשעה בעת הזו כל מעורבות פעילה בקבוצה. בכוונתי לחדול מלייצג את הקבוצה ולא אדבר עוד בשמה. אמשיך ואתמסר ביתר שאת לפעילויות פילנתרופיות אחרות בישראל וברחבי העולם".

במהלך העשור האחרון רשמה הקבוצה הישגים מרשימים - ביניהם ניצחונות במירוצים משמעותיים, ובהם הטור דה פראנס, והפכה לאחת הקבוצות הבכירות בעולם, תוך שהיא נושאת בגאווה את דגל ישראל.

בחודשים האחרונים ניצבה הקבוצה בפני האתגר הקשה בתולדותיה - אתגר שאינו קשור לעולם הספורטיבי, אלא להפגנות ולשנאה כנגד כל מה שהוא ישראלי. הקבוצה הפכה בוואלטה אספניה שבספרד למטרה למחאות ולהפרעות, חלקן אלימות, שסיכנו את ביטחונם של רוכביה ואנשי הצוות. במהלך הוואלטה אספניה האחרון, פעילים פרצו למסלולי המירוצים וסיכנו את חיי הרוכבים. מאז המצב רק חלף והתדרדר, והקבוצה נאלצה לפרוש ממספר מירוצים באיטליה לאחר שלא ניתן היה להבטיח את שלומם של רוכבי הקבוצה.

כעיתונאי שליווה את הקבוצה בטור דה פראנס האחרון, הצלחתי לראות את התשוקה הגדולה של הרוכבים, הדירקטורים ובעלי הקבוצה, וכיצד הם דוחפים, מקדמים ומסורים לקבוצה שהקימו יש מאין. זו החלטה מפתיעה וקשה, אבל במצב הרעיל שבו ישראל נתפסת בעולם מדובר באירוע שהוא לא רק בולען תודעתי-ספורטיבי, אלא נוק-אאוט ברמה ההסברתית לאומית ומן הסתם מדובר במדרון חלקלק שיבוא לידי ביטוי בעוד תחומים.