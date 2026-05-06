שר הבריאות חיים כץ מקפיא את המלצות ועדת הקנאביס

רק ביום ראשון הציג משרד הבריאות במסיבת עיתונאים רשמית את המלצות הוועדה המקצועית לנושא הקנאביס הרפואי, אך כעת, בעקבות לחץ הציבור, שר הבריאות חיים כץ מקפיא את כל המלצות הוועדה - ובעיקר את ההמלצה למנוע מכירת קנאביס בתצורה המתאימה לעישון החל מעוד שלוש שנים.

"לאחר סקירה מקצועית שקיבל בנושא, השר חיים כץ הנחה את מנכ"ל משרד הבריאות משה בר סימן טוב להקפיא כל פעילות ליישום המלצות", נמסר מלשכת השר, ואילו כץ עצמו אמר: "לא השתכנעתי בצורה מספקת שיש הצדקה ליישום ההמלצות מול הפגיעה האפשרית במטופלים. כמי שהסדיר את התחום בישראל, ראיתי מקרוב את הסבל של חולים שנאלצו לעבור דרך חתחתים עד לקבלת מרשם לקנאביס רפואי, שהיה לבסוף הפתרון היחיד שסייע להקל על כאבם. גם אם נדרש פיקוח מהודק יותר בסוגיות הנלוות לטיפול, סרבול ההליך והגבלת השימוש בקנאביס רפואי אינם הדרך".

הוועדה טענה: העישון עצמו בעייתי

הוועדה בראשות ראש אגף בריאות הנפש במשרד הבריאות, ד"ר גלעד בודנהיימר, עבדה במשך כמעט שנה וחצי, ולדבריה היא התייעצה עם מכלול הגורמים בתחום, כולל קבוצות חולים.

הוועדה הוקמה בעקבות קריאות של מספר פסיכיאטרים שטענו כי השימוש בקנאביס רפואי בישראל יוצר בעיות בריאות והתמכרויות, ואילו יתרונותיו אינם מוכחים מספיק, בעיקר בהתוויה של טיפול בתסמונת פוסט-טראומטית, שהפכה שכיחה יותר בעקבות המלחמה. מטופלי הפוסט-טראומה מהווים כ-15% ממטופלי הקנאביס בישראל, ומספרם מגיע לכ-20 אלף מטופלים. ההתוויה הנפוצה ביותר היא טיפול בכאב.

הוועדה טענה כי תצורת התפרחת, שהיא היום צורת המתן המובילה לקנאביס בישראל, אינה מאפשרת לדייק במינונים; וכי העישון עצמו בעייתי מבחינת בריאות הציבור ומתאים יותר לשימוש של פנאי מאשר לשימוש רפואי.

המטופלים: השיטות האחרות לא תמיד אפקטיביות

הכוונה הייתה להחליף את העישון בשיטות אחרות בהדרגה, אולם המטופלים טענו כי שיטות מתן אחרות יוצרות בעיות אחרות, אינן מתאימות לכל הזנים, אינן מאפשרות לשלוט היטב במינונים ואינן תמיד אפקטיביות. בנוסף נטען כי ממילא חלק גדול מהמטופלים מלכתחילה מאדים את התפרחות ולא מעשנים אותן, ואין צורך לכפות עליהם חומרים מיוחדים לאידוי.

מלבד המטופלים, גם תעשיית הקנאביס פעלה מאחורי הקלעים כדי לעצות את המהלך.

בכתבה שפורסמה אתמול בגלובס העריכו גורמים ממערכת הבריאות כי למשרד הבריאות יהיה קשה לקדם תקנות מעוררות מחלוקת כאלה דווקא בתקופת בחירות. והנה, ההחלטות התפוגגו מוקדם מן הצפוי.

מחקר לא מספק

בלב המחלוקת נמצא המחקר הלא מספק לגבי תחום הקנאביס, שאינו מאפשר להכריע חד-משמעית באילו מקרים התועלת של השימוש בקנאביס עולה על הנזק הפוטנציאלי.

חלק נוסף מהמלצות הוועדה היה אמור להיות הקצאת משאבים וקידום מחקר בתחום, אולם הוועדה טענה כי קשה מאוד לחקור קנאביס בעישון, משום שכל מטופל שואף בצורה אחרת, והתפרחות אינו אחידות - כלומר קשה להבין את ההשפעה של מינונים והחומרים הפעילים השונים.

המלצות נוספות של הוועדה היו לבצע הסברה לגבי נזקי הקנאביס, ואולם תעשיית הקנאביס והמטופלים התנגדו גם לרכיב הזה, ואף הוא כנראה יבוטל.