שוק ההון והשקעות "צעד קיצוני ובלתי מידתי": בנק ישראל נגד רשות התחרות
"צעד קיצוני ובלתי מידתי": בנק ישראל נגד רשות התחרות

בנק ישראל מתנגד להכרזה על הבנקים הגדולים כקבוצת ריכוז: "לא הוצגה תשתית משכנעת המראה כי ההוראות הנשקלות צפויות להניב תועלת תחרותית העולה על עלותן" • בנוסף, צויין כי בנק ישראל לא נתן את הסכמתו למהלך

אסף זגריזק 14:35
נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון / צילום: יוסי כהן
נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון / צילום: יוסי כהן

בנק ישראל מתנגד לצעד של רשות התחרות, שהכריזה על הבנקים הגדולים כקבוצת ריכוז והטילה עליהם מגבלות. "עמדת בנק ישראל היא כי בנסיבות העניין, ההכרזה על הבנקים כקבוצת ריכוז היא צעד קיצוני ולא מידתי שעלול מחד להרתיע משקיעים מלפעול בישראל ומאידך אינו צפוי להוביל באופן כלשהו להגברת הרווחה של לקוחות הבנקים", נכתב.

בנוסף צוין בעמדה כי בנק ישראל אמנם קיים שיח עם רשות התחרות, אך לא נתן את הסכמתו להכרזה: "אף שהתקיים שיח פורמלי בין הפיקוח על הבנקים לרשות התחרות, לא הוצגה על-ידי הרשות תשתית משכנעת המראה כי ההוראות הנשקלות צפויות להניב תועלת תחרותית העולה על עלותן, או כי נשקלו לעומק הסיכונים וההשלכות המערכתיות שלהן. בהיעדר בחינה כזו, ובפרט כאשר ההוראות חופפות לצעדים שכבר קידם בנק ישראל, קשה להצדיק שימוש בכלי כה חריג כמו הכרזה על קבוצת ריכוז.

יצוין, כי במסגרת ההליכים שניהלה הממונה מול הפיקוח על הבנקים קודם להכרזה, הפנה בנק ישראל את הממונה לכך שלפחות לגבי חלק מההוראות שביקשה לקבוע, נדרשת, בהתאם לחוק, קבלת הסכמת בנק ישראל. הסכמה כאמור לא ניתנה".