גן סיפור

סניף ראשון של קפה גן סיפור ייפתח בתל אביב

הרשת, שמפעילה סניפים בעשר ערים, תפעיל את הסניף החדש בגני יהושע בתל אביב שבעה ימים בשבוע • לאחרונה דווח כי קרן גרין לנטרן תרכוש מחצית מהרשת על פי שווי של כ-150 מיליון שקל

נבו שפיר 16:17
הסניף הצפוי של קפה גן סיפור בגני יהושע בתל אביב / הדמיה: לינה מיארה
הסניף הצפוי של קפה גן סיפור בגני יהושע בתל אביב / הדמיה: לינה מיארה

רשת קפה גן סיפור פותחת סניף ללוקיישן חדש. רשת בתי הקפה שפרוסה בכל הארץ מגיעה לעיר הגדולה תל אביב, אחרי שזכתה במכרז של העירייה להקמת סניף בגני יהושוע שבצפון העיר.

הקבוצה מפעילה כיום מסעדות באשדוד, הוד השרון, ראשון לציון מערב, ראשון לציון מזרח, הרצליה, חולון, ירושלים, נס ציונה ופתח תקווה וקרית אונו, חלקן כשרות. המסעדה בגני יהושוע צפויה לפעול 7 ימים בשבוע.

כזכור, רק לפני מספר שבועות דווח כי קרן גרין לנטרן של ריצ'י האנטר תרכוש מחצית מהרשת על פי שווי של כ-150 מיליון שקל.

הבעלים, יזם רשת פיצה מטר לשעבר, ברנרדו בלחוביץ', הוא מסעדן ותיק שלו מסעדה נוספת בחולון, במתחם לה פארק, בשם סילו, שמגישה אוכל איטלקי לא כשר.