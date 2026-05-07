רבעון שיא לאורמת עם זינוק של מעל 70% בהכנסות, המניה קופצת

מניית אורמת קופצת בבורסה בת"א בעקבות דוחות חזקים שפרסמה החברה אתמול (ד') אחרי סיום המסחר בוול סטריט. החברה, העוסקת באנרגיה גיאותרמית ובאגירת אנרגיה, רשמה רבעון שיא בהכנסות וברווח ועקפה משמעותית את תחזיות האנליסטים.

ההכנסות ברבעון צמחו ב-75.8% ביחס לרבעון המקביל לכ-404 מיליון דולר, בזכות תוצאות חזקות בשניים משלושת מגזרי הפעילות של אורמת - המוצרים והאגירה - ולמרות שהמגזר הגדול יותר, מגזר החשמל, צמח בשיעור כמעט אפסי להכנסות של כ-182 מיליון דולר. מגזר המוצרים צמח בשיעור חריג של 458%, בזכות פרויקט בניו זילנד (שהחברה עדכנה עליו מראש את המשקיעים) ומגזר האגירה קפץ ב-153% ל-44.9 מיליון דולר; העלייה מיוחסת להרחבת כושר הייצור ולזמינות גבוהה של תחנות האגירה של החברה בארה"ב, שאפשרה לה לנצל הזדמנויות בשוק ה-Merchant, על רקע מזג האוויר הקשה ששרר בחוף המזרחי של ארה"ב במהלך הרבעון. מנגד, החולשה היחסית בשוק החשמל נבעה מחורף חם בנבאדה שבמערב ארה"ב, שהקטין את ייצור החשמל.

הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות הסתכם ברבעון ב-44.1 מיליון דולר, צמיחה של 9.2%, ועל בסיס Non-GAAP הוא הגיע ל-80.3 מיליון דולר, צמיחה של 93.5%. בכך, הגיע הרווח למניה ל-1.30 דולר, בזמן שקונצנזוס האנליסטים ציפה ל-90 סנט. ה- EBITDA הרבעוני (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) עלה ב-29.7% לכ-195 מיליון דולר.

אורמת מאשררת את התחזית השנתית שלה וממשיכה לצפות להכנסות של 1.11-1.16 מיליארד דולר ב-2026, מתוך זה 715-730 מיליון דולר ממגזר החשמל, 300-320 מיליון דולר ממגזר המוצרים ו-95-110 מיליון דולר ממגזר האגירה. ה-EBITDA יסתכם השנה ב-615-645 מיליון דולר.

דורון בלשר, מנכ"ל אורמת, אומר שבארה"ב יש כיום ביקוש שיא לחשמל. לדבריו, רוב ה-hyperscalers (ענקיות הטכנולוגיה) רוצות חשמל ירוק שיתמוך בדאטה סנטרים שלהן, ואורמת מדברת עם כולן על חוזים. לאחרונה, אורמת דיווחה על חוזים בתחום הדאטה סנטרים עם סוויץ' ועם גוגל.

במקביל, אורמת מספקת עדכון על פעילות ה-EGS שלה, הדור הבא של האנרגיה הגיאותרמית. בלשר אומר כי "היום באנרגיה גיאותרמית מחפשים מאגר. בטכנולוגיה החדשה לא צריך לחפש מאגרים - מזריקים מים לאדמה, מעבירים אותם בצינור אופקי כדי שיתחממו ואז מוציאים אותם. אורמת ניסתה לעשות את זה כבר לפני 20 שנה, אבל זה לא היה כלכלי". לדבריו, היום זה קרוב יותר להיות כלכלי, על רקע עליית המחירים בשוק והירידה הדרמטית בעלויות הקידוחים. "ברגע שהטכנולוגיה תהיה כלכלית, זה אומר שאפשר לייצר בהמון מקומות בעולם, והתחנות ייצרו הרבה יותר מגה-וואט. אורמת מקדמת היום שני פיילוטים שיקרו ב-2027, וברגע שאחד מהם או שניהם יוכיחו היתכנות - זו תהיה פריצת דרך מאוד גדולה לאורמת ולגיאותרמיה בכלל".

אורמת נסחרת בבורסות ניו יורק ותל אביב לפי שווי של כ-7.1 מיליארד דולר, אחרי עלייה של כ-60% במחיר המניה בשנה האחרונה. במסחר המוקדם בוול סטריט, המניה קופצת בעוד 9.8%, ובתל אביב המניה מובילה את העליות במדד ת"א 35.