מהפכת ה־AI מגיעה לוול סטריט עם שלושה כלים חדשים למשקיעים

בשנה החולפת תעשיית הבינה המלאכותית התמקדה בעיקר בעולם התכנות, וכעת מסתמן היעד הבא: וול סטריט. לאחר שגוגל שיחררה את גרסת הבטא של כלי ה־AI הפיננסי שלה, גוגל פייננס, באנתרופיק השיקו סוכני AI תחת השם הכולל Claude Financial Services Agents, במהלך שמסמן את תחילתו של שלב חדש במרוץ הבינה המלאכותית.

לא מדובר עוד רק בצ'אטבוטים שמסכמים טקסטים או כותבים קוד, אלא מערכות שממסוגלות לבצע בפועל חלק מהעבודה היומיומית של אנליסטים, יועצים פיננסיים ובנקאי השקעות. הכלי החדש של אנתרופיק זמין גם בישראל.

● גוגל פיננס החדש הגיע לישראל ומסמן את השלב הבא במירוץ ה־AI

● אלה העובדים שנמצאים כיום בסכנה הגבוהה ביותר לפיטורים

התגובה בשוק הייתה מיידית - לאחר ההשקה ביום ג', מניית חברת המידע הפיננסי FactSet ננעלה בנפילה של יותר מ־8%, בעוד שמניות מורנינגסטאר, מודיס ו־S&P Global רשמו ירידות גם הן.

המשקיעים בשוק מבינים היטב את המשמעות: אם מערכות AI מסוגלות לקרוא דוחות, לסכם מחקרי שוק, להכין מצגות למשקיעים ולבצע ניתוח פיננסי בזמן קצר ובעלות נמוכה, חלק משמעותי מתעשיית המידע והמחקר הפיננסי עומד בפני טלטלה.

כלי הבינה המלאכותית החדשים אנתרופיק: מיועד לחברות ייעוץ

● הכנת מצגות למשקיעים ● ניתח דוחות כספיים ● הפקת מחקרי שוק גוגל: מיועד למשקיעים פרטיים

● השוואה בין ביצועי מניות ● ניתוח דוחות כספיים ● הצגת מגמות מרכזיות בשוק

"הקוד השתנה לנצח. פיננסים הם הבאים בתור"

המהלך המשמעותי ביותר הגיע מצד אנתרופיק, שנחשבת כיום לאחת היריבות המרכזיות של OpenAI במרוץ הבינה המלאכותית. החברה השיקה עשרה "סוכני AI" חדשים לעולם הפיננסים, מערכות שנועדו לבצע חלק ניכר מהמשימות היומיומיות שעליהן נשענת וול סטריט מזה עשורים.

מדובר בעבודות שבדרך כלל מבוצעות על ידי אנליסטים צעירים ובנקאי השקעות בתחילת דרכם. בין היתר, המערכות החדשות מסוגלות להכין מצגות לקראת פגישות עם לקוחות, לבנות מודלים פיננסיים מתוך דוחות והערכות אנליסטים, לנסח מזכרי אשראי, לבצע ביקורות על דוחות כספיים, להפיק מחקרי שוק ואפילו להכין חומרי רקע לפגישות עם משקיעים.

אחד הכלים החדשים, למשל, מסוגל לבנות מודל פיננסי מלא מתוך מסמכי חברה והערות אנליסטים, בעוד כלי אחר מתמקד בהכנת "פיצ'בוקים" עבור בנקאי השקעות לקראת פגישות עם לקוחות.

באנתרופיק מדגישים כי המערכות אינן פועלות בנפרד מסביבת העבודה הקיימת, אלא משתלבות ישירות בכלים שבהם משתמשים העובדים מדי יום, בהם אקסל, פאוורפוינט ואאוטלוק. בנוסף, הן מתחברות למאגרי מידע מקצועיים ולמערכות פנים ארגוניות, כך שהשאיפה היא לא רק לספק תשובות מהירות יותר, אלא להפוך את ה־AI לחלק אינטגרלי מתהליך קבלת ההחלטות עצמו.

במילים אחרות, אנתרופיק לא מסתפקת בניסיון להפוך את העבודה בוול סטריט ליעילה יותר. היא מנסה להפוך את מודל השפה למעין שכבת הפעלה חדשה של התעשייה הפיננסית. האסטרטגיה הזו כבר מתחילה להניב תוצאות. לפי הנתונים שהציגה החברה, 40% מתוך 50 הלקוחות הגדולים ביותר שלה מגיעים כיום מהמגזר הפיננסי, ובין החברות שמשתמשות במערכותיה נמצאות ענקיות דוגמה גולדמן זאקס, ג'י פי מורגן, ויזה וסיטי.

גוגל פונה למשקיעים הפרטיים בזמן שאנתרופיק מכוונת לבנקים ולחברות ייעוץ, גוגל מנסה לכבוש דווקא את המשקיע הפרטי. החברה פתחה גרסת בטא חדשה של Google Finance עם יכולות AI מובנות, שמאפשרות למשתמשים לנתח מניות, להשוות בין חברות ולקבל סיכומים פיננסיים באמצעות שאלות בשפה טבעית. המהלך של גוגל נועד להפוך את הגישה למידע פיננסי למהירה ופשוטה יותר. כך בעצם, במקום לעבור בין דוחות כספיים, גרפים וכתבות אנליסטים, המשתמש יכול לבקש מהמערכת להשוות בין מניות, להסביר תוצאות כספיות או להציג מגמות מרכזיות בשוק ולקבל תשובה מעובדת בתוך דקות. הגישה של גוגל שונה מזו של אנתרופיק, אך שתיהן מסמנות את אותו כיוון. בעוד אנתרופיק מנסה להיכנס אל תוך מערכות העבודה של וול סטריט, גוגל מנסה להפוך את כלי ההשקעות מבוססי הבינה המלאכותית לנגישים עבור מיליוני משתמשים מהציבור הרחב. כלומר מבחינת ענקיות הטכנולוגיה, שוק הפיננסים מסתמן כזירת הצמיחה הבאה של מהפכת ה־AI. קראו עוד

יתרה מזאת, לפי החברה עצמה, תחום הפיננסים כבר הפך למקור ההכנסות השני בגודלו של אנתרופיק אחרי תעשיית הטכנולוגיה, נתון שממחיש את המהירות בה וול סטריט מאמצת את הטכנולוגיה החדשה.

במהלך אירוע שערכה החברה השבוע בניו יורק, מנכ"ל אנתרופיק, דריו אמודיי, סיפק תחזית חריגה בחריפותה לגבי עתיד תעשיית התוכנה. לדבריו, חברות שלא יסתגלו לעידן ה־AI עלולות "לאבד ערך, לקרוס או להיעלם לחלוטין". אמודיי הסביר כי מהפכת הבינה המלאכותית כבר שינתה מן היסוד את עולם פיתוח התוכנה, וכעת תעשיית הפיננסים נמצאת בתחילתו של תהליך דומה. באחד השקפים שהציגה החברה נכתב בפשטות: "הקוד השתנה לנצח. פיננסים הם הבאים בתור".

גם פרפלקסטי נכנסה לתחרות

גם פרפלקסטי נכנסת למרוץ. החברה, שמזוהה בעיקר עם מנוע חיפוש מבוסס AI, הכריזה השבוע על כלי חדש בשם "Computer for Professional Finance", שמיועד לאנליסטים ואנשי השקעות.

בניגוד לכלי של גוגל, שפונה בעיקר למשקיעים פרטיים ומנסה להנגיש מידע פיננסי לציבור הרחב, פרפלקסיטי מכוונת לאנשי מקצוע שכבר עובדים עם מערכות מידע וכלי מחקר מתקדמים. אבל בניגוד לאנתרופיק, שבתנה אקו־סיסטם סגור עם שותפי מידע משלה, פרפלקסיטי מאפשרת למשתמשים להתחבר למאגרי מידע פיננסיים קיימים כמו מורנינגסטאר ופיצ'בוק, ולהפעיל באמצעותם עשרות תהליכי עבודה אוטומטיים עבור משימות מחקר, ניתוח שוק והכנת דוחות.

54% מהמשרות בענף הבנקאות בסיכון

הכניסה האגרסיבית של ענקיות הטכנולוגיה לזירה הפיננסית אינה רק עניין של התייעלות טכנית, אלא שינוי עומק באחד הענפים הרווחיים והיקרים בעולם. המספרים שמתחילים לזרום מהשטח ממחישים מדוע הבנקים וקרנות ההשקעה דוהרים לאמץ את הטכנולוגיה.

לפי דוח עדכני של חברת הייעוץ מקנזי, בינה מלאכותית יוצרת עשויה להוסיף למערכת הבנקאות העולמית בין 200 ל־340 מיליארד דולר בשנה, סכום שווה ערך לעד 15% מהרווחים התפעוליים של הענף כולו. בסיטיגרופ הלכו רחוק יותר והעריכו כי ה־AI עשוי להזניק את רווחי המגזר ל־2 טריליון דולר עד 2028, אך הזהירו במקביל כי המחיר עשוי להיות שינוי דרמטי במבנה התעסוקה: כ־54% מהמשרות בענף הבנקאות נמצאות ברמת סיכון גבוהה לאוטומציה.

ההשפעה כבר מורגשת בדוחות הכספיים של הגופים הגדולים. ג'יי פי מורגן דיווח כי השקעה של 2 מיליארד דולר ב־AI כבר הניבה חיסכון ישיר בהיקף דומה, בזכות קיצור זמני עבודה וצמצום טעויות אנוש.

אם בעבר האנליסטים הצעירים היו "מנוע הייצור" של וול סטריט, כעת המנוע הזה הופך לדיגיטלי. כפי שסיכם זאת מנכ"ל ג'יי פי מורגן, ג'יימי דיימון, הבינה המלאכותית היא כבר לא כלי עזר, אלא "טכנולוגיה קריטית לחוסן הכלכלי".

כעת, כשאנתרופיק וגוגל הופכות לתשתית העבודה עצמה, המרוץ עובר מהשאלה מי האנליסט המוכשר ביותר לשאלה מי מחזיק בסוכן ה־AI המהיר ביותר.