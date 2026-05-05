זיג (Zyg), חברת הבינה המלאכותית של יוצאי איירון סורס עומר קפלן ותומר בר זאב, גייסה 60 מיליון דולר נוספים לפי שווי חברה של חצי מיליארד דולר, כך הודיעה החברה אחר הצהריים (ג'). את הסיבוב החדש בחברת הבינה המלאכותית הובילה קרן אקסל, ומשתתפים בה משקיעים חדשים דוגמת O.G. Venture Partners של איל עופר, פליקס קפיטל וקיו.פי ונצ'רס.

רק לפני חודשיים נחשפה החברה בבת אחת לאחר פעילות של מעל לשנה מתחת לרדאר התקשורתי, אז הודיעה על סך גיוסים של 58 מיליון דולר מקרנות הון סיכון כגון בסמר, לייטספיד, ויולה, שתתפו בגיוס סטארדום ונצ'רס של קשת, אקסס (כללטק) של לן בלווטניק, ג'ייב, אימרג' ודיסרפטיב AI של טל ברנוח. סך הכל גייסה החברה עד היום 118 מיליון דולר.

צוות המייסדים הגדול, שכולל גם את אסף בן עמי, נדב אשכנזי, איש קרן כללטק דניאל שנער, ויוצאי יחידת הטכנולוגיה 81 של אמ"ן ד"ר אייל עמית, עמרי שטיינמץ וגיא צור, עבדו במהלך השנה האחרונה על השקת פלטפורמה מקוונת למכירה של מותגים, בדגש על מוצרי צריכה כמו קוסמטיקה וטיפוח, מזון לחיות, ומוצרי בריאות. המערכת של זיג מזהה חברות המשווקות מוצרי צריכה ברשת שיש להן פוטנציאל מסחרי ומספקת להן לדבריה "יכולות של סוכני AI שמאפשרות להן לבלוט, לצמוח ולהצליח בסביבה תחרותית".

לא מדובר בפלטפורמה אחת או אתר אחד שעליו נמכרים כלל המוצרים שזוהו על ידי זיג - זיג עצמה יוצרת קשר עם המותגים ומשמשת כפלטפורמת המסחר שלהן תחת אתר ייעודי ממותג לאותה החברה, המנוהל באמצעות הטכנולוגיה של זיג. בעבר חשף גלובס כי החברה מפעילה מערכת מסחר עבור מותג מזון בעלי החיים מילס ועבור מותג הקוסמטיקה OKOA.

עומר קפלן, מנכ"ל החברה, מסר: "הדלת ליזמי קונסיומר (מוצרי צריכה - א"ג) שרוצים למכור מוצרים נפתחה כבר לפני שנים בעזרת אמזון ושופיפיי. אבל לעבור ממכירות לסקייל (קנה מידה גדול -א"ג) זו משימה כמעט בלתי אפשרית. היא מכריחה חברות ויזמים להתמחות באינספור התחומים הנדרשים להגיע לסקייל, החל מכלי AI ומסחר אלקטרוני למומחיות דאטה ומודלי חיזוי. זיג משנה את המשוואה ומאפשרת להם להתמקד במה שהם עושים הכי טוב - יצירת מוצרים מדהימים - בזמן שהפלטפורמה מבצעת אג'נטית את כל הפעולות שנדרשות לפתרון הבעיה כולה, ולא רק חלקים ממנה, והגעה לסקייל".