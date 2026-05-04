בדרך לעסקת ענק בוול סטריט: חברת GAMESTOP, רשת של חנויות משחקי מחשב ווידאו, מציעה לרכוש את ענקית המסחר המקוון Ebay, וזאת תמורת 56 מיליארד דולר בעסקה של מזומן ומניות. איביי נסחרת כיום בשווי של 46.2 מיליארד דולר, כמעט פי 4 משווי השוק הנוכחי של גיימסטופ (11.9 מיליארד דולר), שמבקשת כאמור להשתלט עליה.

● הערב הקשה של צ'ק פוינט: שויד איבד מאות מיליונים, אופציות העובדים נעלמו

● שינוי כיוון מפתיע: מה גרם למניות התוכנה החבוטות בוול סטריט לזנק

ההצעה בנויה כך שרכיב המזומן יהיה 50% והרכיב המנייתי 50%. כל עסקה תדרוש מגיימסטופ מימון נרחב, ותוביל לכך שהחברה תהיה ממונפת. בסוף 2025 לגיימסטופ היו יתרות מזומנים והשקעות של כ-9 מיליארד דולר, לעומת חוב לטווח ארוך של כ-4.2 מיליארד דולר. החברה דיווחה שבכוונה לממן את העסקה כך שהיא תשלם ממקורותיה העצמיים כ-9.4 מיליארד דולר, ותקבל מימון בסך 20 מיליארד דולר מבנק ההשקעות האמריקאי TD Securities.

גיימסטופ מוכרת כיום למשקיעים בעיקר כמניית meme ("מם") שקפצה ב-2021 לשיאים כשזינקה תוך זמן קצר באלפי אחוזים. זאת בעקבות מהלך שבו המוני משקיעי ריטייל שהיו חברים בקהילת משקיעים ברשת החברתית רדיט רכשו מניות, במטרה לגרום לשורט סקוויז, והובילו לכך שקרנות גידור שהימרו נגד המניה הפסידו סכומים גדולים.

עם זאת, מאז השיא אליו נסקה בתקופת המם, מניית גיימסטופ נחלשה ב-69%. המהלך לרכישת איביי מגיע כחלק מרצונה של החברה, בניהולו של המנכ"ל ריאן כהן, להפוך לענקית קמעונאות. כהן, המכהן מאז 2023, מגיע מעולם המסחר המקוון - הוא היה אחד ממייסדי קמעונאית האונליין Chewy. בראיון לוול סטריט ג'ורנל לפני ארבעה חודשים, כהן הצהיר שכדי להגיע ליעד הזה, גיימסטופ תרכוש חברה מתחום הצרכנות או הקמעונאות.

ותיקה ועוד צומחת

איביי היא חברת מסחר מקוון ותיקה, שהוקמה עוד ב-1995 והונפקה ב-1998 בשווי של כמה מאות מיליוני דולרים, ומנייתה זינקה בהמשך. לאורך השנים היא ביצעה כמה רכישות. בשבוע שעבר פרסמה את דוחות הרבעון הראשון שלה בהם הציגה צמיחה של 19% בהכנסות נטו ל-3.1 מיליארד דולר, עלייה של 2% ברווח הנקי לפי כללי GAAP ל-512 מיליון דולר ורווח נקי Non-GAAP של 760 מיליון דולר, גידול של 16%.

בגיימסטופ לא פוסלים אפשרות שהרכישה תתבצע כהשתלטות עוינת, כך שאם איביי לא תיענה להצעה, היא תוגש ישירות לבעלי המניות. זה עשוי לפתוח מאבק, ואולי גם להוביל להגדלת ההצעה, או להצעות נוספות שיצוצו מגורמים אחרים. גיימסטופ מציעה כעת מחיר של 125 דולר למניית איביי, פרמיה של 20.1% על מחיר הנעילה של המניה בסוף השבוע שעבר. מניית איביי קפצה בפתיחת שבוע המסחר בעקבות ההצעה.

"אתגרים וסבירות נמוכה"

לפי הודעת גיימסטופ, ב-2025 איביי הוציאה סכום של 2.4 מיליארד דולר על שיווק ומכירות, אך הוסיפה לעצמה רק מיליון קונים פעילים נטו. "גיימסטופ תפעל להפחתת עלויות שנתיות של 2 מיליארד דולר, תוך 12 חודשים מהשלמת העסקה", מבטיחים בחברה. מתוך כך, חיסכון של 1.2 מיליארד דולר יגיע מתחום השיווק והמכירות, 300 מיליון דולר מהפיתוח ו-500 מיליון מהוצאות הנהלה וכלליות, בזכות מיזוג פעילויות והפחתת כפילויות בתחומים שונים. לפי גיימסטופ, הרכישה תתרום לרווחיה כבר בשנה הראשונה, ו-1,600 הסניפים הפיזיים של הרשת ברחבי ארה"ב יוכלו לשמש את איביי לפעילויות מסחר.

מנכ"ל גיימסטופ כהן צוטט ברויטרס ואמר שאיביי צריכה להיות מתחרה לגיטימית לאמזון ושהיא צריכה להיות שווה הרבה כסף: "אני חושב על להפוך את איביי למשהו ששווה מאות מיליארדי דולרים", אמר.

בבנק ההשקעות Bernstein כתבו ביחס לעסקה שאיביי כעת בעיצומו של תהליך turnaround שמתבצע היטב, והזהירו מאתגרים משמעותיים במבנה העסקה. גם בבלומברג ציינו סיכונים והעריכו שהסבירות לעסקה נמוכה".