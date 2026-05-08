

עדכונים שוטפים

06:41 - איחוד האמירויות: מערכות ההגנה האווירית הופעלו בעקבות ירי טילים וכטב"מים

06:40 - טראמפ: "הפסקת האש נמשכת, התקיפות היו 'טפיחה של אהבה'"

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הגיב בריאיון ל-ABC לעימות עם איראן הלילה, ואמר: "הפסקת האש נמשכת, היא בתוקף. התקיפות היו 'טפיחה של אהבה'". טראמפ הוסיף בתדרוך לכתבים: "אנחנו מנהלים משא ומתן עם האיראנים. פקיסטן ביקשה מאיתנו שלא לבצע את 'פרויקט החירות' במהלך המשא ומתן".

לדברי טראמפ, "אנחנו לא הולכים לתת להם את הזכות לנשק גרעיני. יש אפס סיכוי. הם יודעים את זה והם הסכימו לזה. בואו נראה אם הם מוכנים לחתום על זה".