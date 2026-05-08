הפסקת אש | סיקור שוטף

טראמפ: "הפסקת האש נמשכת, היא בתוקף"; איראן: "ארה"ב הפרה את הפסקת האש"

בארה"ב הודיעו כי תקפו מתקנים צבאיים איראניים לאחר שהותקפו 3 ספינות אמריקניות • צבא ארה"ב: "לא מעוניינים בהסלמה" • איראן בהודעה רשמית: "נגיב בעוצמה על כל תקיפה" • עדכונים שוטפים

N12שירות גלובס 06:37
דונלד טראמפ, נשיא ארה''ב / צילום: ap, Luis M. Alvarez
עדכונים שוטפים

06:41 - איחוד האמירויות: מערכות ההגנה האווירית הופעלו בעקבות ירי טילים וכטב"מים

06:40 - טראמפ: "הפסקת האש נמשכת, התקיפות היו 'טפיחה של אהבה'"

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הגיב בריאיון ל-ABC לעימות עם איראן הלילה, ואמר: "הפסקת האש נמשכת, היא בתוקף. התקיפות היו 'טפיחה של אהבה'". טראמפ הוסיף בתדרוך לכתבים: "אנחנו מנהלים משא ומתן עם האיראנים. פקיסטן ביקשה מאיתנו שלא לבצע את 'פרויקט החירות' במהלך המשא ומתן".

לדברי טראמפ, "אנחנו לא הולכים לתת להם את הזכות לנשק גרעיני. יש אפס סיכוי. הם יודעים את זה והם הסכימו לזה. בואו נראה אם הם מוכנים לחתום על זה".