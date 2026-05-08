סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

08:00

באסיה הבוקר מגמה שלילית. בורסת טוקיו יורדת ב-0.8%, דרום קוריאה בשיעור דומה. הבורסות בהונג קונג ובשנגחאי יורדות ב-1.2% וב-0.5% בהתאמה. שווקי אסיה רגישים במיוחד להתפתחויות במצר הורמוז, משום שתלותם ביבוא אנרגיה מהמזרח התיכון גבוהה יחסית. לכן, כל עלייה בפרמיית הסיכון על נפט מתורגמת כמעט מיד ללחץ על מניות באזור.

החוזים בוול סטריט נסחרים הבוקר בעליות קלות של עד 0.2%, וזאת לקראת דוח התעסוקה המסקרן שיתפרסם אחר הצהריים.

אתמול בניו יורק, לאחר שלושה ימים רצופים של שיאים בניו יורק, המדדים נעצרו וננעלו בירידות של עד 0.5%.

נאסד"ק ירד ב-0.3%, לאחר ששלשום נסגר בשיא בפעם ה-10 מתחילת השנה, מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.8%. S&P 500 נסוג ב-0.4% לאחר ששלשום נסגר בשיאו ה-14, אך עדיין צפוי לסיים שבוע שישי ברציפות של עליות.

למעט אנבידיה שבלטה בעלייה של מעל 2%. הראלי של מדד השבבים SOX נעצר והשיל 2.5% לאחר שהשלים השבוע זינוק של 65% מתחילת השנה. הישראליות קמטק וטאואר סמיקונדקטור ירדו במעל 5%.

אחת שזינקה היא מניית קוואלקום - כאשר המשקיעים ממהרים למצב את החברה כאחת המרוויחות הפוטנציאליות המרכזיות מגל הביקוש לבינה מלאכותית. מניית חברת השבבים הבריטית ARM נפלה במסחר למרות שסיפקה תחזית הכנסות לרבעון הראשון שהייתה מעט מעל ציפיות וול סטריט.

בשוק החוב, תשואת אג"ח ממשלתית של ארה"ב ל־10 שנים הגיעה לכ־4.33% והתשואה של אג"ח ל־5 שנים - 3.97%.

בוול סטריט ג'ורנל מצטטים את האסטרטגים של חברת ניהול הנכסים Pictet, ששומרים על עמדה נייטרלית בנוגע לאג"ח ממשלתיות בשווקים מפותחים בשל חוסר הוודאות שקשור לסכסוך במזה"ת. לדבריהם, מצד אחד נמשכים הלחצים האינפלציוניים ואיתם הסיכויים שבנקים מרכזיים יעלו את הריביות, מה שתומך בתשואות גבוהות יותר.

מצד שני, הם מציינים כי ייתכן שמשום שהאג"ח עשויות להיתפס כדפנסיביות, המחירים שלהן יעלו ויובילו לירידת התשואות. נכון לעכשיו, שני הכוחות הללו מקזזים אחד את השני, ולכן ב־Pictet נותרים נייטרליים בנוגע לאג"ח של שווקים מפותחים.

מחירי הנפט התאוששו לאחר שנסחרו משמעותית מתחת לרמה של 100 דולר. החוזים העתידיים על נפט מסוג WTI עלו קלות ונסחרו לאחרונה מעט מעל 95 דולר לחבית, בעוד החוזים על נפט מסוג ברנט בעלייה קלה הבוקר ועדיין מעל 100 דולר לחבית.

המשמעות היא שהירידה החדה במחירי האנרגיה נבלמה לפחות זמנית, מה שמרמז על שוק תנודתי מאוד שבו הציפיות לגבי היצע מהמזרח התיכון והסיכוי להסכמות מדיניות עדיין משתנות במהירות.

מחירי המתכות היקרות טיפסו זה היום השלישי ברציפות, ונסגרו בשיא של כשבועיים, לאחר שהמשך היחלשות הדולר בעולם, על רקע ציפיות לסיום המלחמה במזרח התיכון - הגבירה את תיאבון המשקיעים למתכות היקרות, שמחיריהן נקובים בדולרים.

הזהב נסחר במחיר של 4,700 דולר לאונקיה, הסגירה הגבוהה ביותר מאז ה-24 באפריל, בכך השלים זינוק תלת־יומי של 4%, ועלייה יומית חמישית בשישה הימים האחרונים. מחיר הזהב טיפס ב-8.7% מתחילת השנה, אך עדיין נמוך ב-11.6% משיא סגירה של 5,318 דולר מה-29 בינואר.

מאקרו בארה"ב - לאחר דוח חזק מהצפוי של התעסוקה במגזר הפרטי שפורסם ביום רביעי, המשקיעים ממתינים כעת לנתוני התעסוקה הרחבים יותר, דוח המשרות שיתפרסם אחר הצהריים. לפי סקר כלכלנים של רויטרס, מספר המשרות צפוי לעלות ב־62 אלף באפריל, לאחר התאוששות חדה של 178 אלף משרות במרץ, נתון שעשוי לספק אינדיקציה חשובה נוספת לגבי מצב שוק העבודה והכיוון של הכלכלה האמריקאית.

ציפיות האינפלציה לטווח הקצר בארה״ב עלו מעט באפריל, כאשר צרכנים ממשיכים להרגיש את השפעת העלייה במחירי האנרגיה, כך לפי סקר הציפיות של הבנק הפדרלי של ניו יורק.

לפי הנתונים, הציבור מעריך כי שיעור האינפלציה יעמוד על 3.6% בעוד שנה, עלייה של 0.2 נקודת אחוז לעומת מרץ, אך ללא שינוי לעומת הרמה שנרשמה לפני שנה. מנגד, הציפיות לטווחים ארוכים יותר נותרו יציבות, עם תחזית של 3.1% לשלוש שנים ו־3% לחמש שנים.