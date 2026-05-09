דריכות בישראל מחזרה ללחימה: "אפשר להשאיר את המשטר נכה"

עדכונים שוטפים

08:50 - יירוטים בוצעו באזור מטולה, במקביל: דיווח על תקיפה ישראלית בדרום לבנון

08:04 - דובר צה"ל הודיע כי צה"ל תקף יותר מ-85 תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה במספר מרחבים בלבנון ביממה האחרונה

00:23 - בעקבות חילופי האש במצר הורמוז, דריכות שיא בישראל על רקע האפשרות לחזור ללחימה. למרות הפערים בין הצדדים בישראל חוששים מהסכם שעלול להיות לא טוב לפי העמדה הישראלית. בימים האחרונים גורמים בישראל העבירו מסר לארה"ב לפיו החזרה ללחימה חייבת לכלול את השמדת תשתיות האנרגיה של איראן.

למרות שארה"ב ואיראן אינן מעוניינות בהכרח לחזור ללחימה, הן אינן מתקרבות לפתרון הפערים ביניהם. המחלוקות המרכזיות נותרו בעינן, הן בהקשר של מצר הורמוז והן בהקשר של תוכנית הגרעין האיראנית. לקריאת הכתבה.

01:46 - טראמפ לכתבים ביציאה מהבית הלבן: מצפה לקבל בקרוב תגובה מאיראן. במקביל, הנשיא הכחיש את הדיווחים שלפיהם החליט להדיח את ראש ה-FDA

02:00 - דיווח ב-CNN: המודיעין האמריקני מעריך כי המנהיג העליון החדש של איראן ממלא תפקיד קריטי בעיצוב אסטרטגיית המלחמה לצד בכירים איראנים

חלק מחוסר הוודאות נובע מכך שח'אמנאי אינו משתמש באמצעים אלקטרוניים כדי לתקשר, ובמקום זאת מתקשר רק עם מי שיכולים לפגוש אותו פנים אל פנים או באמצעות העברת מסרים דרך שליח, הוסיף אחד המקורות



ח'אמנאי נותר מבודד בזמן שהוא ממשיך לקבל טיפול רפואי בפציעותיו, כולל כוויות קשות בצד אחד של גופו שפגעו בפניו, בזרועו, בפלג גופו העליון וברגלו, כך לפי הדיווח



