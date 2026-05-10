ישראל הקימה בסיס חשאי בעיראק - ותקפה כוח שכמעט חשף אותו

עדכונים שוטפים

03:35 - ראש משרד האינטרסים האיראניים במצרים: איננו מתנגדים לנוכחות הצבאית של מצרים במפרץ הפרסי - כל עוד היא אינה משרתת את ישראל

01:40 - בסדרת ציוצים ברשת Truth: טראמפ פרסם תמונות AI של השמדת נכסים איראניים

01:38 - שר החוץ האמריקאי רוביו נועד עם ר"מ קטאר: דנו בצורך לפעול לקידום היציבות באזור



שר החוץ האמריקאי מרקו רוביו נועד עם ראש הממשלה ושר החוץ הקטארי מוחמד בן עבד אל-רחמן. השניים דנו "בצורך להמשיך לעבוד יחד כדי להרתיע איומים ולקדם יציבות וביטחון ברחבי המזרח התיכון".

01:35 - שר החוץ האמריקאי רוביו נפגש עם ראש ממשלת קטאר ושר החוץ מוחמד בן עבד אל-רחמן, כך הודיעו במשרד החוץ האמריקאי

השניים דנו "בצורך להמשיך לעבוד יחד כדי להרתיע איומים ולקדם יציבות וביטחון ברחבי המזרח התיכון"

00:32 - משמרות המהפכה: כל תקיפה של מכליות איראניות תוביל למתקפה קשה נגד בסיסים אמריקאיים

ברקע חילופי האש במצר הורמוז בימים האחרונים, במשמרות המהפכה של איראן איימו כי כל תקיפה של ארה"ב על מכליות נפט וספינות מסחריות איראניות תיענה ב"מתקפה אלימה על אחד הבסיסים האמריקאיים באזור ונגד ספינות אויב". כך צוטט מפקד חיל הים של משמרות המהפכה בתקשורת האיראנית.

00:11 - מחשש לחדירת כטב"ם: אזעקות הופעלו בגליל המערבי

אזעקות הופעלו בשורת יישובים בגליל המערבי מחשש לחדירת כטב"ם. ההתרעות הופעלו בין השאר בשלומי, יערה, חניתה, מצובה, ראש הנקרה ועוד

00:15 - דיווח: ישראל הקימה בסיס חשאי בעיראק - ותקפה חיילים שכמעט חשפו אותו

ישראל הקימה בסיס חשאי בעיראק ותקפה אווירית כוח של חיילים עיראקיים שכמעט חשף אותו, כך לפי מקורות שמעורים בפרטים שצוטטו אמש (שבת) בוול סטריט ג'ורנל, בהם בכירים אמריקאיים. לפי הדיווח, ישראל הקימה את המתקן במדבר העיראקי כדי לתמוך במבצע האווירי נגד איראן.

לפי אותם מקורות, במתקן אוכלסו כוחות קומנדו מיוחדים והוא שימש כמרכז לוגיסטי עבור חיל האוויר - רגע לפני תחילת המלחמה, בידיעת ארה"ב. במתקן הוצבו צוותי חילוץ והצלה למקרה שטייסים ישראלים יופלו.

לפי הדיווח, הבסיס החשאי כמעט נחשף בתחילת חודש מרץ. בתקשורת הממלכתית בעיראק דווח כי רועה צאן מקומי דיווח על "פעילות צבאית חריגה" באזור, כולל מסוקים, והצבא העיראקי שלח חיילים לאזור שיחקרו זאת. אז, ישראל הרחיקה אותם באמצעות תקיפות אוויריות, כך לפי מקור שמעורה בפרטים. "הרשויות בעיראק שלחו שתי יחידות נוספות משירות הלוחמה בטרור כדי להצטרף לחיפושים באזור", נכתב בדיווח. לקריאת הכתבה המלאה

23:41 - חיל האוויר יירט מטרה אווירית חשודה במרחב שבו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון

23:17 - בריטניה מצטרפת לצרפת - תשלח אוניית מלחמה למצר הורמוז

בריטניה הודיעה כי אוניית המלחמה HMS Dragon, שפועלת כיום במזרח הים התיכון כחלק מהמאמץ לאבטחת קפריסין, תישלח למזרח התיכון - על רקע ההיערכות למבצע הגנתי במצר הורמוז.

ההודעה מגיעה לאחר שצרפת עדכנה בשבוע שעבר כי בכוונתה לשלוח את קבוצת התקיפה של נושאת המטוסים "שארל דה גול" לים סוף ולמפרץ עדן, לקראת מבצע לאבטחת נתיבי השיט באזור.

פורסם לראשונה ב-N12