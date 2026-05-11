ריכוזיות במשק

בית ההשקעות שהפך לגורם ריכוזי ואיש העסקים שיצא מהרשימה

בית ההשקעות אנליסט נוסף היום לרשימת הגורמים הריכוזיים ל-2026 בשל היקף הנכסים המנוהל • דוד פורר ובעלי השליטה בקרן סרצ'לייט הוצאו מהרשימה לאחר מכירת החזקותיהם בבזק

ניצן שפיר 12:18
שמואל לב, אהוד שילוני, דוד פורר / צילום: כדיה לוי, תמר מצפי
ועדת הריכוזיות עדכנה היום (ב') את רשימת הגורמים הריכוזיים לשנת 2026. אנליסט והשולטים בחברה, אהוד שילוני ושמואל לב וכלל התאגידים שבשליטתם, התווספו לרשימת הגורמים הריכוזיים, והגופים הפיננסיים שבקבוצה הצטרפו לרשימת הגופים הפיננסיים המשמעותיים. הסיבה: היקף סך הנכסים המנוהלים בקבוצה חצה את הרף הקבוע בחוק לעניין זה בשנת הכספים 2024.

מי שנגרעו מהרשימה הם דוד פורר שהיה עד לפני כמה חודשים בעלי השליטה בבזק. גם השולטים בקרן סרצ'לייט - אריק צינטרהופר, אוליבר הרמן וארול אוזומרי, וכן כל התאגידים שבשליטתם נגרעו. זאת בעקבות חיסול החזקתם בבזק, שהיא קבוצה ריכוזית בשל מחזור המכירות והאשראי החוצים את הרף בחוק. בזק נותרה ללא גרעין שליטה. ההחלטה משמעותית עבור פורר, שהתמודד על רכישת הדואר, ונדרש אז להסכמת הוועדה לריכוזיות. כעת, לאחר הוצאתו מהרשימה, יוסרו המגבלות של ועדת הריכוזיות.

ברשימת הגורמים הריכוזיים 89 קבוצות. ברשימת הגופים הפיננסיים המשמעותיים 17 קבוצות, הכוללת חמישה בנקים ו-11 גופים מוסדיים, ששווי כלל נכסיהם עולה על כ-47.1 מיליארד שקל. רשימת התאגידים הריאליים המשמעותיים כוללת 29 קבוצות של תאגידים ריאליים.

המשמעות של הופעת חברה ברשימות החברות הריכוזיות היא שמתן רישיונות בתשתיות חיוניות, או הפרטה של חברות ממשלתיות על ידי המדינה, לגורמים המנויים ברשימות, מחייבים את הרגולטור לשקול שיקולי ריכוזיות כלל-משקית ולהיוועץ עם הוועדה לצמצום הריכוזיות. בנוסף, להימצאות ברשימות השלכות בהקשר חובת ההפרדה בין תאגידים ריאליים משמעותיים ובין גופים פיננסיים משמעותיים.

השינויים הנוספים ברשימה

גם בלנוס לוקס, ששלטה בהפניקס ונמצאת בבעלות הקרנות הזרות Centerbridge Partners ו-Gallatin Point Capital, וכל התאגידים שבשליטתן, נגרעו מהרשימה. זאת לאחר שחדלו מלשלוט בהפניקס החזקות, שנותרה לגוף ללא גרעין שליטה. קבוצת הפניקס היא פיננסית משמעותית בשל היקף סך הנכסים המנוהלים שלה.

חברות נוספו שנגרעו מהרשימה הן אייר.וי.אי.וי בע"מ, העוסקת בכלי טיס חשמליים והייתה בעבר בשליטתו של שמואל חרל"פ לאחר שהאחרון חדל מלשלוט בה. חרל"פ הוא מבעלי השליטה בכלמוביל, שהיא תאגיד ריאלי משמעותי בשל מחזור המכירות הקובע שלה שחוצה את הרף הקבוע בחוק.