קל לשכוח כמה החיים בישראל הם פסיפס של תרבויות שמייצר לכל אחד נתיב ייחודי. עבור נדב צלר, שותף-מנהל בספרה, מקבוצות קרנות הגידור הוותיקות והגדולות בשוק ההון המקומי, המנהלת מיליארדי דולרים - הנתיב הזה החל בשכונה מעורבת בעיר חיפה.

"גדלתי בכבאביר, שכונה על רכס הכרמל שבה מתגוררים יהודים ובני העדה האחמדית", מספר צלר. "כשהייתי בתיכון, יועצת בית הספר זיהתה שאני פחות מתחבר למערך השיעורים הפדגוגי. בעצתה הרחבתי אופקים והתחלתי ללמוד פילוסופיה באוניברסיטה הפתוחה". מאותה העצה המשיך צלר גם אל העולם הגשמי - הוא למד בעצמו על שוק ההון, באמצעות קריאת ספרים ובלוגים, כאשר בהמשך השיג תואר ראשון במדעי החברה בהדגשת ניהול באוניברסיטה הפתוחה.

נדב צלר אישי: בן 38, נשוי + 3, גר ברמת גן

מקצועי: שותף-מנהל בקבוצת ספרה קרנות גידור

השכלה: תואר ראשון במדעי החברה

עוד משהו: כבר בתיכון למד פילוסופיה באוניברסיטה הפתוחה

אסקפיזם: ערבי קריוקי

צלר מסביר את החיבור. "מתמטיקה היא בסוף השפה של הפילוסופיה". בגיל ההתבגרות הוא קרא ספרות ענפה, עד שיום אחד הזמין שלושה ספרי השקעות מאמזון וגילה עולם חדש. "בלעתי אותם מהר מאוד. מצאתי את עצמי קם באמצע הלילה כדי לקרוא אותם או בלוגים מקצועיים מהארץ ומחו"ל. לקראת גיל 21 גיליתי שענף קרנות הגידור פעיל גם בישראל, והחלטתי שזה המקום שאני רוצה להגיע אליו. המשיכה הייתה נעוצה בגירוי אינטלקטואלי שאף פעם לא נגמר, הידיעה שתמיד אפשר להרחיב אופקים".

עם זאת, את השיעור הראשון בעסקים, הוא מספר, צלר לא למד רק מהספרים, אלא מדוכן הפלאפל השכונתי שהחל לעבוד בו בגיל 14. "באופן משעשע דווקא שם, בגיל הצעיר שבו סופגים הכול, ראיתי תנועה שלמה של עסק - כולל תזרים, רווח והפסד והשפעות כמו אינפלציה", הוא משחזר. "זה סיפק לי הסתכלות שונה על העולם העסקי. בסוף גם העסקים המורכבים ביותר הם לרוב שילוב של כמה גורמים פשוטים שיוצרים ערך לאורך זמן. זה היה שיעור פשוט - אך קריטי".

קרן גידור היא גוף השקעות שמנהל נכסים עבור גופים מוסדיים ומשקיעים "כשירים" - כאלה המחזיקים בהון נזיל של יותר מ־10 מיליון שקל. השנה צפוי צלר להשיק קרן שתתמחה באג"ח להמרה בתחום הטכנולוגיה, פרויקט שכבר מעורר עניין רב בקרב מוסדיים ומשקיעים פרטיים.

ספרה, שנוסדה ב־2004 על ידי ישראל מור, דורון ברין ורון סנטור, היא קרן הגידור הותיקה בישראל. הי נחשבת לאחת משתי קרנות הגידור הגדולות במשק עד היום, יחד עם קרן נוקד המתחרה. קרנות גידור אינן מחויבות בדיווח לציבור על היקף נכסיהן והתשואות שלהן, ולמעשה ההיפך הוא נכון, הן פועלות בחשאיות ומסרבות לחשוף את הנתונים מלבד למשקיעים. היקף הנכסים המנוהל על ידי ספרה מוערך ביותר מ־7 מיליארד שקל.

הקרן שצלר מנהל, ספרה טק פאנד, החלה לפעול בספטמבר 2022 ומשקיעה בחברות טכנולוגיה בינלאומיות. את שלוש השנים הקודמות היא חתמה בתשואות דו-ספרתיות נאות של 12%-27%, אך ברבעון הראשון השנה נפגעה מנפילת הדולר מול השקל ורשמה תשואה שלילית של 9.6%-.

"כשותף מנהל, שמוביל באופן אקטיבי חלק מהקרנות, היום שלי מורכב ממגוון רחב של משימות. זה מתחיל בניהול תיקי השקעות וממשיך לניהול עובדים, עבודה מול לקוחות ופיתוח ארגוני ועסקי. עיקר היום מוקדש לעבודה מול השותפים בקבוצה ומול צוות האנליסטים שלי".

שאלון מהיר אייפון או אנדרואיד?

אנדרואיד, כוחו של הרגל צ'ט או קלוד?

צ'ט פריז או ניו יורק?

ניו יורק, יש בה הכול, כולל קצת מפריז אקסל או פאוור פוינט?

פאוור פוינט. אקסל מלא ביותר מדי פרטים, עם תמסורת מוחשית נמוכה דירה או מניה?

מניה ת"א 35 או 500 S&P?

שילוב, הניסיון לבחור חוטא למטרה

המסע המקצועי של צלר כלל שילוב ייחודי בין וול סטריט לשוק המקומי. "התחלתי כאנליסט שכיסה חברות גלובליות בשוק האמריקאי, בחברת ברוקראז' בשם קמיליה שנמכרה בהמשך למיטב, וכשהגעתי לספרה התמקדתי במניות ישראליות. המעבר הזה עיצב את התפיסה שלי: ההסתכלות ובסיס המשקיעים בשני השווקים שונים מאוד במהותם, ולכל אחד לוגיקה משלו. הדינמיקה המשולבת בעיניי היא זו שיש בה הכי גמישות מחשבתית ויתרון".

לשמחתו, השילוב בין ניהול השקעות לצמיחה עסקית מייצר רף דינמיות גבוה במיוחד והוא רואה עצמו צומח בקרן ספרה ובתחום הגידור בכלל. "אני חושב שאני נמצא במקום הנכון, בענף בתחילת דרכו ובארגון שעומד בפני אפיקי צמיחה משמעותיים".