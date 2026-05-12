כוחות השוק | פודקאסט

רועי ורמוס בראיון ראשון זה 13 שנה: "במניות אני אופטימי, על גבול הנאיבי"


רועי ורמוס, שותף מנהל ומייסד קרן נוקד, שמר על שתיקה כמעט מוחלטת במשך יותר מעשור • בראיון בלעדי לפודקאסט "כוחות השוק", הוא מדבר על הכול: מהפרשה ששינתה את מסלול חייו והכאב על דעיכת המותג פסגות, דרך השותפים שהקימו איתו את קרן הגידור הגדולה בישראל, ועד לאסטרטגיית ההשקעה הייחודית והסיבה שהוא נשאר אופטימי "על גבול הנאיבי" • האזינו

בר לביא 13:47

במשך 13 שנים שמר רועי ורמוס על שתיקה תקשורתית כמעט מוחלטת. מי שניהל את פסגות בימי השיא והיה לאחד האנשים המשפיעים ביותר בשוק ההון הישראלי, בחר לפעול מתחת לרדאר מאז הפרשה בפסגות שטלטלה את חייו המקצועיים. מאז הקים יחד עם שותפיו את קרן הגידור "נוקד קפיטל", שהפכה לאחד מסיפורי ההצלחה המרשימים בשוק המקומי.

בשיחה נדירה, ורמוס מדבר על רגעי המשבר והחקירה, על המהפך האסטרטגי של נוקד, ועל הניתוח האופטימי שלו ל"כלכלת האי" הישראלית. לדבריו, "אני לא מבין ישראלים שלא מחזיקים כמעט את כל הונם בשקלים".