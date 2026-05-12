חד הקרן הישראלי גונג (Gong) חושף היום (ג') אחר-הצהריים כי קצב ההכנסות השנתי (ARR) שלו חצה בסוף אפריל האחרון את רף 500 מיליון הדולר, וכי קצב הצמיחה השנתי של הנתון הגיע לכ-55%. במרץ בשנה שעברה דיווחה החברה על קצב הכנסות שנתי של 300 מיליון דולר, כך שמדובר על צמיחה מרשימה - למרות התחזיות השחורות שחזו לחברת התוכנה שמספקת מערכת שמתעדת שיחות מכירה ומספקת המלצות לאנשי המכירות.

קצב הכנסות שנתי הוא נתון שאיננו חשבונאי - והוא מהווה אינדיקציה לסך ההכנסות שעשויות להצטבר עד סוף השנה. לפיכך, ההכנסות החשבונאיות של גונג נמוכות בהשוואה לנתון שפורסם, ועם זאת - שיעור הצמיחה הגבוה בעידן הבינה המלאכותית שנחשב לאיום גדול על גונג מהווה הפתעה טובה לבעלי המניות המרכזים בחברה הפרטית בהם באטרי, סקויה, ת'רייב של ג'ושוע קושנר, סיילספורס ונצ'רס, קוטו ופרנקלין-טמפלטון.

למרות החשש מירידה משמעותית בהכנסותיהן של חברות התוכנה הגדולות, מגמה שכונתה SaaSpocalypse, "אפוקליפסת חברות התוכנה כשירות", חברות כמו גונג שעשויות היו להיפגע על ידי הבינה המלאכותית מדווחות על צמיחה - הדוגמה האחרונה לכך פורסמה רק אתמול (ב') עם התחזית האופטימית של מאנדיי , שדיווחה על עלייה של כמעט 25% בהכנסות משנה לשנה. אחד מהגורמים הגדולים לחשש לגורלה של גונג הייתה אנתרופיק, שמשיקה כמעט מדי שבוע תוכנה חדשה שמבצעת אוטומציה לתהליכים ארגוניים - וההשערה הייתה כי הדבר יפגע גם בשוק תוכנות המבצעות אוטומציה לתהליכי מכירה ארגוניים, שבו נחשבת גונג לשחקנית משמעותית.

יחד עם זאת, עמית בן דב, מנכ"ל ומייסד גונג מדווח כי דווקא אנתרופיק היא לקוחה של גונג. "זו מערכת מורכבת שהיא הרבה יותר מהקלטה וניתוח של שיחות מכירה", אומר בן דב לגלובס. "זו מערכת שמנטרת עסקאות שעליהם עובדים לפעמים כמה עשרות אנשי צוות, לכל אחד מהם לעיתים מאות ואלפי שיחות טלפון, אימיילים ופגישות פרונטליות עם נציגים של לקוחות - את כל המידע הזה צריך לאסוף ברשות ולפי תנאי המדינה, ולהפיק תובנות ותחזיות - יש לנו לפחות 500 מהנדסים שעובדים על המערכת הזו שהיא מורכבת למדי, כך שלא מדובר במוצר שמישהו יכול לבוא ולהחליף בפשטות על ידי שימוש במנוע AI".

ביקוש הולך וגדל למוצרים מבוססי בינה מלאכותית

מלבד אנתרופיק, בן דב מגלה כי כל ענקיות ה-AI, למעט חברה אחת, הם לקוחות של גונג. את הצמיחה בעשרת הרבעונים האחרונים, על פי החברה, תולה בן דב בשלושה גורמים: הביקוש ההולך וגדל למוצרים מבוססי בינה מלאכותית בקרב חברות הענק בשל הלחץ להכניס AI לארגון - גונג משרתת כיום חמישה מתוך 10 החברות הגדולות ביותר בארה"ב, וגידול משמעותי במספר העסקאות שעולות על מיליון דולר ללקוח. בן דב גם מונה גם את הרצון לצמצם את מספק הספקים כגורם שמגיע לטובת גונג: החברה מספקת כלי לתקשורת בין אנשי מכירות לבין הלקוחות, אימון אנשי מכירות וחיזוי לתחום - שמחליף מספר ספקים בבת אחת. בין הלקוחות הגדולים של גונג מלבד אנתרופיק: OpenAI, גוגל, מיקרוסופט, אמזון, תומפסון רויטרס ואובר. "הגדלנו את הפרודוקטיביות של אנשי המכירות של אנתרופיק ב-64% והחזרנו לצוותי המכירות בחברה כעשר שעות עבודה שבועיות", אומר בן דב.

כמו מאנדיי, וחברות תוכנה נוספות, גם גונג מגוונת את המודל העסקי שלה: עד כה היא גבתה מלקוחותיה תשלום על כל תחנת עבודה מותקנת (per seat) ובקרוב תוסיף אופן גבייה חדש - לפי נפח שימוש באסימוני מודלים (tokens) - יחידת העיבוד הבסיסית ביותר של מודלי ה- AI. עם זאת, שלא כמו חברות ציבוריות שמחויבות להקפיא את גיוסי העובדים כדי לגרוף את תמיכת המשקיעים, בגונג מגייסים עובדים ועל 1,700 העובדים - מהם כ- 500 בישראל - מעוניין בן דב לגייס עוד לפחות מאה עובדים.

למרות הצמיחה, בחברה לא שוקלים כרגע הנפקה - אם כי הם נערכים אליה. "אמנם השוק לא אטרקטיבי כרגע, אבל אנחנו מתכוננים למצב שבו חלון ההנפקות ייפתח מחדש", אומר בן דב.