מווילה לפנטהאוז: הזוג שסגר עסקת נדל"ן ייחודית תוך שבועיים

ברחוב רבקה גובר בשכונה הירוקה המערבית בהרצליה נמכר פנטהאוז בן 4 חדרים בשטח של 130 מ"ר עם מרפסת בשטח של 25 מ"ר, תמורת 6.4 מיליון שקל. לפנטהאוז שתי חניות ומחסן. בתחילה היו בו חמישה חדרים, אך לאחר שעבר שיפוץ, צומצם מספר החדרים בו לארבעה.

הפנטהאוז נמצא בבניין בוטיק בן ארבע קומות עם 10 דיירים בסך הכל, שנבנה לפני כשש שנים. הבית נמכר עם ריהוט ומוצרי חשמל ורמת הגימור בו נחשבת לגבוהה.

מחיר השיווק של הפנטהאוז עמד על 6.5 מיליון שקל והוא עמד על המדף כשבועיים.

המוכרים הם ישראלים תושבי חוץ, שרכשו את הפנטהאוז כבית נופש לביקורים בישראל, והקונים הם זוג מצמצם דיור שמכר וילה בעיר.

הפנטהאוז ברחוב רבקה גובר בשכונה הירוקה המערבית בהרצליה / צילום: אורן גולן

היתרון של המוכרים

מאיה אמסלם מרי/מקס star הרצליה, שייצגה את שני הצדדים בעסקה, מספרת כי "מדובר בעסקה טובה לשני הצדדים. הקונים רכשו את הפנטהאוז במחיר אטרקטיבי בגלל מצב השוק והמוכרים הרוויחו גם בגלל שהם לא חיים בארץ והשקל כרגע חזק. בתקופה טובה יותר אני מעריכה שיכלנו לקבל על הפנטהאוז הזה 6.7־6.8 מיליון שקל.

"המחירים ירדו ואפשר להרגיש את זה גם בצורה שבה מתמחרים נכסים לפני שיוצאים איתם לשיווק. בעבר הייתה קצת תחושה שכל מספר הולך והמוכרים דרשו סכומים גבוהים. כיום המוכרים יותר קשובים למתווכים ויוצאים לשיווק במחיר שמתקרב למחיר השוק הריאלי.

"אני חושבת שהשוק בהרצליה שונה קצת ממה שהולך כרגע בשאר הארץ - הוא עובד סה"כ טוב. לא כמו בעבר, אבל טוב. אני מרגישה כרגע גם התעוררות - יש יותר עסקאות ויותר תנועה של רוכשים. הרבה רצו לראות את הדירה, אבל היא נכנסה למשא ומתן די מהר.

"יש בעיר ביקוש לדירות במחירים של 5־7 מיליון שקל וגם לדירות זולות יותר. שוק היוקרה - במחירים של 10 מיליון שקל ויותר - קצת תקוע כרגע".

דירות יד שנייה שנמכרו

יקנעם עילית

ברחוב השקמה, דירת 5 חדרים, 108 מ"ר, בקומה 5 מתוך 7, נמכרה ב־1.38 מיליון שקל.

ברחוב הבוסתן, בית דו משפחתי, 7 חדרים, 202 מ"ר, חצר בשטח 210 מ"ר, חניה כפולה, נמכר ב־4.77 מיליון שקל.

ברחוב הדודאים, דירת גן בת 3 חדרים, 87 מ"ר, בקומה 1 מתוך 3, עם חצר בשטח 55 מ"ר, נמכרה ב־1.42 מיליון שקל.

ברחוב עמק השלום, דירת 5 חדרים, 131 מ"ר, בקומה 1 מתוך 3, עם חצר בשטח 83 מ"ר, עם חניה, נמכרה ב־3.1 מיליון שקל.

כפר סבא

במשעול הסובלנות בשכונת תקומה, דירת 4 חדרים, 60 134 , בקומה 1 מתוך 4, עם חניה, נמכרה ב־3.1 מיליון שקל.

ברחוב עיט בכפר סבא הצעירה, דירת 5 חדרים, 141 מ"ר, בקומה 2 מתוך 7, עם חניה, נמכרה ב־3.93 מיליון שקל.

ברחוב ויצמן במרכז העיר, דירת 3 חדרים, 77 מ"ר, בקומה 3 מתוך 5, נמכרה ב־1.95 מיליון שקל.

ברחוב התחיה במרכז העיר, דירת 4 חדרים, 109 מ"ר, בקומה 4 מתוך 4, נמכרה ב־2.58 מיליון שקל.

כפר יונה

ברחוב אהבת אדם בשכונת שרונה, דירת 5 חדרים, 130 מ"ר, בקומה 5 מתוך 9, עם חניה כפולה, נמכרה ב־2.64 מיליון שקל.

ברחוב אהבת אדם בשכונת שרונה, דירת 4 חדרים, 103 מ"ר, בקומה 5 מתוך 9, עם חניה, נמכרה ב־2.36 מיליון שקל.

בשדרות מנחם בגין, דירת 2.5 חדרים, 62 מ"ר, בקומה 6 מתוך 8, נמכרה ב־1.9 מיליון שקל.

גבעתיים

ברחוב גנסין במרכז העיר, דירת 3.5 חדרים, 80 מ"ר, בקומה 1 מתוך 3, עם חניה, נמכרה ב־2.87 מיליון שקל.

ברחוב בורוכוב במרכז העיר, דירת 4 חדרים, 101 מ"ר, בקומה 4 מתוך 5, עם חניה, נמכרה ב־3.15 מיליון שקל.

ברחוב שמעון בן צבי, דירת 3 חדרים, 94 מ"ר, בקומה 1 מתוך 9, עם חניה, נמכרה ב־3.3 מיליון שקל.

נתיבות

ברחוב שליו במערב העיר, דירת 4 חדרים, 131 מ"ר, בקומה 5 מתוך 9, עם חניה, נמכרה ב־1.46 מיליון שקל.

ברחוב קטיף במערב העיר, דירת גן בת 5 חדרים, 115 מ"ר, בקומת קרקע מתוך 9, עם חצר בשטח 101 מ"ר, עם חניה, נמכרה ב־2.1 מיליון שקל.

כל העסקאות מאתר רשות המסים, מהתקופה האחרונה