באיזו עיר בארץ יש הכי הרבה רחובות על שם כדורגלני עבר?
הטריוויה השבועית

באיזו עיר בארץ ישנו המספר הרב ביותר של רחובות הקרויים על שם כדורגלני עבר?

איזו ציפור היא היחידה שמסוגלת לעוף לאחור, במה עוסק קאפלמייסטר, ומה ההבדל בין קראט של יהלומים לקראט של זהב? • הטריוויה השבועית

דגנית נחום-ג'מצ'י 09:55
לחשיפת התשובות גללו מטה

1. מאיזה איבר בגוף טועמים הפרפרים את המזון שלהם?
2. איזו ציפור היא היחידה שמסוגלת לעוף לאחור?
3. על פי הסופר דאגלס אדמס (שהשבוע מלאו 25 שנים למותו), מהי התשובה לחיים, היקום וכל השאר?
4. באיזו מדינה נרשמה הפסקת האינטרנט הארוכה ביותר אי פעם?
5. מהי פוליפוניה?
6. מי כתב את הספר הראשון בעברית בתחום המטבח הסיני?
8. במה עוסק קאפלמייסטר?
9. על שם איזו מכונית יוקרה קרוי אחד ממכשירי הפילאטיס?
10. איזה פרי משמש בהכנת המשקה האלכוהולי סליבוביץ'?
11. בתחומי איזו מועצה אזורית נמצא קיבוץ אלמוג?
12. מי היה הרמטכ"ל הראשון בתולדות המדינה שנאלץ להתפטר מתפקידו בעקבות מסקנות של ועדת חקירה ממלכתית?
13. היכן נמצאת האוניברסיטה למען השלום (UPEACE)?
14. מתי התקיים הגמר הראשון של גביע ארץ ישראל בכדורגל?
15. מה ההבדל בין קראט של יהלומים לקראט של זהב?

תשובה 1

מהרגליים 

תשובה 2

צופית (יונק הדבש) 

תשובה 3

 42, התשובה ניתנה בידי המחשב "הרהור עמוק" אחרי 7.5 מיליון שנות חישוב 

תשובה 4

איראן, עם יותר מ-70 יום 

תשובה 5

סגנון הלחנה שבו נשמעים בו-זמנית מספר קווים מלודיים עצמאיים, השזורים זה בזה ליצירה אחת הרמונית

תשובה 6

רות סירקיס, בשנת 1979

תשובה 7

בנתניה: רחוב מוט'לה שפיגלר, נחום סטלמך, יעקב חודורוב ועמנואל שפר

תשובה 8

ממונה על המוזיקה בקאפלה או בית התפילה

תשובה 9

 קאדילק 

תשובה 10

מיץ שזיפים מזוקק ומותסס

תשובה 11

מועצה אזורית מגילות ים המלח 

תשובה 12

דוד (דדו) אלעזר (בעקבות ועדת אגרנט)

תשובה 13

בקוסטה ריקה, היא האוניברסיטה היחידה בעולם שהוקמה מכוח החלטה של האו"ם

תשובה 14

ב-1928 - הפועל אלנבי תל אביב ניצחה את מכבי חשמונאי ירושלים

תשובה 15

קראט של יהלומים מודד משקל, קראט של זהב מודד טוהר (24 קראט זה זהב טהור 100%)