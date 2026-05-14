1. מאיזה איבר בגוף טועמים הפרפרים את המזון שלהם?

2. איזו ציפור היא היחידה שמסוגלת לעוף לאחור?

3. על פי הסופר דאגלס אדמס (שהשבוע מלאו 25 שנים למותו), מהי התשובה לחיים, היקום וכל השאר?

4. באיזו מדינה נרשמה הפסקת האינטרנט הארוכה ביותר אי פעם?

5. מהי פוליפוניה?

6. מי כתב את הספר הראשון בעברית בתחום המטבח הסיני?

7. באיזו עיר בארץ ישנו המספר הרב ביותר של רחובות הקרויים על שם כדורגלני עבר?

8. במה עוסק קאפלמייסטר?

9. על שם איזו מכונית יוקרה קרוי אחד ממכשירי הפילאטיס?

10. איזה פרי משמש בהכנת המשקה האלכוהולי סליבוביץ'?

11. בתחומי איזו מועצה אזורית נמצא קיבוץ אלמוג?

12. מי היה הרמטכ"ל הראשון בתולדות המדינה שנאלץ להתפטר מתפקידו בעקבות מסקנות של ועדת חקירה ממלכתית?

13. היכן נמצאת האוניברסיטה למען השלום (UPEACE)?

14. מתי התקיים הגמר הראשון של גביע ארץ ישראל בכדורגל?

15. מה ההבדל בין קראט של יהלומים לקראט של זהב?