ניו יורק טיימס: לאיראן יש גישה לרוב אתרי שיגור הטילים שלה

00:39 - דיווח בניו יורק טיימס: איראן עדיין מחזיקה ביכולת לשגר טילים בליסטיים

לפי דיווח בניו יורק טיימס, שהתבסס על הערכות מסווגות מתחילת החודש, איראן השיבה לעצמה גישה לרוב אתרי הטילים, המשגרים והמתקנים התת־קרקעיים שלה. עוד דווח כי ישנן ראיות לכך שאיראן חידשה את הגישה המבצעית ל־30 מתוך 33 אתרי הטילים שהיא מחזיקה לאורך מצר הורמוז - דבר שעלול לאיים על ספינות מלחמה אמריקאיות ומכליות נפט.

לפי גורמי המודיעין, שהאיראנים יכולים להשתמש במשגרים ניידים הנמצאים בתוך האתרים כדי להעביר טילים למקומות אחרים. בחלק מהמקרים הם אף יכולים לשגר טילים ישירות ממשטחי שיגור שהם חלק מהמתקנים. לפי ההערכות, רק שלושה מאתרי הטילים לאורך המצר נותרו בלתי נגישים לחלוטין.

לפי ההערכות, איראן עדיין מחזיקה בכ־70% מהמשגרים הניידים שלה ברחבי המדינה, ושמרה על כ־70% ממלאי הטילים שהיה ברשותה לפני המלחמה. מלאי זה כולל גם טילים בליסטיים, שיכולים לפגוע במדינות אחרות באזור, וגם כמות קטנה יותר של טילי שיוט, שניתן להשתמש בהם נגד מטרות קצרות־טווח ביבשה או בים.

סוכנויות המודיעין הצבאיות דיווחו גם, בהתבסס על מידע ממספר מקורות איסוף, כולל צילומי לוויין וטכנולוגיות מעקב נוספות, כי איראן השיבה לעצמה גישה לכ-90% ממתקני האחסון והשיגור התת-קרקעיים שלה ברחבי המדינה, אשר כעת מוגדרים כ"פעילים חלקית או באופן מלא", כך אמרו הגורמים המעורים בהערכות.

23:24 - הרפובליקה הדומיניקנית הכריזה על חיזבאללה ומשמרות המהפכה כארגוני טרור. הרפובליקה הדומיניקנית היא המדינה ה-45 שמכריזה על משמרות המהפכה של איראן כארגון טרור בשנה האחרונה

22:43 - משרד החוץ של איראן: לא תכננו "פעולות עוינות" נגד כווית

משרד החוץ של איראן דוחה את הצהרות כווית לפיהן טהרן תכננה "פעולות עוינות" נגד מדינת המפרץ. "ארבעת האיראנים, שנעצרו על ידי כווית, היו עסוקים במשימת סיור ימי שגרתית ונכנסו למים הטריטוריאליים של כווית עקב 'שיבושים בניווט שלהם'. יש לאפשר לשגרירות איראן בכווית גישה לאזרחים האיראנים העצורים", כך על פי הודעת משרד החוץ האיראני.

21:35 - מקור איראני לסוכנות פארס: דורשים פיצוי על הנזקים שנגרמו מהמלחמה

מקור איראני לסוכנות הידיעות האיראנית פארס: "חמשת התנאים שעליהם הצהירה איראן הם ערובות מינימליות לבניית אמון לצורך תחילת כל משא ומתן עם ארה"ב".

הוא הוסיף: "הם כוללים את סיום המלחמה בכל החזיתות ובמיוחד בלבנון, הסרת הסנקציות נגד איראן, שחרור הכספים המוקפאים של איראן, פיצוי על הנזקים שנגרמו מהמלחמה והכרה בזכות הריבונות של איראן במצר הורמוז".

21:14 - טראמפ: "כל אדם שמוכן שיהיה לאיראן נשק גרעיני הוא טיפש"

נשיא ארה"ב אמר הערב בתדרוך לכתבים כי "נעשה רק הסכם טוב. לאיראן לא יהיה נשק גרעיני, הם יודעים את זה, אנחנו לא משחקים משחקים, לא יהיה להם נשק גרעיני". הוא הוסיף: "כל אדם שמוכן שיהיה לאיראן נשק גרעיני הוא אדם טיפש, ולא יהיה להם נשק גרעיני ב-100%".

JUST IN: President Trump refuses to say when he'll end negotiations with the Iranian regime as peace talks between the U.S. and the Islamic Republic continue to play out: "We're only making a good deal. Their military's gone. It's wiped out, and we're only going to make a good… pic.twitter.com/G2D7GW3cuv - Fox News (@FoxNews) May 12, 2026

21:13 - דיווח ברויטרס: סעודיה ביצעה תקיפות באיראן במהלך המלחמה

דיווח ברויטרס: סעודיה ביצעה כמה וכמה תקיפות באיראן במהלך המלחמה בתגובה על תקיפות של איראן בשטחה. התקיפות בוצעו בסוף חודש מרץ.

גורמים איראניים ומערביים אמרו כי סעודיה יידעה את איראן על התקיפות, ולאחר מכן התקיימו מגעים דיפלומטיים אינטנסיביים לצד איומים סעודיים בתגובה נוספת, מה שהוביל להבנה בין שתי המדינות על צמצום המתיחות.

21:07 - נגד וחייל מילואים נפצעו בינוני וקל כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ

נגד צה"ל נפצע בינוני וחייל במילואים קל כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ בשטח הארץ, סמוך לגבול לבנון, מוקדם יותר היום. החיילים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחותיהם עודכנו.

