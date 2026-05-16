ביל אקמן מחסל פוזיציה, ובונה אחת חדשה: "אטרקטיבית במיוחד"

קרן הגידור Pershing Square של המיליארדר היהודי ביל אקמן חשפה פוזיציה חדשה ומסקרנת במיוחד בענקית הטכנולוגיה מיקרוסופט (Microsoft). בד בבד, מכרה הקרן מניות של אלפבית (Alphabet), חברת-האם של גוגל. אקמן אף שיתף ברשתות החברתיות את הרציונל מאחורי המהלך וטען כי מיקרוסופט נסחרת כעת ב"שווי אטרקטיבי במיוחד". הודעתו העניקה רוח גבית למניית מיקרוסופט, שטיפסה אמש ב-3%, בזמן שמדדי הדגל של הבורסה האמריקאית סבלו מירידות חדות.

ברקע המהלך של אקמן, מניית מיקרוסופט מדשדשת כבר תקופה ארוכה ונמצאת בפיגור ביחס למתחרותיה בצמרת. רק לפני פחות משנתיים וחצי, בינואר 2024, קטפה מיקרוסופט את תואר "החברה בעלת שווי השוק הגבוה ביותר בוול סטריט" לאחר שעקפה את אפל. אז, המשקיעים ראו בה את המובילה הבלתי מעורערת במרוץ הבינה המלאכותית בזכות השקעות מוצלחות וזיהוי מוקדם של הטרנד.

אלא שמאז הקערה התהפכה, והחברה בניהולו של סאטיה נאדלה נותרה מעט מאחור. עם תשואה שלילית של 11% מתחילת השנה, היא ניצבת כעת במקום הרביעי בלבד עם שווי של 3.1 טריליון דולר - הרחק מאנבידיה המובילה (5.4 טריליון דולר), גוגל ואפל.

התמחור ההיסטורי והתחזיות האופטימיות

ביצועי החסר של המניה, לצד עלייה עקבית בהכנסות וברווחים, שיפרו מאוד את התמחור שלה בוול סטריט. נכון להיום, היא נסחרת במכפיל 21 על הרווח העתידי, נתון נמוך בראייה היסטורית.

רק לפני כשבועיים פרסמה החברה את דוחותיה הכספיים האחרונים, שהציגו עלייה של 18% בהכנסות ו-23% ברווח למניה לעומת התקופה המקבילה אשתקד. למרות הנתונים החיוביים, המניה צנחה בחדות לאחר הפרסום, עד שבבנקי השקעות מובילים טענו כי תגובת השוק מוגזמת והציגו תחזית שאפתנית למחיר המניה, עם פוטנציאל עלייה של כ-50% בתוך שנה (מחיר יעד של 610 דולר לעומת כ-427 דולר כיום).

עם או בלי קשר לאותה תחזית, אקמן השתכנע שנוצרה כאן הזדמנות קנייה נדירה. בפוסט שפרסם, הוא השווה את המצב הנוכחי להשקעות קודמות ומוצלחות שלו באלפבית ובמטא במהלך תקופות של חוסר ודאות בשוק.

החוזק הארגוני והמענה לחששות ה-AI

המיליארדר שמנהל את קרן הגידור התמקד ביכולות ההפצה של מיקרוסופט במגזר הארגוני, וציין כי שירותי מיקרוסופט 365 (M365) ופעילות הענן (Azure) מייצרים כ-70% מרווחי החברה. הוא הדגיש לטובה את שיעורי שימור הלקוחות הגבוהים של הפלטפורמות, אותם ייחס לתשתיות האבטחה והתאימות הרגולטורית שלהן.

"כאשר שניים מהכוחות הגדולים ביותר בשוקי המניות מתלכדים, מצאנו הזדמנויות מזדמנות לרכוש כמה מהפרנצ'יזים הדומיננטיים ביותר שמניבים תשואה מצטברת לטווח ארוך, וזאת בתמחור אטרקטיבי", הסביר אקמן.

פלטפורמת M365, עם 450 מיליון משתמשים יומיים, משמשת כבסיס המרכזי לתוכנות פרודוקטיביות ארגונית. במקביל, Azure ממשיכה להרוויח מהמעבר המסיבי לענן, כאשר עומסי עבודה של בינה מלאכותית (AI) תורמים כעת באופן ישיר לצמיחה.

אקמן התייחס בין השאר לתחרות הקשה בעולם הבינה המלאכותית ולחששות המשקיעים כי חברות אחרות, כדוגמת אנתרופיק (Anthropic), כובשות את השוק. הוא טען כי האינטגרציה ומבנה התמחור של M365, העומד על הכנסה ממוצעת של 20 דולר למשתמש (ARPU) בהשוואה למחיר כפול מזה באפליקציות עצמאיות, יוצרים חסמי כניסה והחלפה גבוהים במיוחד עבור המתחרות.

בנוגע למערכת היחסים של מיקרוסופט עם OpenAI, אקמן רואה במעבר לארכיטקטורה מרובת מודלים יתרון אסטרטגי ולא חולשה: "אנו רואים בהחלטה האחרונה של מיקרוסופט לארגן מחדש את השותפות שלה עם OpenAI לא כוויתור, אלא כחלק משינוי כיוון מכוון לעבר ארכיטקטורה פתוחה יותר ומרובת מודלים", הצהיר.

לסיום, הביע המשקיע אמון מלא בתקציב ההשקעות ההוניות של מיקרוסופט לשנת 2026, הצפוי להסתכם ב-190 מיליארד דולר. בעוד שנתון העתק הזה הבהיל חלק ניכר מהמשקיעים בוול סטריט, החוששים מהוצאות מופרזות על תשתיות בינה מלאכותית ללא הצדקה כלכלית מיידית, אקמן דווקא בחר להגדיר אותו כהשקעה מובהקת במנועי צמיחה עתידיים. הוא אף סימן את המעבר המתוכנן ממודל של דמי מנוי קבועים לכל משתמש לתמחור המבוסס על היקף השימוש בפועל כמנוע הכנסות משמעותי, שילך ויתעצם ככל שסוכני הבינה המלאכותית יגבירו את הפעילות בפלטפורמה.

המימון לעסקה: פרידה מבוקרת מגוגל

לצד הכניסה להשקעה במיקרוסופט, חיסלה כאמור הקרן של אקמן את אחזקותיה באלפבית. המהלך הזה מסמן סגירת מעגל מרשימה עבור פרשינג סקוור; אקמן נכנס להשקעה באלפבית לראשונה ברבעון הראשון של 2023, כאשר מניית החברה צנחה בעקבות פאניקת המשקיעים מההשקה של ChatGPT והחשש שגוגל תישאר מאחור במרוץ ה-AI. אקמן ניצל אז את תגובת היתר של השוק כדי לאסוף מניות, ורשם עליהן זינוק של למעלה מ-200%.

כעת, נראה שהוא משחזר את אותה אסטרטגיה בדיוק, רק הפוך. מהדיווחים הרגולטוריים האחרונים עולה כי הקרן קיצצה כ-95% מאחזקותיה באלפבית במהלך הרבעון הראשון (וחיסלה את היתרה מיד לאחר מכן), כדי להפנות את ההון המוגבל שלה לטובת רכישת למעלה מ-5.6 מיליון מניות של מיקרוסופט המדשדשת.

"כדי להיות ברור, מכירת גוגל על ידינו לא הייתה הימור נגד החברה", הבהיר אקמן ברשת X (טוויטר לשעבר). "אנחנו מאוד שוריים לטווח הארוך לגבי אלפבית. אך בתמחור הנוכחי, ובהתחשב בבסיס ההון המוגבל שלנו, השתמשנו בה כמקור מימון עבור מיקרוסופט".