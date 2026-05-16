המחליף של וורן באפט מפתיע עם השקעה חדשה

ברקשייר האת'ווי חזרה להשקיע בחברות תעופה.

חברת ההשקעות שמנוהלת כעת על ידי גרג אייבל לאחר בבאפט פרש בדצמבר מתפקיד המנכ״ל, רכשה נתח משמעותי במניית דלתא איירליינס ובכך סימנה את חזרתו של הקונגלומרט לענף התעופה, לאחר שיצא מהמגזר לחלוטין במהלך מגפת הקורונה בשנת 2020.

החברה מאומהה בנתה פוזיציה בשווי של למעלה מ-2.6 מיליארד דולר, מה שהופך את דלתא לאחזקה ה-14 בגודלה של ברקשייר נכון לסוף מרץ, כך עולה מדיווח רגולטורי חדש.

וורן באפט הדהים את המשקיעים לפני שש שנים כאשר מכר את כל תיק המניות של ברקשייר בחברות תעופה אמריקאיות, שכלל אחזקות בשווי של למעלה מ-4 מיליארד דולר בחברות יונייטד, אמריקן, סאות'ווסט ודלתא איירליינס. באפט אמר באותה עת כי המגפה שינתה מהיסוד את התנהגות הצרכנים ואת דפוסי הנסיעה.

בגזרת האחזקות הגדולות ביותר של ברקשייר, החברה צמצמה במהלך הרבעון את נתחה בחברת שברון בעוד שהגדילה באופן משמעותי את הפוזיציה החדשה יחסית שלה באלפאבית. חברת האם של גוגל היא כעת האחזקה השביעית בגודלה של ברקשייר.