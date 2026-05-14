אמ;לק תעלומת זהותו של יוצר הביטקוין ממשיכה להעסיק את העולם. סרט דוקו חדש טוען כי סאטושי נאקאמוטו הוא לא אדם אחד אלא צמד קריפטוגרפים, שניהם כבר אינם בין החיים. המפיק ג'ורדן פריד, מנכ"ל חברת האוצר הישראלית־דואלית זוז אסטרטגיה, טוען כי "זו הפעם הראשונה שיש תשובה". תחקיר עדכני של ה"ניו יורק טיימס" דווקא הגיע לתשובה אחרת, ועדיין אין הוכחה. לדברי מומחים, התשובה לשאלה לא קריטית, אלא אם יזוזו מטבעות מהארנק האגדי השמן שלו - מה שעלול לטלטל את השוק.

מן הרגע הראשון הייתה זו תעלומה. באוקטובר 2008 נשלח לרשימת תפוצה בנושאי קריפטוגרפיה מסמך בן תשעה עמודים בלבד, שהניח את היסודות למטבע הביטקוין. המסמך, שנראה וכתוב כמו מאמר אקדמי, נשא את הכותרת Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. חתום עליו אדם אלמוני בשם הבדוי סאטושי נאקאמוטו. מאז ועד היום מכונה המסמך White Paper.

כמה חודשים לאחר מכן, בינואר 2009, ביטקוין פרץ ממחוזות התיאוריה אל המציאות. זה קרה אחרי שסאטושי העלה לאוויר תוכנה שאפשרה לאנשים לשלוח את המטבע זה לזה דרך הרשת, ללא בנק, תוך ניהול יומן עסקאות משותף שנקרא בלוקצ'יין. ההיצע נקבע מראש: 21 מיליון מטבעות בלבד.

עסקת הביטקוין הראשונה התרחשה באותו ינואר: הקריפטוגרף האל פיני (זכרו את השם) קיבל 10 ביטקוין מסאטושי, וכך אישר כי המערכת אכן פועלת. אבל סאטושי לא נשאר בסביבה לזמן רב. באפריל 2011 הוא שלח מסר אחרון לקהילה - "המשכתי לעניינים אחרים" - ונעלם. גם המטבעות שבארנקו לא זזו מאז. לפי הערכות, מדובר בכמיליון מטבעות, מה שהופך אותו, אם עודנו בחיים, לאחד האנשים העשירים בעולם, עם הון מוערך של כ־80 מיליארד דולר על הנייר.

ככל שמחיר הביטקוין נסק (השיא עד כה, 126,198 דולר, נרשם באוקטובר האחרון), כך גברה הסקרנות בקהילת הקריפטו העולמית וגם מחוצה לה סביב השאלה - מיהו סאטושי?

פסל ממציא הביטקוין בבודפשט. הסקרנות גברה במקביל להתחזקות המטבע / צילום: Shutterstock

לא מעט תחקירים עיתונאיים ניסו להתחקות אחר עקבותיו לאורך השנים. אחת הסברות הייתה כי מדובר באילון מאסק, שדי מהר ירדה מהפרק. סרט של HBO מלפני כשנתיים, Money Electric: The Bitcoin Mystery, הצביע על מפתח תוכנה קנדי בשם פיטר טוד, אך הוא הכחיש בתוקף את הדברים.

ההשערות הרווחות יותר התמקדו בכמה דמויות שהשתייכו לחבורת האקטיביסטים הקריפטוגרפים סייפרפאנקס (Cypherpunks, פאנקיסטים של הצפנה), שנוסדה בשנות התשעים. בין חבריה: האל פיני, שהזכרנו קודם, אדם בק הבריטי, מנכ"ל חברת טכנולוגיית הבלוקצ'יין Blockstream, ולן ססמן האמריקאי. גם פיני וגם ססמן כבר אינם בין החיים.

בחודש שעבר פרסם עיתונאי ה"ניו יורק טיימס" ג'ון קריירו, בסיוע ניתוח לשוני מבוסס AI, תחקיר שמצביע גם הוא על בק, שהכחיש.

תעלומה ושמה סאטושי / עיבוד: אלישע נדב

כעת סרט דוקומנטרי חדש בשם Finding Satoshi, בהובלת העיתונאי ויליאם (ביל) ד. קוהן והחוקר הפרטי טיילור מרוני, טוען כי סאטושי הוא למעשה שניים - פיני וססמן.

"אני מאמין שבסרט יש את ההכרעה הסופית, זו הפעם הראשונה אי־פעם שיש בעולם תשובה על מיהו סאטושי נאקאמוטו", אומר המפיק ג'ורדן פריד, שהוא גם יזם קריפטו אמריקאי ומנכ"ל זוז אסטרטגיה הישראלית, חברת אוצר המחזיקה בביטקוין, הנסחרת בתל אביב ובוול סטריט כחברה דואלית. "מה שברור מבחינתנו הוא שלא מדובר באדם אחד".

בסרט מרואיינים אנשים שהיו, וחלקם עדיין, בחוד החנית של עולם הקריפטו והטכנולוגיה. בהם מייסד מיקרוסופט ביל גייטס, היו"ר לשעבר של רשות ניירות ערך האמריקאית (SEC) גארי גנסלר, הבכיר לשעבר ב־SEC והמומחה למשפט תאגידי פרופ' ג'וזף גרונדפסט והמייסד המשותף באיתריום ג'וזף לובין. בעוד כמה חודשים הוא יעלה לאחת מפלטפורמות הסטרימינג, טרם ידוע איזו.

החוקר טיילור מרוני (מימין) ועובד שלו, מתוך הסרט Finding Satoshi. ארבע שנים של עבודה / צילום: צילום מסך

כל עוד ביטקוינים בחשבונו של סאטושי אינם זזים, אי אפשר לדעת בוודאות מיהו. אך העניין המחודש סביב זהותו מעורר שאלות רבות: האם חיבור בין שלל התחקירים שנעשו עד כה, ובפרט השניים האחרונים, מקרב אותנו אל האמת, מדוע דווקא עכשיו גוברת הסקרנות, והאם זה בכלל משנה מי עומד מאחורי המטבע?

מפיק Finding Satoshi: "זה אחד המותגים החזקים בהיסטוריה, ואף אחד לא הבעלים שלו" איך השתלב יזם הקריפטו האמריקאי ג'ורדן פריד בהפקת סרט על סאטושי נאקאמוטו? בשנת 2021 הוא נפגש לקפה עם טאקר טולי, לימים במאי הסרט והמפיק הנוסף, שגייס אותו לפרויקט. כיאה לסרט על ביטקוין, המפיקים החליטו על הפצתו ישירות לצרכנים, ללא מתווכים, דרך אתר בשם findingsatoshi.com. עלות ההפקה נאמדה, לדבריו, ב"כמה מיליונים". "טאקר ביקש מימון לסרט. אז מימנתי אותו בביטקוין", מספר פריד. "רציתי לעזור לספר את הסיפור של ביטקוין כי אני חושב שכל כך לא מבינים אותו. הביטקוין נולד כדי ליצור עולם טוב יותר. חבורת הסייפרפאנקס, למשל, הם היו אידאליסטים". מנקודת מבטם הם היו אידאליסטיים, אבל בשורה התחתונה קריפטו, ובכלל זאת גם ביטקוין, משמש גם עבריינים וטרוריסטים במידה רבה.

"רוב הפשע היום בעולם מתרחש במטבעות ריבוניים מונפקים. מלבד זאת, כיום בשימוש בביטקוין כמעט בלתי אפשרי לשמור על אנונימיות. אם ממשלת ארה"ב רוצה לעקוב אחרי מי עושה מה על הבלוקצ'יין של ביטקוין, היא יכולה לעשות את זה. אותו דבר נכון לגבי ממשלת ישראל". פריד, שלדבריו התאהב בביטקוין בשלב מוקדם, סביב שנת 2013, נכנס בקיץ לתפקיד מנכ"ל זוז אסטרטגיה הישראלית, חברה שעסקה בתחום האנרגיה המתחדשת ושינתה כיוון לתחום ההחזקה של נכסים דיגיטליים בדגש על ביטקוין. חברות מסוג זה מכונות חברות אוצר. "בכל פעם שאי פעם מכרתי ביטקוין, זו תמיד הייתה טעות, אז הפסקתי לעשות זאת. הפעם האחרונה שמכרתי ביטקוין הייתה כדי לבנות את הבית שאני יושב בו עכשיו בפורטו ריקו. אי אפשר לגור בתוך ביטקוין", הוא אומר בחיוך. כך או כך, פריד לא חושף כמה ביטקוינים יש לו, כי "לשאול מישהו כמה ביטקוין יש לו זה בערך כמו לשאול מישהו כמה כסף יש לו בחשבון הבנק". הוא משוכנע שהביטקוין רק ימשיך לצמוח ומשווי שוק של כ־1.6 טריליון דולר כיום יגיע עד לפי עשרה לפחות, 20-10 טריליון דולר. "לדעתי הוא יגיע לשווי השוק של זהב (כ־30 טריליון דולר - ה"ו). זה אחד המותגים הכי חזקים בהיסטוריה, ואין אדם שהוא הבעלים שלו. זה דבר מדהים". קראו עוד

"ברור שאני לא סאטושי"

כדי להבין את מקורות התעלומה צריך לחזור לשנות התשעים בארה"ב ולרקע הפוליטי והחברתי שהוביל לעלייתה של תנועת הסייפרפאנקס. זו הייתה התקופה שבה האינטרנט נכנס אט אט לשימוש מסחרי, ואיתו פותחה טכנולוגיה להצפנת תקשורת דרך הרשת. בוושינגטון חששו שמבריחי סמים וארגוני טרור ייעלמו מאחורי חומות ההצפנה הללו, ולכן תכננו להטמין שבב בשם Clipper Chip בטלפונים ומחשבים, שיאפשרו לגופים כמו NSA (הסוכנות לביטחון לאומי) לפרוץ את ההצפנה, במידת הצורך. חברי סייפרפאנקס החליטו להשיב מלחמה, ובסוף הם גם ניצחו.

אחד ממייסדי התנועה, המתמטיקאי והמתכנת האמריקאי אריק יוז, פרסם בשנת 1993 את מה שכינה כמניפסט שלה. הוא כתב בו כך: "אנו, הסייפרפאנקס, מגינים על פרטיותנו באמצעות קריפטוגרפיה, באמצעות מערכות אנונימיות להעברת דואר, באמצעות חתימות דיגיטליות ובאמצעות כסף אלקטרוני. סייפרפאנקס כותבים קוד".

קריירו, העיתונאי מה"טיימס", התראיין לאחרונה בפודקסאט The Daily ושיתף בפירוט בהשתלשלות התחקיר. הוא כינה שם את הסייפרפאנקס "ליברטריאנים על סטרואידים" והוסיף כי "האובססיה הגדולה ביותר שלהם הייתה לכסף אלקטרוני".

"החבורה הזאת הצליחה לייצר גל התנגדות בציבור האמריקאי, שהכריע את הממשל. לולא הם, אני מעריך שדבר בעולם הדיגיטלי לא היה מוצפן היום - לא עסקאות פיננסיות ולא הודעות וואטסאפ", אומר בן סמוחה, מייסד ומנכ"ל CryptoJungle והמכללה לבלוקצ'יין ומטבעות דיגיטליים. "בתנועה היו זרועות. חלק עסקו בתקשורת, כמו הצפנת מיילים והודעות, וחלק בפיננסים. היו ניסיונות לייצר מטבע דיגיטלי כבר מ־1985 לאורך שנות התשעים, ובסוף ב־2008 זה קרה". לפי גרסתו של קריירו (חושף פרשת תראנוס, שבה יזמת הביוטק אליזבת הולמס נידונה ל־11 שנות מאסר על הונאת משקיעים) בתחקיר מהחודש שעבר, סאטושי הוא כאמור הקריפטוגרף הבריטי בק. גם הוא, כאמור, השתייך לחבורת הסייפרפאנקס ובאותה התקופה אף המציא את Hashcash, טכנולוגיה שנועדה להילחם בספאם באימייל. סאטושי אפילו הפנה למאמר שכתב בק על Hashcash בשנת 2002, ברשימת המקורות שצירף ל־White Paper.

קריירו ערך תחקיר במשך שנה שלמה והסתמך על ניתוח לשוני מבוסס AI שסקר שלל מסמכים ומיילים - עד להבנה כי דפוסי הכתיבה מובילים כולם לבק. הוא גם נפגש עמו והתעמת איתו בנושא, אך לא קיבל הודאה. בק אמר: "ברור שאני לא סאטושי, זו העמדה שלי". כך סיפר קריירו בראיון ל־The Daily.

"ברור שהוא לא יודה"

נתעכב לרגע על הראיות. קריירו וחוקר AI מה"ניו יורק טיימס" ערכו שלושה ניתוחי למידת מכונה על ארכיוני הרשימות - מילים טכניות, שגיאות מיקוף וטיקים סגנוניים - וכל אחד מהם הצביע על בק כמועמד הבולט ביותר. הסינון השכבתי הותיר אותו כאיש היחיד שעמד בכל הקריטריונים.

"סאטושי היה גרוע מאוד בשימוש במקפים", אמר קריירו ל־The Daily. "הוא התקשה באופן פתולוגי להשתמש בהם נכון. אתם יודעים מי עוד לא היה מסוגל באופן פתולוגי? אדם בק". הנה עוד דוגמה שסיפק: "לסאטושי היה הרגל לבלבל בין it's ו־its. הוא לפעמים גם שם also בסוף משפטים. אדם בק עשה בדיוק אותו הדבר".

בק הצטרף גם הוא לשיחה בפודקאסט ואמר שדפוסי הכתיבה המשותפים הם בגדר מקריות. באותה הנשימה הוא הודה שכל אדם לו היה נשאל אם הוא סאטושי, אפילו אם אכן היה, היה מכחיש זאת.

ניר הירשמן, מנכ"ל פורום חברות הקריפטו, מזכיר כי בק ביקר בישראל לפני יותר מעשור וכי לחברה שלו, Blockstream, יש משרדים ועובדים בישראל. "הוא אחלה בחור, אוהב ישראל", הוא מספר עליו.

ניר הירשמן, מנכ''ל פורום חברות הקריפטו / צילום: יעל צור

שאלת אותו אם הוא סאטושי?

"ברור שלא, אף אחד לא שואל את השאלה הזאת".

הירשמן מחדד כי אם הייתה מתאפשרת חשיפה ודאית של סאטושי, הדבר היה מעמיד את אותו אדם בסכנת חיים. זו בדיוק הסיבה שאם סאטושי עדיין בחיים, אין לו אינטרס לחשוף את עצמו.

"אחד הדברים שעלו בקהילה אחרי שהיו אנשים שאמרו 'רגע, זה אדם בק' הוא שזה לא בסדר לעשות לו את זה", אומר הירשמן. "בצרפת, למשל, רק בחודשים האחרונים החל גל תקיפות של כנופיות נגד אנשים שסברו שמחזיקים בקריפטו, כולל חטיפות וקטיעות איברים, משהו פראי לחלוטין. לכן בין שזה הוא ובין שלא - ברור שהוא לא יודה".

"שני היוצרים של ביטקוין מתו"

בהנחה שלא מדובר בבק, האם סאטושי הוא אכן שניים, כפי שמציע הסרט החדש Finding Satoshi? הסרט כאמור מצביע פיני וססמן. ססמן סיים את חייו בשנת 2011 בביתו בלובן, בלגיה, ככל הנראה בהתאבדות על רקע דיכאון ממנו סבל. פיני הלך לעולמו בשנת 2014 מניוון שרירים (ALS).

מובילי הסרט, קוהן ומרוני, עבדו במשך ארבע שנים כדי להצליב ראיות ולערוך ראיונות עומק עם שלל מקורבים לסיפור, לרבות האלמנות של השניים.

"השפה ואופן הכתיבה שמופיעים במסמך היסוד (White Paper - ה"ו) שכתב סאטושי מתאימים למאמרים שגם לן וגם האל כתבו בעבר. המסמך מפנה למקורות שהיו ברשות שניהם", אומר המפיק פריד.

למעשה, הסרט מציע כי פיני הוא שכתב את התוכנה בשפת ++C שבה שלט, ואילו לן היה בצד "האקדמי" יותר של העשייה, ולכן הוא היה זה שכתב את ה-White Paper. הסרט מציג ניתוח של שעות הפעילות של פיני וססמן, ולפיו כשמצליבים את האזור שבו כל אחד חי ועבד (אירופה ומערב ארה"ב), מתקבל דפוס שמתיישב עם פעילות סאטושי משעות הבוקר ועד הלילה, לפי שעון קליפורניה.

"הסיבה שסאטושי מעולם לא יצא וחשף את עצמו ומעולם לא הזיז מטבע היא כי שני היוצרים של ביטקוין מתו", אומר פריד. יוצרי הסרט משוכנעים שטבע האדם הוא לרצות ולממש הון, ולא להשאיר אותו ללא דורש במשך שנים. לדבריו, "אם סאטושי היה בחיים, הוא או היא או הם היו מזיזים את הכסף הזה. זה יותר מדי כסף בשביל שאדם יוכל לעמוד בפיתוי. זה הון גדול מדי כדי לא לתת חלק ממנו לצדקה אם הם היו אלטרואיסטים, או לקנות פרארי או בית".

ב"ניו יורק טיימס" ערכו תחקיר עומק והצביעו על בק. מה דעתך?

"ה'ניו יורק טיימס' לא עבדו על התחקיר שנים כפי שאנחנו עשינו. לצמצם את התשובה לאדם אחד בלבד זה פשוט לא הגיוני. בכל מקרה זה בוודאות לא אדם בק".

למה דווקא עכשיו?

עוד נחזור לשאלה אם התחקירים החדשים מקרבים אותנו, בכל זאת, אל פתרון התעלומה. אבל לפני כן שווה לשאול - מדוע שאלת זהותו של סאטושי התעוררה שוב דוו קא עכשיו? סיבה אפשרית היא ההנחה שכוח עצום שיתאפשר בעוד עשרות שנים באמצעות מחשוב קוונטי יאפשר פריצה של צופני מפתחות הביטקוין, מה שייתר את המערכת כולה.

בקיצור, ייתכן שהתשובה נעוצה בתפר שבין שיא טכנולוגי לאיום טכנולוגי. "לפי הערכות, כולל המטבעות של סאטושי, יש 4-2 מיליון מטבעות שנחשבים אבודים - אנשים לא הזיזו אותם יותר מעשור", אומר סמוחה. "מעריכים שהם מתים, ואם פתאום באמצעות מחשבי קוונטום אפשר יהיה לפצח אותם - זה מחזיר אותם לשוק ופוגע באמון בביטקוין".

"אם בעזרת מחשב קוונטי נוכל לפצח מפתחות פרטיים, זה אולי לא יפתור את תעלומת סאטושי, אבל יוביל לסוף של ביטקוין", מסביר יבגני ליאנדרס, פרופסור למימון וראש מכון בלוקצ'יין בפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב. "אני מעריך שזה יקרה בתוך 20 שנה, ואז אנשים ככל הנראה יעברו לבלוקצ'יינים אחרים שחסינים לקוונטום.

"ביטקוין הוא הבלוקצ'יין הכי פחות מעניין כי הוא מאפשר רק פעולה אחת - העברת כספים ממקום אחד לאחר. האחרים מאפשרים כל פעילות פיננסית - גם למכור, לקחת הלוואות וכן הלאה".

צריך רק תזוזה קטנה בארנק

האם יש בכלל חשיבות לידיעה מי האדם או הקבוצה שמאחורי השם סאטושי נאקאמוטו? פוטנציאל ההשפעה על המציאות מתמצה, ככל הנראה, באפשרות אחת בלבד: סאטושי עדיין חי, ויום אחד יחליט להזיז את המטבעות שלו - אולי אפילו למכור את כולם.

"בארנק של סאטושי יש משהו כמו מיליון מטבעות, בשווי כ־80 מיליארד דולר", אומר פרופ' ליאנדרס. "אם הוא חי - תמיד קיים הסיכוי שהכסף יזרום לתוך המערכת, ולכך עשויות להיות השפעות על המחיר".

אם זה יקרה, מסייג סמוחה, "תהיה פגיעה במחיר בטווח הקצר. אך מכיוון שביטקוין הוא טכנולוגיה ידועה ושקופה, גם אם המחיר יקרוס - יבואו אנשים חכמים ויקנו את המטבעות".

"מה זה משנה מי היה תומאס אלווה אדיסון?", מוסיף הירשמן. "אדיסון הוא מהפכן אדיר, אבל גם אם לא ידענו מיהו, החשמל לא היה משהו אחר מבחינתנו".

ובכל זאת, אילו ידענו מי סאטושי, זה היה משנה את סיפורו של הביטקוין?

הירשמן: "אני מעריך שכן. מדובר בקהילת קוד פתוח שכל אחד יכול לפתח ולשנות. ההיעדר של אותו 'אבא גדול', שאפשר לפנות אליו ולשאול לאן הולכים, העצים את הקהילה באופן משמעותי. היא ידעה מההתחלה שאין לה למי לפנות, אין לה את מי לשאול, והיא חייבת לגדל מתוכה מנהיגות שמתחדשת כל הזמן.

"דוגמה הופכית לביטקוין היא האח הקטן שלו, המטבע איתריום שנוסד בידי ויטליק בוטרין, שכולם נושאים אליו עיניים. בביטקוין אין מישהו שמילה שלו מזיזה עולמות - כי הוא נעלם. לכן אם נמצא אדם חי ונחשוף אותו, אנחנו עלולים למסור לו כוח רב מאוד".

"כשסאטושי לקח צעד אחורה ונעלם מהמפה הוא בעצם אמר: אני משחרר אתכם לחופשי. אתם עצמאיים לגמרי, ואני לא קשור לכאן", סבור סמוחה.

אז הניסיון להבין מיהו סאטושי הוא בעיקר בעניין של סקרנות?

"כן, זה אותו מנגנון שעומד מאחורי הצפייה ב'אח הגדול'. כסיפור זה מעניין, אבל זה לא באמת חשוב".

מיהם, לדעתך, המועמדים הסבירים ביותר?

"בעיניי יש שני מועמדים שהם שילוב של שני התחקירים האחרונים: בק ופיני. פיני הרי קיבל את הטרנזקציה הראשונה של ביטקוין. ייתכן שהוא ובק דיברו בפורום עצמו או במיילים, כי ידוע שהתכתבו (בק עצמו כתב בטוויטר ב-2021 כי: 'היו בינינו אינטראקציות רבות אונליין במשך 20 שנה' - ה"ו), ופיני אמר לו: יצרתי ארנק, שלח לי מטבע. הציטוטים מהמיילים שפורסמו מעידים שפיני ידע יותר".

גם סמוחה וגם הירשמן לא שוללים את האפשרות שסאטושי היה למעשה קבוצה. "האל פיני, לן ססמן, אדם בק ופיטר טוד - כולם הרי היו חברים באותה קבוצה".

"יכול להיות", ממשיך הירשמן, "שאחד מהם לקח את המאמר המייסד (White Paper - ה"ו), שלח אותו לחבר אחר שעבר עליו ב'עקוב אחר שינויים' והוסיף הסברים - וכך השתרבבו פנימה כל מיני סגנונות כתיבה".

פריד, מצדו, אומר שלא הזהות עצמה חשובה, אלא הסיבה שנכנס לפרויקט. השם מוביל את המניע. "להבין מיהו סאטושי - זה מסע יפהפה. אבל החשוב יותר הוא להבין את הלמה. הלמה חשוב הרבה יותר מהמי".

אז מיהו סאטושי נאקאמוטו? התשובה לכך, אם וכאשר תתבהר יום אחד, תהיה חייבת להגיע ממקור אחד בלבד: הארנק עצמו. "הדבר היחיד שיוכל להוכיח את זהותו של סאטושי הוא תזוזה קטנה מתוך הארנק", אומר פרופ' ליאנדרס. "אבל אף אחד מעולם לא עשה את זה, אז אנחנו לא יודעים. התעלומה בעינה עומדת".