בריטי בן 55: בניו יורק טיימס טוענים - זה ממציא הביטקוין

האם החידה הגדולה ביותר בעולם הקריפטו נפתרה? תחקיר מקיף של ניו יורק טיימס מצביע על מי שלכאורה עומד מאחורי הביטקוין ומסתתר תחת השם הבדוי סאטושי נאקאמוטו.

על פי התחקיר, שהתבסס בין היתר על ניתוח מבוסס בינה מלאכותית, מדובר בבריטי בשם אדם באק, 55, שמצדו מכחיש בתוקף וטוען שמדובר בצירופי מקרים בלבד. בניו יורק טיימס מצדם מספרים שעמלו על התחקיר שנה שלמה וניתחו אלפי עדויות וכתבים בני עשרות שנים.

מהתחקיר עולה כי כתיבתו של הדמות הבדויה נאקאמוטו, הן במסמך המדיניות הראשון של הביטקוין מלפני 17 שנה (״המסמך הלבן״) והן בפוסטים מוקדמים בפורומים, מציגה דפוס עקבי של הוספת מקפים לשמות עצם מורכבים תוך השמטתם בתארים מורכבים - בדיוק הפוך מהשימוש המקובל בשפה האנגלית. החקירה העלתה כי באק התאים לדפוס זה בצורה הדוקה יותר מכל אדם אחר במאגר הנתונים, לצד מוזרויות נוספות כמו שימוש בשני רווחים לאחר נקודה ואיות בריטי.

התחקיר מצביע על ממצא נוסף: הן באק והן סאטושי נאקאמוטו היו מעורבים ב-Cypherpunks (סייפרפאנקס), קבוצת אנרכיסטים שהוקמה בתחילת שנות ה-90 וביקשה להשתמש בקריפטוגרפיה, האמנות של אבטחת תקשורת באמצעות קוד, כדי לשחרר יחידים ממעקב וצנזורה ממשלתיים.

התחקיר מתייחס בהקשר זה ל״האשקאש״ (Hashcash), מערכת לפתרון חידות סטטיסטיות שהמציא באק. לפי התחקיר, באק הציע לשלב את המערכת הזו עם רעיון אחר בשם b-money כדי שיעמדו בבסיס ״מזומן אלקטרוני״. שילוב זה אכן הופיע בהמשך בבסיס ההפעלה של נאקאמוטו לביטקוין.

כמו כן, התחקיר מצביע על ״דמיון מדהים״ בין נאקאמוטו לבאק במספר פרמטרים: שניהם עסקו רבות בדואר ספאם ובפתרונות לו, שניהם חובבי שמות בדויים ושניהם נהגו לטעון שהם טובים בתכנות יותר מאשר בכתיבה. שניהם גם השתמשו באותה שפת תכנות והיו מומחים לשמירה על בטיחות רשתות מחשבים.

עוד מציינים בתחקיר שיש קורלציה הפוכה בין הזמנים שבהם כל אחד מהם פעל. באק היה פעיל מאוד בקהילה במשך שנים, אך נאלם בדיוק כשנאקאמוטו החל לפעול. הוא חזר להתייחס לתחום הקריפטו בפומבי לראשונה רק שישה שבועות לאחר שנאקאמוטו נעלם מהמרחב הווירטואלי.

תשובות מתחמקות ולא עקביות

באק, כיום מנכ"ל חברת תשתיות הביטקוין Blockstream, הוא דמות מוערכת מאוד בקהילות הקריפטו. הוא הכחיש בעקביות את היותו סאטושי, אך חקירת הניו יורק טיימס מתארת את תשובותיו לשאלות כמתחמקות ולעתים לא עקביות. לפי הדיווח, באק עבר משיח מנומס להכחשה נחרצת ככל שהבדיקה סביבו התהדקה.

תחקירים שונים בעבר טענו כי עלו על זהות האיש שמאחורי דמותו של סאטושי נאקאמוטו. מעל מאה מועמדים הוזכרו כאפשרויות ריאליות. המייסד המסתורי מחזיק לפי ההערכות בכמיליון מטבעות ביטקוין, ששוויים עומד על עשרות מיליארדי דולרים.

מעבר לממד הפיננסי, שאלת זהותו של סאטושי נושאת משקל אידיאולוגי כבד עבור קהילת הביטקוין, שנבנתה במפורש על עקרונות של ביזור והיעדר סמכות מרכזית. חשיפתו של מייסד חי וניתן לזיהוי תעניק לפרויקט מנהיג "דה פקטו", תוצאה שרבים בקהילה יראו כמנוגדת לעקרונות היסוד של המטבע.