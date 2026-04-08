ניו זילנד ידועה בנופים עוצרי נשימה, קולנוע מרהיב וחופשות של פעם בחיים. כעת, כאשר סין שולחת כוחות עמוק יותר אל תוך האוקיינוס ​​השקט, המדינה פוצחת בפרויקט שאינו אופייני למותג שלה: חיזוק הצבא הקטן שלה.

● סמים מקולומביה תמורת נשק: המשפט שמספק הצצה למנוע הכלכלי של איראן

● איראן שלפה טריק ישן: אימפריות נלחמות על מצר הורמוז כבר מאות שנים

ניו זילנד, ביתם של 5.3 מיליון איש, מתכננת להוציא כ־7 מיליארד דולר על הצבא שלה בשנים הקרובות, לטובת יכולות תקיפה משופרות, מסוקים חדשים, טילי נ"ט, רחפנים למעקב אווירי וימי, ושדרוגים נחוצים ביותר לבסיסים ישנים. היא פתחה גם במבצע גיוס לצבא, במטרה לבלום את מגמת העזיבה, לאחר שמשרתים עברו למשרות בשכר גבוה יותר במקומות אחרים.

הדחיפות להשיג כוח מצויד היטב הודגמה בשנה שעברה, כאשר כוח משימה ימי סיני הפליג סביב אוסטרליה וערך תרגילי אש חיה בין אוסטרליה לניו זילנד. ניו זילנד הפעילה אז מטוסי מעקב מדגם P-8A פוסידון ונכסים ימיים כדי לנטר את התמרונים, שהוכיחו את יכולתה הגוברת של סין לפרוס כוחות רחוק יותר משטחה.

התרגילים הימיים של הכוחות הסיניים הזכירו לניו זילנדים שהמדינה אינה יכולה להסתמך על מיקומה המרוחק כדי להימנע מצרות, אמרה בראיון ג'ודית קולינס, שרת ההגנה של ניו זילנד. "אנשים הבינו שאנחנו לא יכולים פשוט להסתתר בחלקו התחתון של העולם, ולקוות שאף אחד לא ימצא אותנו".

"מה שאנחנו רואים כיום הוא עולם שלמעשה נתון במחלוקות רבות", הוסיפה וציינה שהתוכניות הצבאיות היו בתהליך עבודה כבר זמן רב לפני התמרונים הסיניים. "אנחנו אומה קטנה, אבל עדיין צריכים לעשות את חלקנו".

טייוואן והאינטרס של ארה"ב

התוכניות של ניו זילנד הן דוגמה לאופן שבו ההתעצמות הצבאית המהירה של סין ופלישת רוסיה לאוקראינה משנות את השיקולים של מדינות רבות; כאלו שהתחרות הקלאסית בין מעצמות נתפסה בהן עד לאחרונה כהיסטוריה רחוקה.

אף שצבא ניו זילנד קטן, יש בתוכניות של המדינה לגביו תועלת לארה"ב, שעובדת בשיתוף פעולה הדוק יותר עם בעלות בריתה. זאת כדי להרתיע את בייג'ינג מלהשתלט על טייוואן - האי בעל הממשל העצמי שסין טוענת לריבונות עליו.

מאחר שכוחות ארה"ב מתמקדים בנקודות אסטרטגיות כמו טייוואן וים סין הדרומי, נוכחות ניו זילנדית חזקה יותר בדרום האוקיינוס ​​השקט תסייע לנטר ולבלום את הפעילות הסינית באזור זה, שבו לניו זילנד יש אחריות על אזור כלכלי בלעדי רחב היקף ועל שטח נרחב של חיפוש והצלה, אמרו אנליסטים.

התוכניות של ניו זילנד שולחות גם מסר לבייג'ינג, שמנסה להגדיל את השפעתה במדינות־אי אסטרטגיות באוקיינוס ​​השקט- שהאזור לא יהיה זמין להשתלטות ללא מאבק.

"למען האמת, אין לארה"ב מספיק משאבים כדי שתהיה לנו נוכחות יומיומית בדרום האוקיינוס ​​השקט", אמר וילסון ביוור, יועץ מדיניות בכיר ב־ Heritage Foundation - מכון מחקר שמרני בוושינגטון די.סי. מנקודת מבטה של ​​ארה"ב, הוא אמר, טוב שיש ספינות ידידותיות שמסיירות באזור - הן מניו זילנד והן מאוסטרליה, שהיא בעלת ברית אמריקאית מכוח אמנה.

אם יהיה עימות הנוגע לטייוואן, התפקיד שסביר ביותר להניח שניו זילנד תקבל על עצמה יהיה לסייע בהגנה על נתיבי שיט מרכזיים החשובים הן לניו זילנד והן לאוסטרליה, ציין ביוור. סין עשויה לראות באוסטרליה מטרה משום שהיא יכולה לשמש כבסיס מבצעי לכוחות אמריקאים, היא הדפה את המהלכים הסיניים באוקיינוס ​​השקט והיא קרובה לנתיבים ימיים מרכזיים.

לניו זילנד יש ברית צבאית רשמית עם אוסטרליה, אך היחסים בינה לבין ארה"ב נעשו מתוחים כאשר ניו זילנד נקטה עמדה נגד נשק גרעיני בשטחה בשנות ה־80. ארה"ב וניו זילנד הגבירו את שיתוף הפעולה בשנים האחרונות, וניו זילנד היא חברה ותיקה ברשת שיתוף המודיעין המכונה "חמש העיניים", הכוללת גם את ארה"ב, בריטניה, קנדה ואוסטרליה.

"הגברת ההתמקדות של ניו זילנד בסין והעלייה בהוצאות הביטחון הנלווית לכך הן שינויים מבורכים", אמר איליי רטנר, לשעבר סגן שר ההגנה לענייני ביטחון באזור הודו־פסיפיק בממשל ביידן, וכיום מנהל במכון המחקר Marathon Initiative . "ייתכן שלא תהיה לכך תרומה משמעותית במקרה של סכסוך אזורי, אך וולינגטון יכולה עדיין לתרום רבות לבלימת השפעתה המזיקה של סין באיי האוקיינוס ​​השקט".

לא להרחיק לחלוטין את בייג'ינג

ניו זילנד אינה היחידה השואפת לחזק את כוחותיה. אוסטרליה, למשל, מתכננת לרכוש צוללות גרעיניות מארה"ב ומגבירה את ייצור הטילים. סינגפור, דרום קוריאה, יפן והפיליפינים מבצעות גם הן השקעות בביטחון.

האתגרים הניצבים בפני כוחות ניו זילנד נעשו ברורים לאחרונה. נכון לשנה שעברה, הצבא מנה כ־15,140 איש - לרבות יותר מ־8,000 אנשי שירות פעיל, יחד עם כוחות מילואים ואזרחים - כ־330 איש פחות מאשר ארבע שנים קודם לכן. בשנת 2024, ספינת סקר שהופעלה על ידי חיל הים, HMNZS Manawanui שמה, עלתה על שרטון ולאחר מכן טבעה ליד סמואה - אירוע שיוחס לסדרה של טעויות אנוש.

שלוש מתוך שמונה ספינות חיל הים של ניו זילנד - שתי ספינות סיור לפעולה הרחק מן החוף וספינת סיור בקרבת החוף - הוצאו משימוש שוטף. פלטפורמות רבות מתיישנות במהירות, לרבות רוב חיל הים, שרבות מספינותיו יגיעו לסוף חייהן המתוכננים עד אמצע שנות ה־2030.

"במשך כשני עשורים, היו כאן ממשלות שסברו שניו זילנד חיה בסביבה אסטרטגית נוחה... ושהיא יכולה להרשות לעצמה קיצוץ מקסימלי בהוצאות הביטחון", אמר דיוויד קאפי, מנהל המרכז ללימודים אסטרטגיים באוניברסיטת ויקטוריה בוולינגטון, בירת ניו זילנד.

התוכניות עדיין מעוררות ספקות במדינה הנאבקת כלכלית, שבה מוצרי החלב נותרו היצוא הגדול ביותר. סין היא שותפת הסחר הגדולה ביותר של ניו זילנד, מה שאומר שוולינגטון חייבת להיזהר שלא להרחיק לחלוטין את בייג'ינג.

"מה שאומרים לנו כאן בניו זילנד הוא שאנחנו בעיצומו של משבר יוקר מחיה", אמר טנאו טויונו, חבר פרלמנט ממפלגת הירוקים השמאלנית. "אבל פתאום יש 12 מיליארד דולר (ניו זילנדי) כדי לעשות את מה שטראמפ, לדעתי, רוצה שנעשה", הוסיף.

האופוזיציה העיקרית, מפלגת הלייבור, המייצגת את המרכז־שמאל, תומכת בנקיטת אמצעים כדי להבטיח שלאנשי הצבא יהיו המשאבים לבצע את עבודתם ביעילות, אך "אינה תומכת בהיסחפות לעבר עמדת לחימה אגרסיבית מוגזמת", אמרה פני הנארה, שעד לאחרונה הייתה מחוקקת ודוברת מטעם הלייבור.

"העולם אינו מקום רגוע"

ממשל טראמפ מבטא בבירור את עמדתו בנוגע לכך שמדינות אחרות צריכות להוציא יותר על ביטחון. מסע הקניות של ניו זילנד יגדיל את הוצאות הצבא שלה מקצת יותר מ־1% מהתמ"ג ליותר מ־2% במשך כשמונה שנים. ניו זילנד מתכננת להוסיף גם 2,500 אנשי צבא בשנים הקרובות.

גורמים רשמיים בממשלת ניו זילנד, בעלת הנטייה הימנית, אומרים כי הם פתוחים להגדלת הוצאות הצבא עוד יותר בהמשך. הם מציינים שתוכנית ההשקעות הצבאיות הייתה בתהליך עבודה עוד לפני שטראמפ החל את כהונתו השנייה.

ניו זילנד כבר הכריזה על כמה רכישות משמעותיות. באוגוסט, היא הודיעה כי תרכוש חמישה מסוקי MH-60R Seahawk לשימוש בספינותיה - מסוק המשמש גם את ארה"ב ואוסטרליה; בחיל האוויר הופעלה טייסת חלל חדשה. ניו זילנד מסרה גם כי תרכוש מטוסי איירבוס A321 ארוכי טווח במיוחד, שיוכלו לטוס הלוך ושוב לאנטארקטיקה מבלי לנחות - יכולת מפתח אם תנאי מזג האוויר הקפואים ימנעו נחיתה שם. ניו זילנד מחזיקה בתחנת מחקר באנטארקטיקה.

בה בעת, באחת הספינות המושבתות, ספינת הסיור הימית HMNZS Otago , נערכות הכנות להשבתה לפעילות. ניו זילנד גם משדרגת את שתי ספינות הקרב שלה כדי להבטיח שיישארו מבצעיות.

הניו זילנדים "מודעים מאוד לכך שהעולם משתנה", אמר קולינס, שר ההגנה. "העולם אינו, איך לומר זאת, מקום רגוע כרגע".