בפברואר בשנה שעברה נכנס אנטואן קאסיס למלון "וינדזור גולף", אתר נופש בסגנון ויקטוריאני, במרחק של שעה צפונית לניירובי, קניה. הוא היה לבוש בסווטשירט עם קפוצ'ון שלא התאים למידותיו, זיפים אפורים כיסו את פניו ושקיות בלטו מתחת לעיניו. הוא לא נראה כמו תייר יוקרתי טיפוסי.

קאסיס בן ה-58, שענה לכינוי טוני, הוא בן דודו של נשיא סוריה שהודח זמן קצר לפני כן, בשאר אל-אסד. הוא נסע לקניה במטרה לפגוש את מי שהציג את עצמו כמפקח נשק של קבוצת מורדים קולומביאנית, ולהשלים עסקה של 14 מיליון דולר לייבוא של 500 ק"ג קוקאין לסוריה בתמורה לנשק צבאי שסופקו על ידי איראן ורוסיה.

קאסיס לא ידע שה־DEA, המינהל לאכיפת הסמים של ארה"ב, עקב אחריו במשך שנתיים. בזמן שחיכה בבית קפה, ניגשו אליו סוכנים אמריקאים בליווי משטרת קניה. חודשיים לאחר מכן הוא הוסגר לארה"ב, בסיומו של מבצע עוקץ שהתנהל במשך זמן רב.

בית משפט מחוזי בווירג'יניה פסק בשבוע שעבר כי קאסיס אשם בקשירת קשר לביצוע טרור־סמי ותמיכה בארגון טרור זר, ה-ELN, (צבא השחרור הלאומי הקולומביאני) מה שהופך אותו לאחד מנאמני אסד הבכירים הראשונים שנשפטו בבית משפט מערבי.

המשפט חשף קשר שנפרש על פני ארבע יבשות, והציע הצצה נדירה לסחר טרנס-אטלנטי בנשק וסמים בין בעלות ברית איראניות במזרח התיכון, לבין קרטלים וקבוצות מורדים בדרום אמריקה.

אנטואן קאסיס / צילום: צילום מסך מתוך אתר משטרת קניה

לקאסיס לא היו קשרים ישירים עם איראן, אך הנשק שהציע - לרבות טילי סטינגר, כטב"מים, רימונים רקטיים (RPG) ומקלעים - הגיע ממלאים שסופקו על ידי איראן ורוסיה, כך טענה התביעה. נתיב המסחר שבו השתמש הוקם על ידי מיליציית חיזבאללה הלבנונית, כחלק מאימפריית פשע עולמית.

"איראן הולכת להכפיל את הפעילות"

האימפריה הבלתי חוקית היא אחת הדרכים שבהן הרפובליקה האסלאמית מכניסה כסף במשך עשרות שנים תחת סנקציות בינלאומיות. כל עוד יישאר שמץ מן משטר הנוכחי בטהרן, בנות בריתו צפויות להמשיך ולעודד סחר עולמי בנשק ובסמים, במיוחד כאשר איראן תבקש להתאושש מן המלחמה עם ישראל וארה"ב.

"איראן הולכת להכפיל ולשלש את היקף הזדמנויות ההכנסה הבלתי חוקיות", אמר מתיו לויט, מומחה ללוחמה בטרור במכון המחקר וושינגטון. "יהיו הזדמנויות לטוני קאסיסים נוספים למצוא נישה גדולה יותר לפעול בה".

התוכנית שנחשפה מראה כיצד אלימות של סכסוכים ושל מדינות כושלות יכולה להתפשט במשך שנים, עם השלכות משמעותיות ורחוקות טווח. נשק מיוגוסלביה לשעבר עזר להניע את מלחמות האזרחים בלוב לאחר 2011, ובהמשך הצית מרידות במאלי וברחבי הסאהל באפריקה. מלחמות הבלקן הכניסו כמויות עצומות של נשק קל למזרח התיכון, ולידי כנופיות פשע במערב אירופה.

מומחים הזהירו כי מחסני הנשק הצבאיים של אסד עלולים ליפול לידי פושעים וטרוריסטים. וכפי שמראה מקרה קאסיס, הם עלולים גם להגיע לחצר האחורית של ארה"ב .

משמרות המהפכה: דרקון בעל שבעה ראשים

מי שמנהל את פעילותה של איראן בחו"ל הן משמרות המהפכה האסלאמית, גוף צבאי וכלכלי ענק השולט בשוק שחור בינלאומי גדול המסייע לאיראן לעקוף סנקציות ולתמוך במיליציות הנאמנות לו .

"הוא כמו דרקון בעל שבעה ראשים. כל ראש שייך למשמרות המהפכה אך הם פועלים ללא תלות זה בזה", אמר מוחסן סאזגארה, שסייע בהקמת משמרות המהפכה בשנת 1979, וכיום הוא פעיל פרו-דמוקרטי החי בארה"ב .

ארגון חיזבאללה, בעל בריתה הזר החשוב ביותר של איראן, נעזר מזה עשרות שנים בפעילויות פיננסיות בלתי חוקיות בדרום אמריקה - הברחות, זיוף מסמכים והלבנת הון - כדי לממן את פעילותו ולהפוך את עצמו ואת איראן לעמידים בפני לחץ כלכלי.

"אפילו אם יהיה שינוי משטר באיראן, קבוצות הפרוקסי האלה הן עצמאיות ומסוגלות לנהל את עצמן", אמר סאזגארה.

בשנת 2022, סייענית סמויה של ה־DEA בקולומביה, בכינוי "סלמה", חדרה לרשת הלבנת הון שבסיסה בלבנון, שבין לקוחותיה נמנים ה־ELN, קרטל סינלואה וחמאס. היא נתקלה בשמו של סוחר גדול הקשור למשטר אסד בסוריה, המבצע מהלכים בתוך אותה מסגרת פלילית כמו חיזבאללה: אנטואן קאסיס.

במשך 18 חודשים, קאסיס השתמש ברשת כדי להעביר כ־82.5 מיליון דולר במטבעות קריפטוגרפיים, על פי עדויות בבית המשפט.

בספטמבר 2023, ביקש ה־DEA מסלמה לפגוש את קאסיס באיסטנבול עם שני מלביני הון וסייען קולומביאני נוסף שהתחזה למפקח נשק. קאסיס הסכים לשלם במזומן ובנשק עבור 500 ק"ג קוקאין. סוכם שהקולומביאנים יסמנו את החבילות בסמל דרקון, בהשראת צמיד שקאסיס ענד, וישלחו אותן לנמל לטקיה בסוריה במכולה שעמוסה לכאורה בבננות.

קוקאין, קפטגון ומעבדות מת'

קאסיס התרברב במסמכים המציגים אותו כבן דודו של אסד - תעודת זהות מצולמת שנמצאה בטלפון שלו לאחר מעצרו אישרה זאת - והציג סלפי שבו הוא נראה יחד עם גנרלים סורים. הוא אמר שעבד עם דיוויזיית השריון הסורית הרביעית, שהייתה תחת פיקודו של אחיו של הנשיא, מאהר, ושהצבא הסורי יבטיח מעבר בטוח לסמים שיופצו ללבנון, מצרים ומעבר להן. לדבריו, ממשלת סוריה גבתה 10,000 דולר לקילו קוקאין המיובא דרך לטקיה, על פי עדויות בית המשפט.

משטר אסד וחיזבאללה ניהלו במשך שנים ייצור של קפטגון - סם זול דמוי אמפטמין - בקנה מידה תעשייתי. על פי עדויות בית המשפט, קאסיס סחר בקוקאין ובסמים אחרים עבור חיזבאללה, וניהל מעבדת מת' בפפואה גינאה החדשה.

הוא היה להוט להרחיב את עסקיו באמריקה הלטינית וללכת בדרכו של מונזר אל-קאסר, מבריח נשק סורי גדול שנתפס בשנת 2008 במבצע עוקץ אמריקאי בניסיון למכור נשק למורדים בקולומביה (FARC). קאסיס אמר לחבר: "אני החלפתי את מונזר", העיד החבר בבית המשפט.

בחודשים שלאחר מכן, ה־DEA ארגן המרה של יותר מ-600 אלף דולר במטבעות קריפטוגרפיים לארבעה משלוחי מזומן בטנג'יר שבמרוקו, ובאקרה בגאנה, כדי לשלם לקברניטי סירות ולטייסים עבור הובלת סמים ונשק.

המהפכה בסוריה טרפה את הקלפים

בינתיים, מתקפת המורדים התפשטה בסוריה. בדצמבר 2024, המורדים האיסלאמיסטים הפילו את אסד. קאסיס, שהיה ככל הנראה מודאג מן האפשרות שמאגרי הנשק ייעשו בלתי זמינים עבורו, הפך חסר סבלנות.

"לא ברחתי", אמר לשותפיו הקולומביאנים, על פי עדותה של סלמה. "יש לי את כל הצעצועים והכמויות שאתם צריכים".

לאחר שבועות של עיכוב, ה־DEA ארגן לקאסיס פגישה בקניה עם הקולומביאני שהתחזה לבן שיחו מ־ELN כדי לבדוק את הנשק. סוכני DEA עצרו את קאסיס שעות לאחר הגעתו. ה־DEA סירבו להגיב.

להגנתו בבית המשפט, קאסיס טען כי לא ידע שהתעסק עם ארגון טרור, בעיקר משום שאינו דובר ספרדית. בית המשפט דחה את טענותיו. הוא עומד בפני עונש מאסר מינימלי של 20 שנה כאשר ייגזר דינו ביולי. שני מלביני ההון, שרשתם נפרצה, נמצאים בקולומביה וממתינים להסגרתם.

משפטו של קאסיס הוא המשפט המשמעותי השני נגד נאמן של אסד בארה"ב. הוא התקיים ימים ספורים לאחר שבית משפט פדרלי בלוס אנג'לס הרשיע גורם מבית הכלא לשעבר של אסד, סמיר אוסמן אלשיך, בארבעה סעיפי אישום בגין מעורבותו בעינויי אסירים בכלא אדרה בדמשק, סוריה. "זהו צעד משמעותי של עשיית צדק והטלת אחריות על אנשים שחיו כל כך הרבה זמן בחסינות מוחלטת", אמר מועז מוסטפא, המנהל בפועל של 'כוח המשימה הסורי לחירום', ארגון פרו-דמוקרטי שבסיסו בארה"ב, שסייע ל-DEA בחקירת קאסיס. "זהו מסר חזק של תקווה וצדק לעם הסורי".