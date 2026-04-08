טראמפ שולף נשק ישן כדי לבצר את ההישגים באיראן

נשיא ארה״ב הודיע כי יטיל מכס של 50% על כל מדינה שתספק נשק צבאי לאיראן ״ללא חריגים או פטורים״

שירות גלובס 16:04
נשיא ארה''ב דונלד טראמפ / צילום: ap, Julia Demaree Nikhinson
נשיא ארה''ב דונלד טראמפ / צילום: ap, Julia Demaree Nikhinson

ארה"ב תטיל מכסים של 50% על כל מדינה "המספקת נשק צבאי לאיראן", כך מודיע כעת הנשיא דונלד טראמפ.

טראמפ אמר בפוסט ב-Truth Social כי כל מדינה שתימצא מספקת נשק לאיראן תהיה כפופה להיטל "מיד", ללא "חריגים או פטורים". בכך משתמש הנשיא ב״נשק״ החביב עליו - מכסים - בניסיון לבודד את איראן ולמנוע ממנה להתחמש מחדש לאחר הנזקים הכבדים שגרמו לה ארה״ב וישראל.

ההודעה של טראמפ מגיעה קצת יותר מ-12 שעות לאחר שהכריז על הסכם הפסקת אש עם איראן למשך שבועיים בכפוף לפתיחת מצרי הורמוז.

טראמפ אף הודיע כי "לא תהיה העשרת אורניום" וכי רבות מ-15 הנקודות בהצעות השלום של ארה"ב כבר סוכמו. ארה"ב ואיראן ידונו במכסים ובהקלות סנקציות, הוסיף טראמפ. על פי דיווחים שונים המו״מ יחל כבר ביום שישי הקרוב בפקיסטן, שלקחה חלק משמעותי במאמצי הפסקת האש.

הודעת טראמפ התקבלה באהדה רבה בשווקים וגררה עליות שערים חדות וצניחה במחיר הנפט מתחת ל-100 דולר לחבית.