טראמפ שולף נשק ישן כדי לבצר את ההישגים באיראן

ארה"ב תטיל מכסים של 50% על כל מדינה "המספקת נשק צבאי לאיראן", כך מודיע כעת הנשיא דונלד טראמפ.

● "טראמפ ירד מהסולם": כך רואים באירופה את סוף המלחמה נכון לעכשיו

● הכלכלן שמעריך: אלה המניות שירוויחו מהפסקת האש

טראמפ אמר בפוסט ב-Truth Social כי כל מדינה שתימצא מספקת נשק לאיראן תהיה כפופה להיטל "מיד", ללא "חריגים או פטורים". בכך משתמש הנשיא ב״נשק״ החביב עליו - מכסים - בניסיון לבודד את איראן ולמנוע ממנה להתחמש מחדש לאחר הנזקים הכבדים שגרמו לה ארה״ב וישראל.

ההודעה של טראמפ מגיעה קצת יותר מ-12 שעות לאחר שהכריז על הסכם הפסקת אש עם איראן למשך שבועיים בכפוף לפתיחת מצרי הורמוז.

טראמפ אף הודיע כי "לא תהיה העשרת אורניום" וכי רבות מ-15 הנקודות בהצעות השלום של ארה"ב כבר סוכמו. ארה"ב ואיראן ידונו במכסים ובהקלות סנקציות, הוסיף טראמפ. על פי דיווחים שונים המו״מ יחל כבר ביום שישי הקרוב בפקיסטן, שלקחה חלק משמעותי במאמצי הפסקת האש.

הודעת טראמפ התקבלה באהדה רבה בשווקים וגררה עליות שערים חדות וצניחה במחיר הנפט מתחת ל-100 דולר לחבית.